A Bentley Systems desenvolve a IA para infraestrutura com novos aplicativos e colaboração no setor

(Year in Infrastructure 2025 da Bentley Systems) — A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software para engenharia de infraestrutura, revelou hoje novos recursos de IA para infraestrutura em sua conferência Year in Infrastructure. A Bentley também anunciou uma iniciativa de inovação conjunta em IA para infraestrutura, convidando empresas de engenharia e proprietários de ativos a colaborar na próxima geração de fluxos de trabalho de IA.

OpenSite+ da Bentley, o primeiro aplicativo de engenharia que utiliza IA generativa para projetos de obras civis, está agora com disponibilidade limitada. Ele entrega projetos até 10 vezes mais rápido sem comprometer a precisão. (Imagem cortesia da Bentley Systems)

CEO da Bentley, Nicholas Cumins, comemora: “A IA está pronta para transformar a infraestrutura. Na Bentley, nossa visão é que a IA capacite engenheiros de infraestrutura, não os substitua. Uma IA confiável, construída no contexto de infraestrutura, pode melhorar a produtividade da engenharia e transformar fluxos de trabalho em todos os ciclos de vida de projetos e ativos.”

O uso de IA se expande para toda a infraestrutura

Todos os anos, a Bentley homenageia as principais empresas de infraestrutura com o Going Digital Awards, reconhecendo a excelência em gestão de projetos e desempenho de ativos por meio da inovação digital. Este ano, quase um terço das inscrições para o prêmio — e quase a metade dos finalistas — incorporaram a IA em seus projetos.

Isso está de acordo com os resultados de uma pesquisa global com profissionais de infraestrutura divulgada na conferência. Realizada pela Bentley, em colaboração com o escritório de advocacia Pinsent Masons, a empresa de engenharia Mott MacDonald e a consultoria Turner & Townsend, a pesquisa constatou que cerca de metade dos entrevistados está testando a IA ou já a implementou, com planos de expandir o uso em suas empresas. As principais áreas de foco incluem o aumento da produtividade em projeto e engenharia e a automação dos processos de documentação.

Cumins afirma que “o maior desafio para fornecer uma infraestrutura melhor e mais resiliente é a capacidade de engenharia. A realidade é que simplesmente não há engenheiros suficientes no mundo para fazer todo o trabalho que precisa ser feito. A IA promete uma mudança radical na produtividade que pode ajudar a fechar essa lacuna de capacidade.”

IA implementada em todo o portfólio de produtos da Bentley

Na conferência do ano passado, a Bentley apresentou o OpenSite+ para projetos de obras civis, o primeiro de uma série de novos aplicativos com tecnologia de IA. Hoje, a Bentley revelou outros aplicativos de última geração para projetos de subestação e gestão de construção que aceleram a adoção da IA em toda a gestão de projetos.

Francois Valois, Senior Vice President do Bentley Open Applications, explica: “Estamos criando uma nova geração de aplicativos de infraestrutura baseados em gêmeos digitais, com tecnologia de IA e totalmente conectados ao Bentley Infrastructure Cloud. Eles mostram o que é possível quando a IA é criada para fluxos de trabalho de infraestrutura reais e adaptada às necessidades dos engenheiros.”

Com o Bentley Copilot, um assistente de IA com reconhecimento de contexto que orienta os usuários ao longo dos fluxos de trabalho, exibe documentos relevantes e pode fazer alterações em modelos, a nova geração de aplicativos centrados em dados inclui:

Projeto de obras civis: o OpenSite+, o primeiro aplicativo de engenharia que utiliza IA generativa para projetos de obras civis, está agora com disponibilidade limitada. Ele entrega projetos até 10 vezes mais rápido sem comprometer a precisão.



“O OpenSite+ abrirá muitas portas para que possamos avançar mais rápido, obter melhores respostas e realmente sermos melhores engenheiros”, aponta Brianne Belschner, Model-Based Design Lead da VHB, que contribuiu para o desenvolvimento do OpenSite+ por meio de um programa de acesso antecipado.

Projeto de subestação: o OpenUtilities Substation+ é um novo aplicativo que traz recursos de gêmeo digital e tecnologia de IA para projetos de subestação. Ao repensar como a subestação pode ser projetada colaborativamente, ele ajuda a resolver uma das maiores fontes de frustração dos projetistas, permitindo que vários usuários trabalhem simultaneamente no mesmo modelo, reduzindo erros e retrabalho durante a construção. O OpenUtilities Substation+ estará disponível em novembro por meio de um programa de acesso antecipado.

Gestão da construção: o SYNCHRO+, parte do Bentley Infrastructure Cloud, é um aplicativo de construção de última geração com tecnologia de IA, que redefine a modelagem em 4D tradicional. Ao migrar para um fluxo de trabalho centrado em dados, o SYNCHRO+ agiliza o planejamento e a coordenação da construção. Ele integra o Cesium para gerar um contexto geoespacial rico e utiliza a IA para explorar sequências de construção com mais profundidade, velocidade e insights práticos. O SYNCHRO+ estará disponível para acesso antecipado em dezembro de 2025.

Os aprimoramentos de IA também estão chegando aos aplicativos de engenharia existentes da Bentley, começando com o OpenRoads Designer e o OpenRail Designer para projetos de estradas e ferrovias baseados em modelos. Um novo agente de IA que automatiza um dos aspectos mais demorados do projeto — a anotação de desenhos — estará disponível em novembro de 2025. O Bentley Copilot será integrado a ambos os produtos no início de 2026.

A Bentley também anunciou novos recursos de busca com tecnologia de IA no ProjectWise, parte do Bentley Infrastructure Cloud, projetados para reduzir significativamente o tempo gasto pelos usuários na busca de informações. Com uma interface simplificada e intuitiva e recursos de busca contextualizados por IA, os usuários recebem resumos instantâneos e concisos gerados pela IA, sem a necessidade de abrir arquivos ou alternar entre aplicativos. Essas melhorias proporcionam um aumento de produtividade em todo o fluxo de trabalho do projeto. Os recursos de IA do ProjectWise estarão disponíveis para acesso antecipado em dezembro de 2025, com disponibilidade geral prevista para 2026.

Compromisso com a gestão de dados

Embora os novos recursos de busca com tecnologia de IA do ProjectWise prometam ganhos significativos de produtividade, a Bentley reconhece que a inovação deve ser alicerçada em uma base de confiança. À medida que os usuários confiam no Bentley Infrastructure Cloud para gerenciar seus arquivos e dados de engenharia, a Bentley permanece firmemente comprometida com a gestão de dados.

Cumins reafirmou esse compromisso de longa data, apresentado pela primeira vez na conferência Year in Infrastructure de 2023, enfatizando que o respeitoàpropriedade intelectual é fundamental para a abordagem da BentleyàIA para infraestrutura. “Nossos usuários têm controle sobre seus dados. Eles decidem se esses dados serão usados para treinamento de IA e em que medida”, enfatiza Cumins. “Os dados dos nossos usuários pertencem a eles — sempre.”

Para manter esse princípio, a Bentley implementou uma governança rigorosa em relação ao treinamento de modelos de IA. Somente dados explicitamente licenciados ou adquiridos para essa finalidade são usados — incluindo contribuições de contas que concordaram em fornecer dados para o benefício da comunidade mais ampla de usuários da Bentley. Os usuários também têm a opção de ajustar os modelos de IA da Bentley com seus próprios dados, para uso exclusivo em suas empresas.

Para dar ainda mais suporteàtransparência, a Bentley introduziu o Data Agreement Registry, um sistema de auditoria que garante visibilidade sobre como os dados foram usados para treinar modelos de IA da Bentley.

Transformação do futuro da infraestrutura com IA confiável

Com as empresas de engenharia buscando cada vez mais adotar aplicativos de IA de infraestrutura confiáveis — e treinar e implantar seus próprios modelos de IA com o software Bentley — a Bentley oferece o contexto necessário para uma IA confiável.

Cumins destaca que “engenheiros de infraestrutura trabalham em uma profissão criativa, mas onde a precisão não é negociável e as consequências são reais. É por isso que a IA para infraestrutura deve ser baseada no contexto do mundo real.”

As empresas de infraestrutura estão aproveitando o software Bentley para garantir que seus modelos de IA sejam informados pelo contexto certo, aproveitando seus dados de projetos anteriores no Bentley Infrastructure Cloud, insights de subsuperfície do Seequent e a lógica de engenharia e os princípios físicos incorporados no Bentley Open Applications.

Cumins observou o crescente número e a diversidade de inscrições para o Going Digital Awards que usaram os aplicativos da Bentley para aprimorar seus próprios agentes de IA.

“O que é impressionante é a diversidade desses casos de uso de IA. A IA está surgindo em projetos, construções e operações, afetando todas as fases do ciclo de vida da infraestrutura. E os resultados vão muito além da economia de tempo; eles estão usando IA não apenas para automatizar, mas para otimizar decisões e resultados de maneiras que não eram possíveis antes”, afirma Cumins.

Ele citou um projeto de energia geotérmica na Turquia que usou IA e recursos de simulação acelerada por GPU de um aplicativo da Seequent para comprimir um cronograma de desenvolvimento de cinco anos em um ano, reduzindo custos em mais de 75%. Os engenheiros avaliaram mais de 10 milhões de cenários em dias em vez de anos e executaram 3.000 simulações em horas em vez de dias, estabelecendo um novo padrão de velocidade e precisão.

Iniciativa de inovação conjunta em IA para infraestrutura

“Por mais de 40 anos, ajudamos profissionais de infraestrutura e empresas a se tornarem mais produtivos por meio do nosso software. Acolhemos com satisfação os usos criativos que nossos usuários já estão fazendo da IA com nossos produtos — e acreditamos que isso é apenas o começo”, celebra Cumins.

Para lidar com essa mudança em parceria com os usuários, a Bentley anunciou a Iniciativa de inovação conjunta em IA para infraestrutura, visando colaborar com empresas de engenharia e proprietários de ativos na próxima geração de fluxos de trabalho aprimorados por IA. A iniciativa de inovação conjunta, aberta a usuários da Bentley, examinará como as APIs da Bentley podem evoluir para oferecer um melhor suporte a casos de uso de IA e explorar novos modelos comerciais que reflitam o equilíbrio em evolução entre o trabalho orientado por IA e o trabalho conduzido por humanos.

Cumins afirma que “Este é um momento crucial. A oportunidade de moldar o futuro da infraestrutura está diante de nós — e estamos extremamente animados em colaborar com nossos usuários dessa nova forma”.

