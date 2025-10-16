Proteção contra Fraudes da CSC Designada Solução Geral de Prevenção a Fraudes do Ano no CyberSecurity Breakthrough Awards

CSC, provedora de segurança de domínios de classe empresarial e líder mundial em gerenciamento de domínios, DNS, gestão de certificados digitais, proteção de marcas e soluções antifraude, anunciou hoje sua seleção como "Solução Geral de Prevenção a Fraudes do Ano", conforme concedido pelo 9º Prêmio Anual CyberSecurity Breakthrough. Organizado pela CyberSecurity Breakthrough, uma organização independente de inteligência de mercado, o programa anual reconhece as empresas, produtos e tecnologias mais inovadores que impulsionam o progresso no setor mundial de segurança da informação.

A solução de proteção contra fraudes da CSC é uma plataforma de defesa abrangente, inteligente e altamente eficaz que não apenas detecta e mitiga fraudes com rapidez, mas também interrompe de modo proativo campanhas de phishing antes que cheguem aos consumidores. Uma vez validada uma ameaça, a CSC pode compartilhar informações com uma rede robusta de parceiros através do recurso Domaincasting?, que bloqueia o acesso a conteúdo fraudulento em minutos. Este enfoque de proteção contra fraudes em diversos níveis combina vigilância mundial em tempo real, pontuação de ameaças com base em aprendizagem automática, validação humana especializada e recursos incomparáveis ??de remoção, possibilitando a rápida detecção de ameaças em ecossistemas de e-mail, web, dispositivos móveis e domínios.

“Esquemas de phishing e fraudes online continuam dominando como uma das ameaçasàsegurança cibernética mais perigosas e custosas para empresas multinacionais", disse Ihab Shraim, Diretor de Tecnologia da Divisão de Serviços de Marca Digital na CSC. "O prêmio ‘Solução Geral de Prevenção a Fraudes do Ano’ reflete a adaptabilidade de nossa plataforma ao panorama de fraudes em constante evolução e nosso compromisso em oferecer soluções inovadoras que priorizam velocidade, precisão e parceria para nossa valiosa base de clientes internacionais."

O programa do CyberSecurity Breakthrough Awards de 2025 recebeu milhares de indicações de mais de 20 países, representando desde startups disruptivas até empresas multinacionais estabelecidas. Os vencedores deste ano personificam o que há de mais moderno em tecnologia de segurança cibernética, ao oferecer proteção e resiliência de última geração no ambiente de ameaças cada vez mais complexo de hoje.

Para mais informações sobre o CyberSecurity Breakthrough Awards, acesse CyberSecurityBreakthrough.com.

Sobre a CSC

A CSC é a provedora confiável de inteligência em segurança e ameaças escolhida pela Forbes Global 2000 e pelas 100 Melhores Marcas Globais (Interbrand®) com áreas de foco em segurança e gerenciamento de domínios, além de proteção de marca digital e antifraude. À medida que empresas multinacionais investem de modo significativo em sua postura de segurança, nossa plataforma DomainSec? pode ajudá-las a compreender as deficiências de segurança cibernética existentes e proteger seus ativos digitais e marcas online. Ao aproveitar a tecnologia proprietária da CSC, as empresas podem consolidar sua postura de segurança para se proteger contra vetores de ameaças cibernéticas que visam seus ativos online e a reputação de marcas, que as ajudam a evitar perdas devastadoras de receita. A CSC também oferece proteção de marca online, uma combinação de monitoramento de marcas online e atividades de fiscalização, com uma visão multidimensional de diversas ameaças fora do firewall, direcionadas a domínios específicos. Serviços de proteção contra fraudes que combatem o phishing nos estágios iniciais do ataque complementam nossas soluções.

Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, a CSC possui escritórios nos EUA, Canadá, Europa e região da Ásia-Pacífico. A CSC é uma empresa internacional capaz de operar onde quer que nossos clientes estejam, e conseguimos isso ao empregar especialistas em todos os setores que atendemos. Acesse cscdbs.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.

