Bentley Systems anuncia o Bentley Infrastructure Cloud Connect

(Year in Infrastructure 2025 da Bentley Systems) — A Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje o Bentley Infrastructure Cloud Connect, a nova camada fundamental do Bentley Infrastructure Cloud. O Connect oferece um ambiente de dados conectado e uma experiência unificada para profissionais de infraestrutura que interagem com dados de projetos e ativos, aprimorando a colaboração em todo o ciclo de vida da infraestrutura e na cadeia de valor.

Julien Moutte, Chief Technology Officer da Bentley Systems, destaca: “Os dados de infraestrutura estão em todos os lugares — em modelos, PDFs, formulários de inspeção, fotos, sensores de IoT e muito mais — e raramente estão conectados. Isso muda com o Bentley Infrastructure Cloud Connect. Profissionais de infraestrutura podem acessar e gerenciar todos os dados de projetos e ativos em um só lugar, totalmente contextualizados e conectados, desde o projeto até a construção e as operações.”

O Connect permite que os usuários explorem uma visão geral de todo o seu portfólio em contexto geoespacial completo, aprofundem-se nos detalhes do projeto e dos ativos, colaborem, acompanhem o progresso e identifiquem problemas — tudo em um único ambiente.

Andy Kaiyala, Vice President de Digital Construction Management (DCM) da WSB, uma das primeiras a adotar a solução, reforça: “O ambiente unificado do Bentley Infrastructure Cloud ajuda nossas partes interessadas em projetos a compreender de forma rápida e clara o impacto das decisões de projeto durante as revisões de construtibilidade. Com visualizações selecionadas de 72 projetos agora acessíveis a mais de 900 partes interessadas externas de 86 organizações, isso se tornou um diferencial importante para nós, ajudando equipes de projeto a evitar erros dispendiosos e economizar milhões em possíveis retrabalhos.”

O Connect oferece um ambiente seguro, aberto e dimensionável para empresas de serviços de engenharia, construtoras e proprietários-operadores armazenarem e gerenciarem arquivos e dados de infraestrutura. Ele aproveita a plataforma iTwin da Bentley para ingerir dados de mais de 50 formatos de arquivo distintos e se integrar a uma variedade de sistemas empresariais, unificando dados de engenharia, operacionais, empresariais, geoespaciais e de subsuperfície em gêmeos digitais de ativos existentes ou planejados, dentro de todo o seu contexto construído e natural.

Com o Connect, a colaboração é totalmente integrada em todos os ecossistemas de infraestrutura. Os usuários conseguem visualizar e compartilhar arquivos e dados de infraestrutura, coletar feedback e marcações e gerenciar entregas e correspondências com clientes, fornecedores e outras partes interessadas em sua cadeia de valor. Ele oferece suporteàcolaboração tradicional baseada em arquivos e, ao mesmo tempo, permite fluxos de trabalho mais integrados e centrados em dados.

O Connect também oferece uma experiência na web unificada para visualizar dados de infraestrutura em contexto geoespacial completo, com tecnologia dos recursos geoespaciais Cesium 3D da Bentley. Um aplicativo para dispositivos móveis dedicado permite que os usuários permaneçam conectados aos fluxos de trabalho de projetos ou manutenção, onde quer que estejam.

O Connect é o novo ponto de entrada para o Bentley Infrastructure Cloud. Os usuários podem usar o ProjectWise para acessar fluxos de trabalho avançados de projeto e construção, e o AssetWise para operações adicionais de ativos e fluxos de trabalho de manutenção. O Connect estará disponível ao público em geral em dezembro de 2025.

Sobre a Bentley Systems

Em todo o mundo, profissionais de infraestrutura confiam no software da Bentley Systems para ajudá-los a projetar, construir e operar infraestruturas mais eficientes e resilientes para transporte, saneamento, energia, cidades e muito mais. Fundada em 1984 por engenheiros e para engenheiros, a Bentley é a parceira preferencial de empresas de engenharia e operadores-proprietários em todo o mundo, com software que abrange disciplinas de engenharia, setores da indústria e todas as fases do ciclo de vida da infraestrutura. Por meio de nossas soluções de gêmeos digitais, ajudamos profissionais de infraestrutura a extrair o máximo valor de seus dados para transformar a gestão de projetos e o desempenho dos ativos.

© 2025 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, o logotipo da Bentley, iTwin, Bentley Infrastructure Cloud, Bentley Infrastructure Cloud Connect, Cesium, ProjectWise e AssetWise são marcas registradas ou não, ou marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas filiais integrais diretas ou indiretas.

