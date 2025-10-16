GenAI transforma serviços e desenvolvimento de aplicativos no Brasil

A adição de IA generativa (GenAI) aos serviços de desenvolvimento e gerenciamento de aplicativos está trazendo novos benefícios significativos para empresas no Brasil, melhorando a eficiência, a velocidade e a qualidade, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia centrada em IA.

O relatório ISG Provider Lens® AI-Driven Application Development and Maintenance (ADM) de 2025 para o Brasil constata que as organizações estão adotando os crescentes recursos de IA de fornecedores de terceirização, serviços gerenciados e testes. As empresas estão adotando a automação para otimizar processos, modernizar sistemas legados e garantir a conformidade, enquanto trabalham com fornecedores para preparar os funcionários para novas funções em fluxos de trabalho supervisionados por IA. Esses desenvolvimentos estão redefinindo os serviços de aplicativos como facilitadores estratégicos de redução de custos, produtividade e inovação no mercado brasileiro.

“As empresas brasileiras estão reconhecendo que a GenAI se tornou indispensável para serviços de aplicações competitivos”, disse Shafqat Azim, sócio da ISG e líder de Transformação Digital nas Américas. “Escrever software com a GenAI não é mais uma opção. É efetivamente o método padrão de desenvolvimento.”

A IA generativa está reformulando as estratégias de terceirização de desenvolvimento de aplicações em todo o Brasil, afirma o ISG. As empresas estão automatizando tarefas repetitivas, como criação de histórias de usuários, sugestões inteligentes de código e geração de scripts de teste para alocar recursos estrategicamente e encurtar os ciclos de desenvolvimento. Os fornecedores ainda não podem oferecer agentes de IA totalmente autônomos, mas alguns são especialistas em personalizar agentes para processos específicos, permitindo que os clientes otimizem ainda mais os processos. Com alguns fornecedores, as empresas podem comparar opções de preços para serviços com e sem GenAI para verificar as vantagens financeiras das soluções aprimoradas por IA.

Plataformas baseadas em IA também estão aprimorando a gestão ágil de projetos em empresas brasileiras, afirma o relatório. As empresas estão usando a GenAI para automatizar a documentação, monitorar o sentimento e mensurar o desempenho da equipe em diferentes squads. Isso permite que elas identifiquem problemas mais cedo e melhorem os resultados gerais do projeto.

A rápida adoção do GenAI por integradores de sistemas de serviços gerenciados de aplicações globais e brasileiros está ajudando-os a otimizar operações e a entregar benefícios como lançamentos sem defeitos, afirma o ISG. GenAI e machine learning também estão aprimorando a garantia de qualidade (QA) de aplicações e os serviços de testes contínuos. As empresas estão automatizando tarefas de QA e a tomada de decisões em fluxos de trabalho de testes, enquanto os fornecedores de testes contínuos estão integrando os testes ao ciclo de entrega de software para maior eficiência. As empresas têm uma ampla gama de modelos para interagir com esses fornecedores, dependendo de suas necessidades específicas.

“A GenAI está redefinindo a natureza da expertise no mercado de ADM do Brasil”, disse Pedro Luis Bicudo Maschio, analista da ISG Provider Lens Research e principal autor do relatório. “Com o aumento da automação, os especialistas podem deixar de executar tarefas manuais e passar a supervisionar agentes de IA, concentrando-se em atividades estratégicas.”

O relatório também explora outras tendências de ADM no Brasil, incluindo o uso de análise preditiva em garantia de qualidade e testes contínuos e o potencial de assistentes com tecnologia de IA para aprimorar o gerenciamento de serviços e o suporte ao usuário.

Para mais informações sobre os desafios relacionadosàADM enfrentados pelas empresas no Brasil, além das dicas da ISG para superá-los, veja o briefing ISG Provider Lens® Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens® Application Development and Maintenance (ADM) 2025 para o Brasil avalia 61 fornecedores em seis quadrantes: Application Development Outsourcing, Application Development Projects, Application Managed Services — Global SIs, Application Managed Services — Local SIs, Application Quality Assurance e Continuous Testing Specialists.

O relatório aponta Capgemini, Compass UOL, GFT e Wipro como Líderes em três quadrantes cada. Accenture, BRQ, Meta, Spassu, Stefanini e Tech Mahindra como Líderes em dois quadrantes cada. Base2, Cast Group, CI&T, Deal, DXC Technology, e-Core, FCamara, Inmetrics, Objective, Prime Control, Sempre IT, Softtek, TCS, TIVIT, TQI, T-Systems, Vericode e Yaman são apontadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, Taking e TIVIT são reconhecidas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG — em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na Meta, Objective, Prime Control, Spassu, SoftDesign, Stefanini e TQI.

Na área de experiência do cliente, a LTIMindtree foi nomeada ISG CX Star Performer global em 2025 entre os fornecedores de serviços de ADM baseados em IA. A LTIMindtree obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa ISG's Voice of the Customer, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens® AI-Driven Application Development and Maintenance (ADM) de 2025 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

