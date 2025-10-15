LevelBlue adquire a Cyberreason, fortalecendo sua posição de liderança global em detecção e resposta gerenciadas, XDR, resposta a incidentes e inteligência de ameaças
Aquisição fortalece a posição da LevelBlue como a maior MSSP Pure-Play do mundo; adiciona investimentos da SoftBank Corp., SoftBank Vision Fund 2 e Liberty Strategic Capital
compartilheSIGA
A LevelBlue, maior fornecedora mundial de serviços de segurança gerenciados, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Cybereason, uma empresa com liderança no segmento de segurança cibernética, conhecida por sua plataforma avançada de detecção e resposta estendida (XDR), equipe de inteligência de ameaças de elite e recursos de perícia digital e resposta a incidentes (DFIR).
Para clientes e parceiros estratégicos, a aquisição proporciona valor imediato, com detecção de ameaças mais forte, resposta mais rápida e cobertura global mais ampla, tudo a partir de um único parceiro de segurança unificada. Ao combinar os recursos de IA da LevelBlue e as ofertas de MDR líderes do setor com a profunda experiência da Cybereason, as empresas podem lidar melhor com os complexos desafios cibernéticos de hoje, reduzindo a complexidade operacional e os riscos.
“A adição da Cyberreason representa um avanço estratégico em nosso objetivo de nos estabelecermos como o parceiro de segurança cibernética mais completo para nossos clientes e parceiros estratégicos”, afirmou Bob McCullen, CEO e presidente da LevelBlue. “Ao combinar os recursos de XDR e DFIR de classe mundial da Cybereason com nosso MDR e resposta a incidentes com tecnologia de IA, podemos oferecer proteção integrada que é proativa, escalável e desenvolvida especificamente para as ameaças em constante evolução da atualidade.”
Como parte da transação, a SoftBank Corp., o SoftBank Vision Fund 2 e o Liberty Strategic Capital, conhecidos por investir em tecnologia inovadora e disruptiva, se tornarão investidores na LevelBlue, reforçando a forte confiança na estratégia e visão de longo prazo da empresa. Com liderança global em IA e tecnologias de última geração, as empresas consolidam ainda mais a posição da LevelBlue como inovadora em segurança cibernética, em um ambiente digital que se torna progressivamente mais complexo.
Além disso, Steven T. Mnuchin, ex-secretário do Tesouro dos EUA e sócio-gerente da Liberty Strategic Capital, se juntará ao Conselho de Administração da LevelBlue. Sua nomeação traz décadas de experiência na interseção de finanças globais, políticas governamentais e investimentos estratégicos, fornecendo orientação valiosa enquanto a LevelBlue intensifica seu papel na proteção de infraestrutura crítica e sistemas empresariais globais.
“A segurança cibernética agora é inseparável da segurança econômica e da resiliência nacional”, disse Steven Mnuchin. “A LevelBlue se consolidou rapidamente como líder em serviços integrados de segurança gerenciada, e estou entusiasmado para contribuir para o seu crescimento em um momento em que empresas do mundo inteiro buscam parceiros confiáveis que entendam a complexidade do atual cenário de ameaças. Também quero agradecer a Manish Narula, CEO da Cybereason, pela sua forte liderança na obtenção deste resultado e no impulso da Cybereason rumo ao seu próximo capítulo de crescimento e inovação.”
A aquisição aumenta a capacidade da LevelBlue de gerar desfechos mensuráveis ??e baseados em resultados, ajudando os clientes a acelerar a detecção de ameaças, reduzir os tempos de resposta e construir resiliência cibernética de longo prazo. Também representa um passo fundamental na estratégia mais ampla da LevelBlue de unir as empresas, tecnologias e talentos mais fortes do setor em um parceiro integrado. Com as recentes aquisições da Trustwave e da Stroz Friedberg, a LevelBlue continua a acelerar sua posição como a parceira de segurança cibernética mais completa para empresas que buscam migrar da defesa reativa para a resiliência proativa.
“A união com a LevelBlue marca um novo capítulo emocionante para a Cybereason”, disse Manish Narula, CEO da Cybereason. “Esta aquisição reforça nossas capacidades coletivas em serviços de consultoria em XDR, MDR, segurança ofensiva, DFIR e segurança cibernética, possibilitando-nos liberar valor adicional para nossos clientes e seus consultores e parceiros de seguro cibernético do mundo inteiro.”
Capacidades expandidas e alcance global para clientes e parceiros estratégicos
A aquisição da Cybereason pela LevelBlue proporciona inúmeras melhorias importantes para clientes e parceiros estratégicos em todos os setores e regiões:
- Segurança de endpoint mais forte (XDR + MDR): os sofisticados recursos de XDR da Cybereason são complementaresàoferta de MDR líder do setor da Trustwave e reforçam o serviço de MDR nativo da LevelBlue, viabilizando uma detecção e uma resposta mais rápidas e precisas, ajudando os clientes a reduzir o tempo de permanência e conter ameaças antes que se espalhem.
- Serviços DFIR de classe mundial: a tecnologia e os serviços de DFIR da Cyberreason, aliadosàrecente aquisição da Stroz Friedberg, ampliam instantaneamente a capacidade, a competência e a abrangência da LevelBlue. Isso resulta em uma cobertura global ampla, uma experiência forense independente de tecnologia inigualável e uma velocidade orientada por inteligência para dar às empresas e seus consultores e parceiros de seguro cibernético a confiança de que cada incidente é enfrentado com a resposta mais eficaz.
- Inteligência de ameaças mais inteligente: ao unificar a equipe de pesquisa da Cybereason com a LevelBlue SpiderLabs, os clientes se beneficiam de uma visibilidade mais aprofundada sobre novos agentes de ameaças e técnicas de ataque, juntamente com percepções acionáveis.
- Sinergia ofensiva + defensiva: a LevelBlue oferece segurança completa, incluindo testes de penetração, avaliações de risco, engenharia de detecção e monitoramento constante, permitindo que os clientes fortaleçam as defesas e, ao mesmo tempo, garantam a resiliência operacional.
- Integração simplificada e independente de tecnologia: não importa se os clientes confiam na Microsoft, SentinelOne ou em pilhas híbridas, a LevelBlue auxilia na otimização dos investimentos em segurança já existentes para aprimorar os resultados gerais de segurança cibernética.
- Cobertura global aprimorada: a forte presença da Cybereason no Japão, onde se encontra entre os maiores provedores, expande a presença global e as capacidades de entrega regional da LevelBlue.
“A força da Cybereason em XDR e perícia digital é um recurso adicional fantástico que nos permite atender melhor nossos clientes com maior visibilidade de ameaças, resposta mais rápida e maior confiança diante das ameaças cibernéticas em evolução”, disse Shawn Hakl, vice-presidente sênior de produtos comerciais da AT&T e membro do conselho da LevelBlue. “O investimento contínuo da LevelBlue em recursos avançados a torna uma parceira ainda mais estratégica para nós e para as empresas que apoiamos.”
A LevelBlue segue redefinindo o conceito de ser um parceiro de segurança cibernética, combinando serviços baseados em plataforma, experiência humana de alto nível e percepções globais para proporcionar resultados mensuráveis e resiliência duradoura aos seus clientes. Desde empresas de médio porte até as empresas públicas e privadas mais complexas do mundo, a LevelBlue oferece uma experiência de segurança singular e unificada, desenvolvida para minimizar riscos, aumentar a confiança operacional e ficaràfrente das ameaças em constante evolução.
Os consultores da transação proposta incluem Santander e Kirkland & Ellis LLP para a LevelBlue, e J.P. Morgan Securities LLC e Goodwin Procter LLP para a Cybereason. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. Os detalhes financeiros não foram divulgados.
Sobre a LevelBlue
A LevelBlue reduz riscos e constrói resiliência duradoura para que as empresas possam inovar e avançar em sua missão com confiança. Como a maior e mais reconhecida provedora de serviços de segurança gerenciada, a LevelBlue eleva os resultados que importam para os clientes: defesa mais forte, resposta mais rápida e continuidade de negócios sustentada. A LevelBlue combina operações de segurança com tecnologia de IA, inteligência avançada de ameaças e expertise humana de elite para fornecer o portfólio mais abrangente de serviços de consultoria estratégica, segurança gerenciada, segurança ofensiva e resposta a incidentes.
Saiba mais em levelblue.com.
Sobre a Cybereason
A Cybereason é uma empresa líder global em segurança cibernética. A Cybereason fornece proteção contra ataques com XDR de ponta e serviços de consultoria reconhecidos pelo setor para apoiar empresas em qualquer estágio do ciclo de vida do incidente. A tecnologia premiada e os especialistas de elite da Cybereason capacitam empresas de todos os portes a se fortalecer, responder e se recuperar de ameaças cibernéticas em um cenário de ameaças em constante evolução. A Cybereason é uma empresa internacional de capital fechado com sede na Califórnia e clientes em mais de 40 países.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251014504706/pt/
Contato:
Contato com a mídia
Devon Swanson
1 (831) 737-3132
Fonte: BUSINESS WIRE