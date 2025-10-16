Arquitetura de Propósito guia o espaço ALTERUM na Casacor/SE

A CASACOR Sergipe 2025 destaca o conceito de Arquitetura de Propósito com a estreia do ambiente “ALTERUM” (Quarto de Oração). O projeto propõe o primeiro Espaço Exclusivo para Conexão, no qual espiritualidade e design de luxo se unem para compor uma nova forma de uso residencial, criando um novo ativo de valorização imobiliária.

A proposta traduz a necessidade contemporânea no conceito de morar. As casas deixaram de ser apenas espaços funcionais e passaram a ser refúgios de conexão e introspecção. Isso reflete uma mudança de comportamento observada nos últimos anos. Desde 2020, cresce a busca por espaços que unam conforto, estética e propósito, abandonando os modelos urbanos cinzentos e criando ambientes em que a arquitetura dialogue com o sagrado no cotidiano.

Esse movimento ganhou força na CASACOR Janelas 2020, com o projeto “Espaço Sagrado”, da arquiteta Claudia Alionis. No período pós-pandemia, a CASACOR São Paulo 2023 apresentou o “Ateliê da Ceramista: Pó e Glória”, das arquitetas Flavia Burin e Bruna Moretti, inspirado na passagem bíblica da criação do homem a partir do pó da terra. Já em 2024, CASACOR São Paulo, o tema “De Presente, o Agora” consolidou a presença da espiritualidade como inspiração central, trazendo ambientes que valorizam a espiritualidade. Neste ano, a CASACOR Bahia 2025 destacou o tema em diversos ambientes. Entre eles, o “Raízes do Invisível”, um espaço sensorial e contemplativo que convidava à reflexão, e o “Living Conclave”, que prestou homenagem ao Padre Luís, oferecendo uma experiência voltada à fé cristã, com a exposição de peças do acervo pessoal do religioso.

A criação de espaços sagrados dentro de casa, como oratórios, áreas de meditação ou refúgios de contemplação, reflete o desejo crescente de reencontro com o essencial e a valorização da introspecção nesses ambientes. Em algumas edições, projetos chegaram a incorporar elementos como cristais e referências astrológicas, reafirmando o papel da arquitetura como ponte entre o material e o imaterial.

Pensando nesse movimento, o arquiteto Josef Meris criou um cômodo inédito: o “ALTERUM”, que surge como a materialização de uma necessidade crescente, a busca por um refúgio de paz interior dentro do próprio lar. Enquanto edições anteriores da mostra abordaram a espiritualidade de forma conceitual, Josef Meris transforma esse tema em um espaço físico único e exclusivo, reinterpretando o oratório, tradicional móvel de devoção, sob a ótica da arquitetura contemporânea. O ALTERUM posiciona a arquitetura como um vetor de valorização que transcende o metro quadrado, sugerindo que o lar pode abraçar o transcendental, ecoando um anseio por santuários pessoais.

A CASACOR Sergipe 2025, que teve sua Avant Première em 9 de outubro e segue aberta ao público até 30 de novembro, apresenta a proposta do arquiteto Josef Meris, que convida os visitantes da 5ª edição a refletirem sobre o novo conceito de morar e a importância do lar no período pós-pandemia.

Pela primeira vez na história da CASACOR, um cômodo é inteiramente dedicado à busca pela conexão espiritual. O arquiteto Josef Meris apresenta o "ALTERUM (Quarto de Oração)", ambiente de 3,06m² inserido nos 41m² do "Espaço Outdoor Living".

O projeto marca uma nova etapa na forma de conceber os ambientes residenciais, ampliando a função do morar para além do conforto e da estética, em direção ao equilíbrio interior. “Em um mundo de constante estímulo e interrupção, ter um espaço dedicado ao 'desligamento' se tornou o novo luxo. Não é sobre o custo dos materiais, mas sobre o retorno intangível em clareza mental e tomada de decisão estratégica,” afirma o arquiteto Josef Meris, destacando a essência do "ALTERUM".

A concepção do ambiente remete a marcos da evolução do design residencial. O "ALTERUM" surge como uma reinterpretação do oratório ancestral. O projeto inspira-se na proposta de um espaço de oração doméstico, como ilustrado no filme "Quarto de Guerra" (War Room, 2015). Essa iniciativa evidencia uma compreensão de que o conforto e o luxo contemporâneos incluem a provisão de ambientes que nutrem o espírito, com potencial para se tornarem um ativo emocional e, consequentemente, financeiro para o imóvel.

Este movimento arquitetônico reflete a visão de Josef Meris sobre as necessidades contemporâneas. “Historicamente, a arquitetura residencial adaptou-se a novas demandas: a incorporação do banheiro ao quarto principal originou a suíte; a expansão do armário deu origem ao closet; e a biblioteca particular estabeleceu-se como um elemento de destaque. O "ALTERUM" segue essa trajetória ao formalizar um espaço para a espiritualidade, um tema que se insinuava na CASACOR e agora se consolida em um cômodo dedicado", explica o profissional.

Especialista em estratégias de "Fix & Flip", que integra arquitetura e investimento imobiliário, Josef Meris confere ao "ALTERUM" um exemplo prático de como o design de interiores pode sugerir um potencial de valorização. O projeto atende a um público que prioriza não apenas a estética, mas também a funcionalidade do bem-estar e da tranquilidade, alinhando-se a tendências de mercado que apontam para o valor agregado de espaços com propósito.

Integrante do grupo de estudos Educon da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e revisor técnico da Revista Internacional Educon, com pesquisas focadas em sustentabilidade, conforto térmico e eficiência energética em habitações de clima tropical, o arquiteto informa os princípios de design do "ALTERUM". “O espaço busca otimizar a experiência sensorial por meio de elementos como luz, som, aroma e textura, visando proporcionar um conforto ambiental que abrange as dimensões física, psicológica e espiritual”, afirma Josef Meris.

O "ALTERUM" é concebido como um espaço que atende à busca por reconexão interior, meditação e prece. Sua inclusão na CASACOR/SE indica uma possível direção para a arquitetura residencial, em que ambientes dedicados ao bem-estar mental e espiritual se integram ao projeto. Este conceito sugere uma discussão sobre o papel da arquitetura na qualidade de vida dos moradores e sobre o potencial de espaços intencionais para agregar valor imobiliário e pessoal.