Pesquisa da Assurant mostra como IA guia decisões de compras

A maioria dos brasileiros tem uma percepção positiva sobre o uso da inteligência artificial (IA) no trabalho e sobre o impacto da inovação em seu dia a dia nos próximos dez anos. De acordo com a pesquisa “Década Conectada”, da Assurant, 65% dos indivíduos no Brasil acreditam que a IA terá uma influência positiva nos próximos anos. Essa perspectiva favorável é mais acentuada entre os jovens das gerações Z, Millennials e X, que já estão mais familiarizados com a tecnologia e expressam otimismo em relação à IA no futuro.

Os benefícios da IA, ao transformar os dispositivos em produtos mais eficientes, personalizados e integrados, também impulsionam o desejo por mais tecnologias conectadas. No Brasil, 93% dos consumidores planejam trocar seus dispositivos atuais por modelos mais modernos nos próximos 12 meses, especialmente para fins de entretenimento, lazer e segurança residencial. Entre os principais itens estão os smartphones, com 74% dos consumidores pretendendo adquiri-los.

Outros 40% mencionaram fones de ouvido, e mais de 30% demonstraram preferência por notebooks, smartwatches, videogames, aspiradores de pó, fechaduras e sistemas de iluminação inteligentes residenciais. Smart TVs, caixas de som com Wi-Fi e Bluetooth, além de aparelhos de streaming, também aparecem na lista.

Enquanto as gerações mais jovens priorizam o entretenimento ao adquirir novos dispositivos conectados, os consumidores mais maduros focam na segurança doméstica.

A pesquisa foi realizada com 9 mil consumidores, entre 18 e 76 anos, em nove países (Brasil, Austrália, Canadá, Alemanha, Índia, Japão, México, Coreia do Sul e Reino Unido). No Brasil, foram ouvidos 1.000 consumidores — 59% são Millennials, 16% da Geração Z, 19% Geração X e 6% Baby Boomers.

“O levantamento revela que os brasileiros estão em busca de um ecossistema tecnológico mais integrado e eficiente, capaz de conectar múltiplos dispositivos para facilitar o dia a dia. Há um interesse crescente por soluções que funcionem de forma coordenada, oferecendo uma experiência mais fluida e inteligente”, explica Mariana Roth, superintendente de Marketing da Assurant no Brasil.

“Observamos também que, na percepção dos participantes da pesquisa, a inteligência artificial está se incorporando ao cotidiano. Cada vez mais consumidores já utilizam dispositivos com IA para gerenciar rotinas, aplicativos de bem-estar e iniciativas voltadas à qualidade de vida”, afirma.

Popularidade dos dispositivos conectados

No Brasil, os smartphones são os dispositivos mais presentes na vida dos participantes da pesquisa, com 84% de uso em todas as gerações. Outros aparelhos conectados relevantes incluem:

Smart TV (69%) - todas as gerações usufruem;

Notebooks (58%) - Geração X e Millennials são os maiores usuários;

Fones de ouvido (52%) - mais presentes entre Geração Z e Millennials;

Computador/desktop (46%) - Millennials e Baby Boomers são os que têm mais.



Canais de compra e pagamentos

Na hora de adquirir novos dispositivos, 56% dos entrevistados preferem a modalidade online. Os Millennials são os que mais pesquisam e compram pela internet. Já os Baby Boomers costumam pesquisar online, mas preferem concluir a compra em lojas físicas.

Quanto aos meios de pagamento, o Pix é o preferido da Geração Z (38%), dos Millennials (33%) e da Geração X (28%). No entanto, o cartão de crédito ainda é o método mais utilizado pela Geração X (49%) e pelos Baby Boomers (59%).

Proteções e assistências

A pesquisa também revela um crescente interesse por serviços de proteção e assistência ao adquirir novos dispositivos conectados, sejam eles de uso pessoal, para entretenimento ou segurança residencial. Os dados mostram que cinco em cada dez brasileiros planejam contratar garantia estendida no futuro.

“À medida que a adoção de dispositivos inteligentes acelera, também aumenta a necessidade de proteção. Os consumidores reconhecem o valor de garantir que sua tecnologia permaneça funcional, segura e com suporte, em qualquer situação de imprevisto”, reforça Mariana Roth.

A pesquisa “Década Conectada”, da Assurant, foi realizada em parceria com a Mega Research.