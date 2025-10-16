Svante comemora o Prêmio Nobel de Química, validando que a tecnologia de estruturas metalorgânicas é fundamental para a captura comercial de carbono

A Svante, líder em tecnologia de filtros de captura e remoção de carbono baseados em sorventes sólidos, comemorou o anúncio do Prêmio Nobel de Química 2025 na semana passada, que homenageou os cientistas Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar Yaghi por seu trabalho pioneiro no campo das estruturas metal-orgânicas (MOFs). A Academia Real Sueca de Ciências concedeu o prêmio pelo desenvolvimento das MOFs, citando seu “enorme potencial” e arquitetura molecular única que cria materiais espaçosos e porosos capazes de capturar e armazenar substâncias específicas, incluindo dióxido de carbono.

Svante scientist holding a jar of metal-organic framework (MOF), a relatively new class of nanomaterials for carbon capture mentioned in the Nobel Prize for Chemistry

Richard Laliberté, COO da Svante e presidente da Svante OEM&D, declarou: “O reconhecimento do Comitê Nobel para justamente a classe de materiais que utilizamos aqui na Svante é uma validação profunda para todo o campo de captura e remoção de carbono. O trabalho de ponta que vem sendo realizado na área de MOFs tem sido um dos pilares fundamentais do nosso sucesso neste setor.”

O anúncio do Nobel destacou a incrível capacidade das MOFs para separação de gases e captura de alta capacidade, elementos essenciais da tecnologia de filtragem patenteada da Svante. Especificamente, os documentos de base científica fizeram referência a MOFs relevantes para a captura industrial de carbono, incluindo o CALF-20, uma MOF desenvolvida pelo Dr. George Shimizu, da Universidade de Calgary, um valioso colaborador, consultor científico e inventor da MOF utilizada pela Svante.

?A Svante fabrica filtros adsorventes estruturados revestidos com materiais sorventes sólidos em escala industrial, incluindo o CALF-20, uma MOF que a empresa conseguiu ampliar de quantidades em gramas para volumes comerciais em colaboração com parceiros de classe mundial no setor de ciência dos materiais. Recentemente, a Svante lançou a Svante OEM&D, uma nova unidade de negócios que ajuda clientes com sorventes sólidos a levar tecnologias de separação de gases ao mercado de forma mais rápida, aproveitando a expertise, experiência e equipamentos da Svante para escalar os sorventes sólidos e aplicá-los em filtros de alto desempenho.

“A excelência em química reconhecida pela mais prestigiada honraria científica do mundo é um testemunho não apenas da tecnologia de MOFs da Svante, mas de todas as tecnologias de MOFs”, disse Laliberté. “Nossos mais calorosos parabéns a todos os vencedores.”

Sobre a Svante

A Svante é uma empresa líder no fornecimento de soluções de captura e remoção de carbono, orientada para objetivos específicos. A empresa fabrica filtros nanoengenheirados e máquinas modulares de contato rotativo que capturam e removem CO 2 de emissões industriais e do ar de maneira ambientalmente responsável. A Svante está na lista Global Cleantech 100 2025 e na lista das Melhores Empresas de Tecnologia Verde de 2025 da TIME & Statista. Para obter informações adicionais, acesse www.svanteinc.com.

