ArcGIS Maritime da Esri oferecerá suporte aos recursos de produção S-100 de última geração para cartografia náutica avançada

A Esri, líder global em tecnologia de sistemas de informação geográfica (GIS), anunciou novos recursos no ArcGIS Maritime para dar suporteàprodução de cartas náuticas em conformidade com o S-100, marcando um importante marco na evolução do gerenciamento de dados hidrográficos. As organizações marítimas também poderão gerar cartas S-57 juntamente com cartas S-101, o que lhes permitirá aproveitar o GIS de forma mais integrada. Crucial para dar suporte aos dados e tecnologias espaciais mais recentes, a mudança para cartas compatíveis com S-100 irá melhorar a navegação marítima, a segurança e a consciência situacional.

A nova série de padrões S-100 desenvolvida pela Organização Hidrográfica Internacional (IHO) introduz uma estrutura moderna e extensível para cartas náuticas eletrônicas, dados batimétricos e outros produtos de informação marítima.

“A missão central das autoridades marítimas, como os escritórios hidrográficos, é apoiar a navegação segura, mas elas estão cada vez mais sendo chamadas a dar suporte a prioridades mais amplas, como a economia azul e a preservação ambiental”, disse Geoff Dean, gerente sênior de Desenvolvimento de Negócios para Governo Nacional na Esri. “A combinação da interoperabilidade do framework S-100 com tecnologias GIS modernas, como o ArcGIS, possibilita tomada de decisão em tempo real, automação e coordenação entre agências. Esses são elementos-chave de um framework geoespacial que prepara os escritórios hidrográficos para atender de forma eficiente às demandas em constante evolução que lhes são impostas.”

À medida que as organizações marítimas transitam do S-57 para a série de padrões S-100, mais avançada e geoespacialmente compatível, os escritórios hidrográficos precisam produzir ambos os tipos de cartas para dar suporte a embarcações com sistemas de informação e exibição de cartas eletrônicas que não suportam a nova estrutura S-100. Essa exigência de “combustível duplo” pode levar a um aumento da complexidade operacional, redundâncias e ineficiências devido ao gerenciamento de padrões duplos. O ArcGIS Maritime não apenas oferecerá suporteàcartografia S-101 atualizada, mas também aos produtos S-57 atuais, que serão descontinuados até 2034.

Enfatizando a importância do ArcGIS Maritime no suporte aos novos padrões da IHO, Rafael Ponce, consultor principal da Esri, explicou: “ao transformar a hidrográfica de uma disciplina centrada em cartas náuticas em um pilar central da informação geoespacial marinha, este novo framework permitirá uma navegação mais inteligente, melhor integração com GIS e uso mais amplo de dados marinhos para segurança, sustentabilidade e desenvolvimento econômico.”

A Esri apresentará os novos recursos do ArcGIS Maritime na conferência Hydro 2025, que acontece de 28 a 30 de outubro em Liverpool, Reino Unido. Os participantes estão convidados a visitar o estande n.º 7 da Esri para saber mais e conferir demonstrações ao vivo. Para saber mais sobre o ArcGIS Maritime, acesse esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-maritime/overview.

