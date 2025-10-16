Paraskate Tour Recife acontece neste sábado

No dia 18 de outubro de 2025, acontecerá o ParaskateTour Recife, no Skatepark da Rua Aurora, no Bairro de Santo Amaro, no Recife, um evento exclusivo da modalidade voltado ao público PcD. Iniciado em 2021 na cidade de São Paulo, é totalmente dedicado ao paraskate, que anteriormente era incluído apenas em campeonatos tradicionais.

Esta será a terceira edição do evento e, pela primeira vez, acontecerá na Região Nordeste como evento exclusivo e contará com a presença de competidores de diversas regiões do Brasil, com nomes como Vini Sardi, Italo Romano, Tony Alves, entre outros.

“O Paraskate Tour está crescendo e avançando bastante em visibilidade, presente nos maiores campeonatos e eventos Brasil afora. Isso é crucial, não só para o esporte, mas como um meio de representatividade, de trazer pessoas com deficiência para dentro e mudar e transformar a vida delas. É a realização de um sonho ter o Paraskate Tour pela primeira vez fora de São Paulo, agora no Nordeste. Essa região tem um número significativo de pessoas com deficiência e a nossa etapa no Recife será um verdadeiro show de Paraskate. Mais do que uma competição, queremos gerar inclusão, representatividade e mostrar que tudo é possível, essa é a nossa principal missão com o Paraskate Tour”, afirma Vini Sardi, presidente da ABPSK, idealizador do Paraskate Tour, medalhista de ouro no XGames 2019 e atual campeão brasileiro na modalidade Park.

A programação do evento é diversificada, buscando envolver tanto atletas quanto o público. Além da competição, haverá clínicas e workshops com profissionais experientes, exposições e atividades interativas, permitindo que os presentes vivenciem de perto a modalidade com o apoio de instrutores especializados. Os três primeiros colocados serão premiados com troféus, celebrando a dedicação e as manobras espetaculares.

João Campos, prefeito do Recife, celebra a chegada do evento à cidade. “No dia 18 de outubro, a nossa querida Rua da Aurora será palco da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Paraskate. Este é um campeonato inédito no Nordeste, um marco para a nossa cidade, que mais uma vez se confirma como a capital do esporte e da inclusão”.

O Paraskate Tour Recife 2025 é realizado com o apoio da Secretaria Nacional de Paradesporto (SNPAR) e da Secretaria de Esportes da Cidade do Recife, e organizado pela Associação Brasileira de Paraskateboard (ABPSK) e homologado pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSK), entidade máxima do skate nacional.

Eduardo Dias, presidente da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSK), ressalta a relevância do evento: “O Paraskate Tour é de extrema importância para o skate brasileiro e o desenvolvimento da nossa cena, pois mostra que o skate é para todos. Os paraskatistas brasileiros, que estão entre os melhores do mundo, impactam crianças e jovens, com ou sem algum tipo de deficiência, comprovando que as barreiras podem ser superadas”.

Fabio Augusto Araujo, secretário nacional de Paradesporto, complementa: “O Paraskate Tour Recife reforça o compromisso do Ministério do Esporte, que, desde 2023, vem incentivando o paraskate, o que tem proporcionado um crescimento no número de novos atletas e disputas cada vez mais acirradas. Mas esse avanço só é possível por conta de parcerias estratégicas, como o apoio da Secretaria de Esporte do Recife, mostrando que, quando unimos forças em torno do paradesporto, conseguimos transformar realidades e favorecer a inclusão social e cidadania plena das pessoas com deficiência”.

Eriberto Filho, secretário de esportes do Recife, destaca o orgulho da cidade em sediar o evento: “Receber o Paraskate Tour no Recife é motivo de muito orgulho. O evento simboliza o poder transformador do esporte e reforça o nosso compromisso com a inclusão e acessibilidade. Tenho certeza de que essa iniciativa vai inspirar muita gente, mostrando que o esporte é um espaço de superação, coragem e novas possibilidades. O Recife é a capital dos esportes, um lugar que valoriza o talento, a diversidade e a superação. Estamos ansiosos para esse evento que promete movimentar nossa cidade”.