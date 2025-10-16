Modelo brasileiro de economia circular avança no Mercosul

Dados recentes de 2024 e início de 2025 apontam retomada do consumo e fortalecimento do setor de franquias. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado nacional de franquias registrou faturamento de R$ 273,08 bilhões em 2024, representando crescimento de 13,5% em relação ao ano anterior.

O setor de varejo de moda também apresentou desempenho positivo. Pesquisa conduzida pela Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX) indica que, em fevereiro de 2025, 92% das varejistas reportaram vendas superiores às do mesmo mês de 2024, enquanto 54% registraram melhora no comércio eletrônico.

No segmento de moda infantil e bebê, levantamento do Sindilojas apontou aumento de 4% na produção de peças em 2024 em comparação com 2023. Já o Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI) estimou que, em outubro de 2025, as vendas de vestuário infantil atinjam R$ 4,97 bilhões no Brasil, impulsionadas pelo Dia das Crianças, representando avanço de 6,7% em valor e 2,7% em volume.

Avanço da economia circular e contexto institucional

Estudo realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) mostrou que 85% das indústrias brasileiras já adotam ao menos uma prática de economia circular. Em paralelo, o governo federal conduz o desenvolvimento do Plano Nacional de Economia Circular, vinculado ao Plano de Transformação Ecológica, com o objetivo de estruturar políticas e incentivos para produção e consumo sustentáveis.

Esses indicadores revelam um cenário favorável para modelos de negócio que unem eficiência operacional e impacto socioambiental positivo.

Estratégia de expansão no Mercosul

De acordo com a diretoria da empresa, a estratégia internacional da Cresci e Perdi seguirá um modelo híbrido, combinando lojas físicas, vitrine digital com eventos regionais e serviços de economia circular — incluindo locação infantil, higienização de peças e ajustes personalizados.

O plano de expansão contempla fases de atuação por país, com início no Paraguai, seguido de Argentina e Uruguai, priorizando operações-piloto com métricas de retorno e governança estruturada.

Fases de implantação e modelo operacional

A expansão no Mercosul será conduzida de forma gradual, com implantação por praças e modelo de franquias locais. Cada etapa contará com indicadores de desempenho, controle de investimento (CAPEX) e otimização operacional (OPEX).

Entre os diferenciais do modelo estão:

Parcerias com empreendedores locais, selecionados por histórico operacional e alinhamento ao padrão da rede;

Integração digital para eventos regionais e curadoria centralizada de peças;

Serviços complementares que ampliam o ciclo de uso das roupas infantis e reforçam o valor agregado por cliente.

A proposta combina gestão disciplinada, padronização de experiência e adaptação às realidades locais, reduzindo riscos operacionais e fortalecendo o posicionamento da marca no mercado latino-americano.

Contribuição socioambiental e impacto econômico

O modelo da Cresci e Perdi estende o ciclo de vida das peças infantis, reduz resíduos têxteis e incentiva educação para o consumo consciente entre famílias. A operação internacional busca replicar boas práticas brasileiras de economia circular e gerar oportunidades econômicas locais, tanto em empregos diretos (em lojas e serviços) quanto indiretos (cadeias de suprimentos e logística).

Além disso, a expansão contribui para o fortalecimento da imagem do Brasil como exportador de inovação sustentável, alinhando-se a tendências globais de moda responsável e varejo inteligente.

Desafios e próximos passos

A expansão da Cresci e Perdi no Mercosul seguirá de forma gradual:

Último trimestre de 2025 (outubro a dezembro): inauguração da segunda loja em Assunção, no bairro Carmelitas;

Primeiro semestre de 2026 (janeiro a junho): abertura das unidades em San Lorenzo e Luque;

Segundo semestre de 2026 (julho a dezembro): preparação para a entrada na Argentina e no Uruguai, com seleção de novos parceiros locais.

O desempenho será acompanhado por métricas de retorno como taxa de ocupação de franquias, volume de serviços prestados e índice de satisfação dos clientes.

A expansão internacional representa um marco estratégico para o varejo infantil brasileiro, demonstrando como modelos híbridos e economia circular podem impulsionar crescimento sustentável e integração regional no Mercosul.