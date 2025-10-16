CGTN: Peng Liyuan pede a criação de mais oportunidades para mulheres e meninas por meio da tecnologia

A CGTN publicou um artigo sobre a participação de Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping e enviada especial da UNESCO para o avanço da educação de meninas e mulheres, e de Sima Bahous, subsecretária-geral da ONU e diretora executiva da ONU Mulheres, em uma exposição que mostra o progresso da China no empoderamento digital e inteligente das mulheres e meninas em Pequim. Ao destacar as observações de Peng no evento e demonstrar os esforços da China em capacitar mulheres e meninas por meio da tecnologia, o artigo enfatiza a chamada do país para a criação de um futuro cheio de oportunidades na era da inteligência digital e incentivo ao avanço global das mulheres.

PEQUIM, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A professora Wang Xiaoyun, da Universidade de Tsinghua, foi homenageada como uma das cinco vencedoras do Prêmio L'Oreal-UNESCO For Women in Science International de 2025, em maio, por sua significativa contribuição para a criptografia e a matemática criptográfica. A UNESCO observou que a pesquisa transformadora de Wang inspirou muitas mulheres a seguir carreiras em matemática e segurança cibernética.

Wang é uma pioneira entre cerca de 40 milhões de mulheres que trabalham com ciência e tecnologia no país e cujas contribuições são visíveis em grandes projetos nacionais e campos de ponta. Juntas, elas compõem quase metade da força de trabalho total de tecnologia científica da China.

"O esforço da China para desenvolver tecnologias digitais e inteligentes está mudando o estilo de vida de mulheres e meninas, criando oportunidades de desenvolvimento mais amplas para elas na era da inteligência digital", disse Peng Liyuan, esposa do presidente chinês Xi Jinping, na terça-feira.

Peng, enviada especial da UNESCO para o avanço da educação de meninas e mulheres, fez os comentários durante uma visita com Sima Bahous, subsecretária-geral da ONU e diretora executiva da ONU Mulheres, a uma exposição em Pequim sobre o progresso da China no empoderamento digital e inteligente para mulheres e meninas, um evento paralelo da Reunião de Líderes Globais sobre Mulheres.

Capacitação de mulheres e meninas por meio da tecnologia

Acompanhando o rápido crescimento da tecnologia digital e da economia digital, a China introduziu iniciativas como uma diretriz para promover as tecnologias digitais nas áreas rurais e um plano de ação para melhorar a alfabetização e as habilidades digitais, incluindo esforços para promover a educação e o treinamento de habilidades para as mulheres.

Por exemplo, mais mulheres em áreas rurais, com treinamento intensivo em comércio eletrônico, estão adotando a economia digital, e isto está tendo um papel distinto nos esforços da China para tirar as pessoas da pobreza e revitalizar as áreas rurais. Estatísticas mostram que as mulheres agora representam mais da metade dos empreendedores no setor de internet da China.

Na China, as mulheres agora representam mais da metade de todos os estudantes do ensino superior e cerca de 43% da força de trabalho, com sua influência aumentando em áreas como administração, ciência, negócios e esportes.

Peng disse que espera trabalhar em conjunto com todos para criar um futuro cheio de oportunidades na era da inteligência digital e promover o avanço global das mulheres.

Incentivo ao desenvolvimento das mulheres em todo o mundo

Da visãoàação, a China tem promovido consistentemente o esforço global para o desenvolvimento das mulheres, demonstrando seu compromisso como um país importante para capacitar as mulheres em todo o mundo.

A China treinou mais de 200.000 mulheres de mais de 180 países e regiões, realizou mais de 100 programas de treinamento especializado para mulheres e crianças nos países do Sul Global, e estabeleceu o Centro Global de Intercâmbio e Cooperação para o Empoderamento Digital das Mulheres para promover a alfabetização digital e oportunidades econômicas para mulheres em todo o mundo.

Como defensora ativa das causas das mulheres, a China doou US $20 milhões para a ONU Mulheres desde 2015. Em colaboração com a UNESCO, criou o Prêmio para a Educação de Meninas e Mulheres e financiou projetos na África que promovem a educação digital e de saúde para meninas.

Por meio do Fundo Global de Desenvolvimento e Cooperação Sul-Sul, a China implementou projetos voltados para mulheres no valor de mais de US $40 milhões em mais de 20 países.

Elogiando as conquistas impressionantes da China no combate às diferenças entre gêneros digital, apoiando o desenvolvimento abrangente das mulheres e salvaguardando os direitos e interesses das mulheres, Bahous instou a comunidade internacional a colaborar no empoderamento de mulheres e meninas para o alcance do pleno desenvolvimento na era da inteligência digital.

