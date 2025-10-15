NetApp colabora com a Equinix para simplificar a virtualização de aplicações SAP modernizadas

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa líder em Infraestrutura de Dados Inteligente, juntamente com a Broadcom, Inc. e a Kochasoft, provedora reconhecida de soluções corporativas, anunciaram hoje uma colaboração com a Equinix, empresa global de referência em infraestrutura digital, para o lançamento de uma nova oferta de serviços voltada a cargas de trabalho SAP S/4HANA e SAP legadas executadas na VMware Cloud Foundation (VCF). À medida que os clientes SAP avaliam como lidar com a expiração do suporte de manutenção das versões anteriores do SAP Enterprise Resource Planning (ERP), surge a necessidade de uma solução de modernização de infraestrutura que seja econômica, resiliente e segura. Os clientes SAP que já utilizam ou planejam migrar para o S/4HANA agora têm a possibilidade de adotar um ambiente virtualizado e gerenciado hospedado em VCF e NetApp ONTAP, com o objetivo de otimizar custos, eficiência e segurança operacional.

Ao modernizar cargas de trabalho que sustentam suas operações empresariais mais críticas, os clientes precisam ter a certeza de que os dados e a infraestrutura subjacente atenderão às novas demandas de desempenho e escala, sem interrupções. A nova oferta conjunta de serviços da NetApp e da Equinix, voltada para cargas de trabalho SAP, oferece aos clientes um ambiente de soluções gerenciadas de classe mundial, que combina a infraestrutura de nuvem privada VCF com a infraestrutura de dados inteligente líder do setor da NetApp. A Kochasoft permite que os clientes reduzam riscos e acelerem o tempo de geração de valor em sua migração para a Equinix, capacitando os usuários de SAP a planejar e executar com confiança sua jornada rumo a um ambiente SAP totalmente gerenciado. Combinando ampla experiência em SAP e metodologias comprovadas de entrega, a Kochasoft assegura que as empresas modernizem com agilidade, obtendo resultados consistentes e sucesso operacional de longo prazo.

“Essa nova oferta de serviços leva o poder do NetApp ONTAP às aplicações SAP em VMware Cloud Foundation, permitindo que os clientes construam infraestruturas de dados inteligentes com desempenho, confiabilidade e segurança comprovados”, afirmou Dallas Olson, Chief Commercial Officer da NetApp. “Com frequência, as equipes de tecnologia percebem que seus ambientes de dados evoluíram além do reconhecimento após múltiplas atualizações e expansões. Ao se aproximarem de sua próxima grande transformação de TI, elas têm a oportunidade de incorporar inteligênciaàinfraestrutura, unificar dados entre ambientes e fortalecer a ciber-resiliência, impulsionando resultados de negócio.”

“À medida que as empresas modernizam suas cargas de trabalho mais críticas — como as executados em aplicações SAP —, elas precisam de uma infraestrutura confiável e segura, capaz de atender às demandas em constante evolução dessas aplicações”, declarou Brian Stein, vice-presidente sênior de Produtos e Serviços de Infraestrutura da Equinix. “Ao colaborar com a NetApp para hospedar aplicações SAP em ambientes VMware Cloud Foundation, nossos clientes ganham mais flexibilidade e controle. Com nossas soluções gerenciadas, eles são capacitados a acelerar a transformação digital que gera resultados empresariais significativos.”

Trabalhando em parceria com a Broadcom e a Kochasoft, a NetApp e a Equinix estão oferecendo serviços gerenciados de alto desempenho, resilientes e com ótimo custo-benefício para cargas de trabalho de aplicações SAP, que incluem:

Armazenamento all-flash e gerenciamento de dados da NetApp : a NetApp fornece armazenamento all-flash baseado no NetApp ONTAP, permitindo que os clientes otimizem custos e segurança em implantações VCF para cargas de trabalho SAP, além de simplificar e acelerar as tarefas contínuas de gerenciamento de dados em ambientes SAP virtualizados.

: a NetApp fornece armazenamento all-flash baseado no NetApp ONTAP, permitindo que os clientes otimizem custos e segurança em implantações VCF para cargas de trabalho SAP, além de simplificar e acelerar as tarefas contínuas de gerenciamento de dados em ambientes SAP virtualizados. Data centers hospedados da Equinix : a Equinix oferece infraestrutura digital gerenciada, sob demanda, segura e de alto desempenho, em conformidade com os requisitos regulatórios, atendendo às necessidades específicas de clientes SAP.

: a Equinix oferece infraestrutura digital gerenciada, sob demanda, segura e de alto desempenho, em conformidade com os requisitos regulatórios, atendendo às necessidades específicas de clientes SAP. Movimentação de dados eficiente com o Equinix Fabric ® : conexão segura e de alta velocidade que permite aos clientes mover dados entre ambientes de forma contínua, evitando taxas de egressão e garantindo mobilidade flexível e previsível em múltiplos ambientes.

® : conexão segura e de alta velocidade que permite aos clientes mover dados entre ambientes de forma contínua, evitando taxas de egressão e garantindo mobilidade flexível e previsível em múltiplos ambientes. Infraestrutura de nuvem privada da Broadcom : a Broadcom oferece uma plataforma de nuvem privada por meio da VCF, projetada para oferecer infraestrutura ágil, escalável e segura para cargas de trabalho SAP. Com o VCF, os clientes maximizam o uso de seus recursos de infraestrutura, mantendo alto desempenho para aplicações críticas de negócio.

: a Broadcom oferece uma plataforma de nuvem privada por meio da VCF, projetada para oferecer infraestrutura ágil, escalável e segura para cargas de trabalho SAP. Com o VCF, os clientes maximizam o uso de seus recursos de infraestrutura, mantendo alto desempenho para aplicações críticas de negócio. Implementação pela Kochasoft: a Kochasoft impulsiona a modernização de TI, do data centerànuvem, com uma estratégia centrada no cliente que entrega soluções personalizadas. Oferece serviços abrangentes de migração e gestão, estabelecendo parcerias proativas para antecipar desafios, otimizar resultados e garantir valor sustentável a longo prazo para os investimentos das organizações.

“Ao colaborar com a NetApp e a Equinix no desenvolvimento desta nova oferta de serviços, estamos ajudando os clientes SAP a aproveitar melhor seus dados para alcançar o sucesso nos negócios”, afirmou Ahmar Mohammad, vice-presidente de Serviços Gerenciados e Soluções para Parceiros VMware na Broadcom. “À medida que as empresas enfrentam concorrência global cada vez mais intensa, o modelo de serviços gerenciados apoia a inovação acelerada, ao mesmo tempo em que ajuda os clientes a reduzir riscos. A VMware Cloud Foundation fornece uma infraestrutura de nuvem privada que oferece os mais altos níveis de segurança, conformidade e desempenho para cargas de trabalho SAP essenciaisàmissão das empresas.”

“Na Kochasoft, entendemos que os sistemas essenciais aos negócios são a base de toda organização. Nossa missão é projetar, modernizar e gerenciar esses sistemas com precisão e confiabilidade, reduzindo riscos em cada etapa”, declarou Ettienne Mong, membro da equipe de liderança da Kochasoft. “Ao combinarmos nossa experiência com os recursos das tecnologias da NetApp e da Equinix, entregamos migrações contínuas e eficientes, permitindo que os clientes melhorem o desempenho e alcancem sucesso sustentável a longo prazo.”

A NetApp e a Broadcom estarão presentes no NetApp INSIGHT 2025, em Las Vegas, de 14 a 16 de outubro, onde apresentarão sessões conjuntas e demonstrações, destacando como a colaboração entre as empresas está impulsionando a transformação em diversos setores em. Acompanhe as palestras principais em: https://www.netapp.com/insight/

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

