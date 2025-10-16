Novo relatório NIQ: qualidade, conveniência e higiene impulsionarão crescimento do mercado de eletrodomésticos em 2026

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) divulgou hoje seu relatório Perspectivas para Eletrodomésticos em 2026: O que os consumidores desejam?, que revela as forças macro que irão moldar o setor de eletrodomésticos em 2026 e a inovação de produtos com maior probabilidade de impulsionar o crescimento.

A NIQ projeta um crescimento de 2% nas vendas anuais entre 2024 e 2025 para tecnologia de consumo e bens duráveis ??(T&D) a nível mundial, com eletrodomésticos desempenhando um papel significativo neste crescimento.

As vendas internacionais de produtos de T&D cresceram 4,6% no primeiro semestre de 2025 em comparação ao mesmo período de 2024, com os consumidores gastando mais por item em todos os setores, exceto Eletrodomésticos de Grande Porte (MDA). Os consumidores continuam cautelosos em seus gastos, mas estão dispostos a pagar por eletrodomésticos que ofereçam conveniência inteligente, multifuncionalidade, eficiência energética ou benefícios de saúde e higiene.

Novas realidades do mercado remodelam o panorama de eletrodomésticos

O impulso internacional da China: No primeiro semestre deste ano, as marcas chinesas aumentaram sua participação no mercado mundia em 40,1% nas vendas de Pequenos Eletrodomésticos (SDA), impulsionadas pela inovação de produtos, e 23,5% nas vendas de MDA, impulsionadas por preços competitivos.

Comércio - em impulso: A política de comércio de eletrodomésticos da China continua impulsionando as vendas. No fim de 2024, uma pesquisa da NIQ com 24.000 consumidores na China constatou que 71% deles haviam utilizado os subsídios para atualizar seus eletrodomésticos.

Impacto tarifário: As tarifas dos EUA de 50% sobre "equivalentes de aço" em grandes eletrodomésticos importados pelos EUA entraram em vigor no fim de junho de 2025. Este fator irá reduzir provavelmente a demanda dos EUA por marcas estrangeiras, ao fazer com que estas marcas busquem expandir sua presença em outros mercados, a fim de compensar a perda de receita.

Poder da Geração X: A Geração X, a geração de consumidores com maior gasto nos próximos cinco anos, prioriza durabilidade, qualidade e economia de energia, tendo 79% com foco na conservação de energia doméstica. Como "consumidores zelosos" que equilibram as necessidades multigeracionais, a Geração X é um público de alta prioridade para eletrodomésticos.

Ciclos de substituição: Para a SDA, os ciclos de substituição duram em média de cinco a seis anos. A comoditização das recentes inovações em pequenos eletrodomésticos reduziu os preços, que anima os consumidores a substituir seus aparelhos atuais por outros mais inteligentes e de alta qualidade. Para a MDA, é esperado um aumento repentino nas substituições em 2028.

"A convergência do comportamento do consumidor orientado ao valor, das mudanças no comércio mundial e da transformação digital vem criando novas oportunidades, e riscos, para fabricantes e varejistas de eletrodomésticos. A agilidade estratégica será essencial para captar o crescimento neste cenário em evolução", disse Julian Baldwin, Presidente de Tecnologia Global e Bens Duráveis ??da NIQ.

O relatório também explora várias tendências que irão impulsionar a demanda por eletrodomésticos em 2026, incluindo:

Maximizar o potencial omnicanal: Os consumidores transitam livremente por todos os canais para solucionar suas necessidades de pesquisa e compra de produtos. O comércio online domina as vendas de SDA (51% a nível mundial, chegando a 95% na China), enquanto as vendas online de MDA cresceram a 30% das vendas internacionais no primeiro semestre deste ano. Além disto, 39% dos consumidores que pesquisam um produto online e offline têm maior probabilidade de gastar mais do que o pretendido ao comprar, independentemente de onde a compra final seja feita.

Aumento da sustentabilidade: Em 2025, 45% dos consumidores consideram o impacto ambiental ao comprar. A eficiência energética é um dos principais motivadores para a compra de produtos de MDA, com 90% do consumo de energia ao longo da vida útil ocorrendo durante o uso do produto. Em 2026, a eficiência energética continuará sendo o principal fator de compra para os consumidores de MDA.

Em 2025, 45% dos consumidores consideram o impacto ambiental ao comprar. A eficiência energética é um dos principais motivadores para a compra de produtos de MDA, com 90% do consumo de energia ao longo da vida útil ocorrendo durante o uso do produto. Em 2026, a eficiência energética continuará sendo o principal fator de compra para os consumidores de MDA. Foco na saúde: Eletrodomésticos de higiene, como aspiradores de pó, lavadoras de roupa e lava-louças, apresentaram um crescimento de 6% nas vendas no primeiro semestre deste ano, superando o crescimento geral do valor de T&D. Além disto, 74% dos consumidores afirmam preferir tecnologia com recursos de saúde e bem-estar em vez de outros sem, e 44% citam uma alimentação mais saudável como um dos principais motivadores para comprar eletrodomésticos tecnológicos direcionadosàsaúde.

Baixe o relatório completo para mais detalhes e orientações para marcas sobre onde investir em inovação de produtos, variedade e marketing no próximo ano.

Sobre o relatório:

O relatório Perspectivas para Eletrodomésticos em 2026: O que os consumidores desejam? da NIQ é o mais recente capítulo da renomada série mundial "Estado da Tecnologia e Bens Duráveis" da NIQ. Ele examina especificamente as tendências de compra do consumidor no setor de Eletrodomésticos, fazendo claras previsões sobre as principais inovações e enfoques de mercado que os fabricantes e varejistas irão precisar para ter sucesso em 2026. Um relatório complementar de perspectivas regionais explora o crescimento regional esperado para eletrodomésticos de grande e pequeno porte na Ásia-Pacífico; Europa Oriental, Oriente Médio e África; América Latina; América do Norte; e Europa Ocidental.

Sobre a NIQ:

A NielsenIQ (NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Nosso alcance mundial abrange mais de 90 países, cobrindo cerca de 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos internacionais do consumidor. Com uma leitura holística do varejo e as informações mais abrangentes do consumidor, fornecidos com análises avançadas mediante plataformas de última geração, a NIQ oferece a Full View™. Para mais informações, acesse niq.com.

Isenção de responsabilidade sobre declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa pode conter declarações prospectivas sobre comportamentos esperados do consumidor, tendências de mercado e desenvolvimentos do setor. Estas declarações refletem expectativas e projeções atuais com base em dados disponíveis, padrões históricos e diversas suposições. Palavras como "espera", "antecipa", "projeta", "acredita", "prevê" e expressões semelhantes se destinam a identificar tais declarações prospectivas. Estas declarações não são garantias de resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências do consumidor, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmica competitiva. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nestas declarações. Embora nos esforcemos por basear nossas perspectivas em dados confiáveis ??e metodologias sólidas, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto na medida exigida pela legislação aplicável.

