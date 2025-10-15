LevelBlue adquire a Cyberreason, fortalecendo sua posição de liderança global em detecção e resposta gerenciadas, XDR, resposta a incidentes e inteligência de ameaças

A LevelBlue, maior fornecedora mundial de serviços de segurança gerenciados, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Cybereason, uma empresa com liderança no segmento de segurança cibernética, conhecida por sua plataforma avançada de detecção e resposta estendida (XDR), equipe de inteligência de ameaças de elite e recursos de perícia digital e resposta a incidentes (DFIR).

Para clientes e parceiros estratégicos, a aquisição proporciona valor imediato, com detecção de ameaças mais forte, resposta mais rápida e cobertura global mais ampla, tudo a partir de um único parceiro de segurança unificada. Ao combinar os recursos de IA da LevelBlue e as ofertas de MDR líderes do setor com a profunda experiência da Cybereason, as empresas podem lidar melhor com os complexos desafios cibernéticos de hoje, reduzindo a complexidade operacional e os riscos.

“A adição da Cyberreason representa um avanço estratégico em nosso objetivo de nos estabelecermos como o parceiro de segurança cibernética mais completo para nossos clientes e parceiros estratégicos”, afirmou Bob McCullen, CEO e presidente da LevelBlue. “Ao combinar os recursos de XDR e DFIR de classe mundial da Cybereason com nosso MDR e resposta a incidentes com tecnologia de IA, podemos oferecer proteção integrada que é proativa, escalável e desenvolvida especificamente para as ameaças em constante evolução da atualidade.”

Como parte da transação, a SoftBank Corp., o SoftBank Vision Fund 2 e o Liberty Strategic Capital, conhecidos por investir em tecnologia inovadora e disruptiva, se tornarão investidores na LevelBlue, reforçando a forte confiança na estratégia e visão de longo prazo da empresa. Com liderança global em IA e tecnologias de última geração, as empresas consolidam ainda mais a posição da LevelBlue como inovadora em segurança cibernética, em um ambiente digital que se torna progressivamente mais complexo.

Além disso, Steven T. Mnuchin, ex-secretário do Tesouro dos EUA e sócio-gerente da Liberty Strategic Capital, se juntará ao Conselho de Administração da LevelBlue. Sua nomeação traz décadas de experiência na interseção de finanças globais, políticas governamentais e investimentos estratégicos, fornecendo orientação valiosa enquanto a LevelBlue intensifica seu papel na proteção de infraestrutura crítica e sistemas empresariais globais.

“A segurança cibernética agora é inseparável da segurança econômica e da resiliência nacional”, disse Steven Mnuchin. “A LevelBlue se consolidou rapidamente como líder em serviços integrados de segurança gerenciada, e estou entusiasmado para contribuir para o seu crescimento em um momento em que empresas do mundo inteiro buscam parceiros confiáveis que entendam a complexidade do atual cenário de ameaças. Também quero agradecer a Manish Narula, CEO da Cybereason, pela sua forte liderança na obtenção deste resultado e no impulso da Cybereason rumo ao seu próximo capítulo de crescimento e inovação.”

A aquisição aumenta a capacidade da LevelBlue de gerar desfechos mensuráveis ??e baseados em resultados, ajudando os clientes a acelerar a detecção de ameaças, reduzir os tempos de resposta e construir resiliência cibernética de longo prazo. Também representa um passo fundamental na estratégia mais ampla da LevelBlue de unir as empresas, tecnologias e talentos mais fortes do setor em um parceiro integrado. Com as recentes aquisições da Trustwave e da Stroz Friedberg, a LevelBlue continua a acelerar sua posição como a parceira de segurança cibernética mais completa para empresas que buscam migrar da defesa reativa para a resiliência proativa.

“A união com a LevelBlue marca um novo capítulo emocionante para a Cybereason”, disse Manish Narula, CEO da Cybereason. “Esta aquisição reforça nossas capacidades coletivas em serviços de consultoria em XDR, MDR, segurança ofensiva, DFIR e segurança cibernética, possibilitando-nos liberar valor adicional para nossos clientes e seus consultores e parceiros de seguro cibernético do mundo inteiro.”

Capacidades expandidas e alcance global para clientes e parceiros estratégicos

A aquisição da Cybereason pela LevelBlue proporciona inúmeras melhorias importantes para clientes e parceiros estratégicos em todos os setores e regiões:

Segurança de endpoint mais forte (XDR + MDR): os sofisticados recursos de XDR da Cybereason são complementaresàoferta de MDR líder do setor da Trustwave e reforçam o serviço de MDR nativo da LevelBlue, viabilizando uma detecção e uma resposta mais rápidas e precisas, ajudando os clientes a reduzir o tempo de permanência e conter ameaças antes que se espalhem.

os sofisticados recursos de XDR da Cybereason são complementaresàoferta de MDR líder do setor da Trustwave e reforçam o serviço de MDR nativo da LevelBlue, viabilizando uma detecção e uma resposta mais rápidas e precisas, ajudando os clientes a reduzir o tempo de permanência e conter ameaças antes que se espalhem. Serviços DFIR de classe mundial: a tecnologia e os serviços de DFIR da Cyberreason, aliadosàrecente aquisição da Stroz Friedberg, ampliam instantaneamente a capacidade, a competência e a abrangência da LevelBlue. Isso resulta em uma cobertura global ampla, uma experiência forense independente de tecnologia inigualável e uma velocidade orientada por inteligência para dar às empresas e seus consultores e parceiros de seguro cibernético a confiança de que cada incidente é enfrentado com a resposta mais eficaz.

a tecnologia e os serviços de DFIR da Cyberreason, aliadosàrecente aquisição da Stroz Friedberg, ampliam instantaneamente a capacidade, a competência e a abrangência da LevelBlue. Isso resulta em uma cobertura global ampla, uma experiência forense independente de tecnologia inigualável e uma velocidade orientada por inteligência para dar às empresas e seus consultores e parceiros de seguro cibernético a confiança de que cada incidente é enfrentado com a resposta mais eficaz. Inteligência de ameaças mais inteligente: ao unificar a equipe de pesquisa da Cybereason com a LevelBlue SpiderLabs, os clientes se beneficiam de uma visibilidade mais aprofundada sobre novos agentes de ameaças e técnicas de ataque, juntamente com percepções acionáveis.

ao unificar a equipe de pesquisa da Cybereason com a LevelBlue SpiderLabs, os clientes se beneficiam de uma visibilidade mais aprofundada sobre novos agentes de ameaças e técnicas de ataque, juntamente com percepções acionáveis. Sinergia ofensiva + defensiva: a LevelBlue oferece segurança completa, incluindo testes de penetração, avaliações de risco, engenharia de detecção e monitoramento constante, permitindo que os clientes fortaleçam as defesas e, ao mesmo tempo, garantam a resiliência operacional.

a LevelBlue oferece segurança completa, incluindo testes de penetração, avaliações de risco, engenharia de detecção e monitoramento constante, permitindo que os clientes fortaleçam as defesas e, ao mesmo tempo, garantam a resiliência operacional. Integração simplificada e independente de tecnologia: não importa se os clientes confiam na Microsoft, SentinelOne ou em pilhas híbridas, a LevelBlue auxilia na otimização dos investimentos em segurança já existentes para aprimorar os resultados gerais de segurança cibernética.

não importa se os clientes confiam na Microsoft, SentinelOne ou em pilhas híbridas, a LevelBlue auxilia na otimização dos investimentos em segurança já existentes para aprimorar os resultados gerais de segurança cibernética. Cobertura global aprimorada: a forte presença da Cybereason no Japão, onde se encontra entre os maiores provedores, expande a presença global e as capacidades de entrega regional da LevelBlue.

“A força da Cybereason em XDR e perícia digital é um recurso adicional fantástico que nos permite atender melhor nossos clientes com maior visibilidade de ameaças, resposta mais rápida e maior confiança diante das ameaças cibernéticas em evolução”, disse Shawn Hakl, vice-presidente sênior de produtos comerciais da AT&T e membro do conselho da LevelBlue. “O investimento contínuo da LevelBlue em recursos avançados a torna uma parceira ainda mais estratégica para nós e para as empresas que apoiamos.”

A LevelBlue segue redefinindo o conceito de ser um parceiro de segurança cibernética, combinando serviços baseados em plataforma, experiência humana de alto nível e percepções globais para proporcionar resultados mensuráveis e resiliência duradoura aos seus clientes. Desde empresas de médio porte até as empresas públicas e privadas mais complexas do mundo, a LevelBlue oferece uma experiência de segurança singular e unificada, desenvolvida para minimizar riscos, aumentar a confiança operacional e ficaràfrente das ameaças em constante evolução.

Os consultores da transação proposta incluem Santander e Kirkland & Ellis LLP para a LevelBlue, e J.P. Morgan Securities LLC e Goodwin Procter LLP para a Cybereason. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. Os detalhes financeiros não foram divulgados.

A LevelBlue reduz riscos e constrói resiliência duradoura para que as empresas possam inovar e avançar em sua missão com confiança. Como a maior e mais reconhecida provedora de serviços de segurança gerenciada, a LevelBlue eleva os resultados que importam para os clientes: defesa mais forte, resposta mais rápida e continuidade de negócios sustentada. A LevelBlue combina operações de segurança com tecnologia de IA, inteligência avançada de ameaças e expertise humana de elite para fornecer o portfólio mais abrangente de serviços de consultoria estratégica, segurança gerenciada, segurança ofensiva e resposta a incidentes.

A Cybereason é uma empresa líder global em segurança cibernética. A Cybereason fornece proteção contra ataques com XDR de ponta e serviços de consultoria reconhecidos pelo setor para apoiar empresas em qualquer estágio do ciclo de vida do incidente. A tecnologia premiada e os especialistas de elite da Cybereason capacitam empresas de todos os portes a se fortalecer, responder e se recuperar de ameaças cibernéticas em um cenário de ameaças em constante evolução. A Cybereason é uma empresa internacional de capital fechado com sede na Califórnia e clientes em mais de 40 países.

