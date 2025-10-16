ANSM discute desafio na gestão de serviços médicos

Representantes da Associação Nacional das Empresas de Gestão de Serviços Médicos (ANSM) realizaram uma intensa agenda institucional em Brasília, no final do mês de setembro, marcada por encontros com autoridades políticas, lideranças setoriais e representantes de entidades da saúde. O objetivo é trazer para a pauta nacional temas que poderão impactar a curto prazo os custos da saúde para a população, como, por exemplo, reforma tributária, modelos societários e desafios da gestão de serviços médicos.

A ANSM é uma entidade que reúne empresas presentes em 14 estados, que representam 80% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e conta com cerca de 130 mil médicos cadastrados. A associação tem como objetivo promover educação de qualidade e incentivo à pesquisa e novas tecnologias na gestão de serviços médicos, adotar práticas transparentes, com foco em eficiência, melhoria contínua e excelência em todos os processos.

“Nosso objetivo central sempre será colocar o bem-estar da sociedade no centro das decisões, promovendo acesso, equidade e qualidade de vida”, afirmou o presidente da ASNM, Thiago Madureira.

Durante a semana foram realizadas reuniões com o deputado Dr. Pedro Westphalen — presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços de Saúde — e senador Hiran Gonçalves. Também foi realizado um encontro com o presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB), Mirócles Véras, e Dr. Bruno Sobral, diretor-executivo da FenaSaúde.

“As reuniões evidenciaram o papel da associação como articuladora entre prestadores, operadoras e instituições de saúde, reforçando sua atuação técnica, ética e colaborativa no processo de construção de soluções para o setor”, afirmou o Dr. Erickson Blun, conselheiro de administração e diretor da área de Relações Institucionais e Governamentais da ANSM e responsável por conduzir a missão institucional em Brasília.

Encontros institucionais de destaque

Entre os compromissos, a ANSM esteve reunida com a Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB), oportunidade em que foram discutidas parcerias para apoiar a sustentabilidade das instituições hospitalares, interiorização de serviços e qualificação profissional.

A entidade também dialogou com o senador Hiran Gonçalves, o deputado Dr. Pedro Westphalen, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços de Saúde, além da FenaSaúde, para alinhar perspectivas sobre autorregulação, impactos econômicos da reforma tributária e os desafios da formação médica.

Como desdobramento, a ANSM definiu a criação de Grupos de Trabalho em áreas estratégicas, como Tributário e Societário, e o fortalecimento de alianças institucionais para enfrentar os desafios regulatórios e econômicos da saúde no Brasil.

Papel estratégico da ANSM

A agenda em Brasília consolidou a ANSM como entidade representativa e estratégica para a saúde nacional, comprometida em contribuir tecnicamente com autoridades públicas e em apoiar a sustentabilidade das empresas de gestão de serviços médicos.

“Este movimento reforça nossa responsabilidade de defender os interesses do setor e de colaborar para a construção de soluções que garantam a qualidade e a continuidade da assistência médica no país”, finalizou o Dr. Cristiano Tavares Simão e Silva, membro do Conselho Administrativo e Financeiro da ANSM.