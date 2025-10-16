Multiply Group anuncia planos para adquirir 2PointZero e Ghitha Holding mediante troca de ações

A Multiply Group (ADX: MULTIPLY), holding de investimentos com sede em Abu Dhabi que investe e opera negócios a nível mundial, anunciou hoje que seu Conselho aprovou uma proposta para adquirir a 2PointZero e a Ghitha Holding através de uma transação de troca de ações.

Segundo os termos propostos, o Multiply Group ofereceria ações para adquirir a 2PointZero e a Ghitha Holding, seguida pela emissão de novas ações para concluir a transação. A transação está atualmente em análise e sujeitaàaprovação de acionistas e regulatórias.

A 2PointZero é uma empresa de investimentos de transformação com ativos escaláveis ??em energia, mineração e serviços financeiros, que atua como facilitadora de IA e aceleradora da transição energética, e impulsiona um futuro mais inteligente e sustentável. A Ghitha Holding é um conglomerado líder que abrange operações de agricultura, produção e distribuição de alimentos e desempenha um papel vital na segurança alimentar. Juntas, estas empresas representam forças complementares nos setores de Energia e Consumo, dois pilares fundamentais de toda economia, que impulsionam a vida cotidiana e promovem a transição mundial direcionada a sistemas mais limpos e inteligentes.

É esperado que a transação aprimore a eficiência operacional e de investimentos em todo o portfólio do Multiply Group ao consolidar ativos complementares em uma única plataforma cotada.

Syed Basar Shueb, Presidente do Multiply Group, comentou: "Esta transação representa uma evolução natural de nossa estratégia de portfólios, concebida para otimizar a escala e reforçar as plataformas que construímos nos últimos anos. A oferta da Multiply para adquirir a 2PointZero e a Ghitha reflete nosso enfoque estratégico para criar valor e nosso foco a longo prazo em desenvolver entidades de investimento competitivas a nível mundial que gerem valor sustentável aos acionistas."

Samia Bouazza, Diretora Executiva do Grupo e Diretora Geral do Multiply Group,acrescentou: "Esta fusão estratégica é mais do que uma consolidação de balanços; é a convergência de visão, propósito, capital, megatemas e equipes excepcionais. Juntos, formamos um grupo de investimentos equilibrado e diversificado de AED 120 bilhões, abrangendo energia, alimentos, logística, embalagens, mineração, vestuário, mídia, mobilidade e beleza. Através destas empresas, presentes em 85 países, pretendemos atender 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Nosso foco é aumentar nossos resultados de modo orgânico e inorgânico, liberar valor através da IA ??e entregar retornos consistentes e a longo prazo para nossos acionistas."

A transação será executada mediante uma troca de ações, com o Multiply Group emitindo cerca de 23,36 bilhões de novas ações para adquirir a 2PointZero e a Ghitha Holding, aumentando seu capital social de AED 2,8 bilhões a AED 8,64 bilhões. Após a conclusão, a entidade resultante da fusão passará a ser composta por 34,56 bilhões de ações, que marcam uma expansão significativa da base de capital do Multiply Group.

Esta aquisição estratégica por meio de reorganização permanece sujeita às aprovações de acionistas e regulatórias, com detalhes adicionais a serem divulgados após a conclusão do processo de análise.

SOBRE O MULTIPLY GROUP

O Multiply Group PJSC é uma holding de investimentos com sede em Abu Dhabi que investe e opera em todo o mundo em negócios transformadores e geradores de caixa.

Conhecido por sua mentalidade de crescimento característica, o Multiply Group continuará investindo capital em seus dois ramos distintos, ambos seguindo um enfoque disciplinado para investir e garantir a criação de valor consistente e sustentável para nossos acionistas a curto, médio e longo prazo:

Multiply: ao multiplicar investimentos e operações em áreas estratégicas verticais a longo prazo, investindo e operando atualmente em Mobilidade, Energia, Mídia e Comunicações, Bem-Estar e Beleza, Varejo e Vestuário e Embalagens. Investimentos âncora proporcionam renda recorrente a longo prazo, através da qual são realizadas aquisições complementares.

Multiply+ estende nosso alcance mundial ao investir em setores e classes de ativos com um alvo: proporcionar retornos por meio de alocação disciplinada de capital.

Para mais informações, acesse www.multiply.ae

