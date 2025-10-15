TRU Simulation e Academia de Aviação dos EUA firmam contrato de compra para cinco simuladores de realidade virtual Veris do Cessna Skyhawk, marcando o primeiro pedido da frota e a estreia no mercado de aeronaves de asa fixa

Durante a Convenção e Exposição de Aviação Executiva da Associação Nacional de Aviação Executiva (NBAA-BACE), a TRU Simulation + Training Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE:TXT), e uma afiliada da Textron Aviation Inc., anunciou um contrato com a Academia de Aviação dos EUA para compra de cinco simuladores de realidade virtual (RV) Veris do Cessna Skyhawk da TRU Simulation. Este contrato histórico introduz o Veris no mercado de treinamento de asa fixa e representa o primeiro pedido da frota da TRU Simulation para dispositivos de treinamento em RV. A Academia de Aviação dos EUA tem a opção de compra futura de dez unidades adicionais como parte do contrato, que intensifica o compromisso compartilhado de impulsionar o treinamento de pilotos através da simulação em RV de ponta.

“O Veris representa uma nova era no treinamento de voo ao revolucionar o modo como os pilotos aprendem, e estamos orgulhosos de apoiar a Academia de Aviação dos EUA em sua missão de aprimorar a prontidão dos pilotos através da simulação imersiva", disse Jerry Messaris, Vice-Presidente e Diretor Geral da TRU Simulation. "Este contrato ressalta a crescente demanda por soluções de treinamento de última geração, e estamos prontos para ver o Veris se converter em parte integrante do programa de treinamento da Academia de Aviação dos EUA."

A Academia de Aviação dos EUA oferece treinamento para pilotos profissionais, técnicos de aeronaves e despachantes de aeronaves. Os simuladores serão entregues nas instalações de treinamento da Academia em Denton, Texas, onde irão aperfeiçoar ainda mais a respeitada experiência de treinamento de voo da academia.

"Estamos animados por sermos o cliente de lançamento do simulador de RV Veris do Cessna Skyhawk", disse Mike Sykes, Diretor Executivo e Fundador da Academia de Aviação dos EUA. "Integrar o Veris em nossos programas de treinamento irá aumentar de modo considerável a experiência de aprendizagem através de sua tecnologia avançada, ajudando futuros aviadores a desenvolver confiança e competência desde o primeiro dia."

O simulador de RV Veris do Cessna Skyhawk foi projetado para atender aos padrões de nível 7 do dispositivo de treinamento em voo (FTD) da FAA e conta com uma cabine totalmente configurada que reproduz a instrumentação e os controles do Cessna Skyhawk. Além disto, o dispositivo é equipado com sistemas aviônicos Garmin G1000NXi autênticos, que oferece aos alunos um ambiente de treinamento altamente envolvente e realista, com ou sem fones de ouvido.

O Veris é um projeto inovador que combina recursos líderes do setor de um simulador de voo completo (FFS) com tecnologia de RV imersiva para capacitar os pilotos a navegar pelos céus com confiança. Agora qualificado como dispositivo de treinamento em voo nível 7 pela Administração Federal de Aviação (FAA), o Veris foi projetado para atender aos padrões de dispositivo de treinamento de voo nível 3 da EASA, sendo que a empresa espera obter a qualificação EASA ainda este ano.

Sobre a TRU Simulation

A TRU Simulation + Training Inc., uma afiliada da Textron Aviation Inc., é uma fornecedora líder de dispositivos de treinamento de alta fidelidade e simuladores de movimento total para a indústria da aviação. Com um forte compromisso com a excelência e a inovação, a TRU Simulation está na vanguarda da tecnologia de simulação de voo há mais de uma década. Nossas soluções de simulador personalizadas capacitam os pilotos a navegar pelos céus com confiança, enquanto nossa tecnologia de ponta garante experiências de treinamento seguras e realistas. Para obter mais informações, visite www.TRUSimulation.com.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para criar e oferecer a melhor experiência de aviação a nossos clientes. Com uma linha que inclui desde jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, junto com nossa confiável rede mundial de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informação, acesse: www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Sobre a Academia de Aviação dos EUA

Fundada em 2006, a Academia de Aviação dos EUA oferece treinamento de classe mundial para pilotos, técnicos e despachantes. Com uma frota de mais de 200 aeronaves e diversos locais de treinamento, a Academia é uma das maiores e mais respeitadas instituições de treinamento em voo dos EUA. Ela possui parcerias com grandes companhias aéreas, a Força Aérea dos EUA, instituições universitárias, empresas de manutenção, reparo e revisão, e fabricantes de aeronaves para um treinamento com foco na carreira que prepara os alunos para o sucesso na indústria da aviação. A academia é conhecida por seu enfoque inovador, compromisso com a segurança e dedicação em moldar a próxima geração de profissionais da aviação. Para saber como se tornar um piloto de linha aérea, técnico de aeronaves ou despachante, acesse: www.usaviationacademy.com.

