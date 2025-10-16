Contabilidade apoia expansão de empresas de tecnologia

O setor de tecnologia vive um momento de expansão contínua e alta competitividade, impulsionado pela digitalização de processos e pelo surgimento de novos modelos de negócio. Esse cenário tem exigido práticas contábeis mais especializadas, capazes de atender à complexidade das operações digitais e globais. A crescente adoção de modelos baseados em assinaturas, licenciamento de software e serviços recorrentes reforça a necessidade de controle rigoroso das receitas e aderência às normas contábeis, assegurando previsibilidade e segurança financeira em um ambiente de constante transformação.

Essas particularidades tornam essencial uma contabilidade capaz de lidar com receitas recorrentes, propriedade intelectual, operações internacionais e incentivos fiscais específicos. Entre os principais desafios está o reconhecimento correto das receitas. Modelos baseados em assinaturas, licenciamento de software ou prestação contínua de serviços precisam ter registro contábil alinhado às normas, evitando distorções nos relatórios e permitindo projeções financeiras realistas.

A gestão de propriedade intelectual é outro ponto sensível. Patentes, marcas e direitos autorais possuem regras próprias de registro e amortização. “Uma contabilidade setorial orienta sobre o tratamento adequado desses ativos, assegurando conformidade e maximizando benefícios fiscais”, afirma Adriana Matos, COO da Person Consultoria.

O aproveitamento de incentivos fiscais, como os previstos na Lei nº 11.196/2005 (Lei do Bem), que permite dedução de até 34% do IRPJ e CSLL sobre dispêndios em pesquisa e desenvolvimento (P&D), também requer conhecimento técnico. “Sem a correta documentação e apuração, empresas podem perder a oportunidade de reduzir tributos sobre investimentos em pesquisa e desenvolvimento”, explica Adriana Matos.

“Conhecer a tributação e a dinâmica do setor tech acelera crescimento com segurança”, reforça Adriana Matos. Ao integrar métricas como CAC e LTV aos relatórios financeiros, a contabilidade setorial fornece insumos para alinhar estratégias comerciais e capacidade de execução.

A atuação especializada também contribui na gestão de expansão internacional, com orientação sobre regimes de tributação de exportação de serviços e prevenção de bitributação em contratos com clientes no exterior.

“Em um ambiente competitivo e em constante transformação, a contabilidade para tecnologia não apenas garante conformidade, mas também apoia decisões que sustentam a escalabilidade com segurança financeira e fiscal”, conclui Adriana Matos.

