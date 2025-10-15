Interactive Brokers lança versão aprimorada do IBKR Desktop com colocação instantânea de ordens com um clique

A Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica global automatizada, anunciou hoje o lançamento da versão 1.2 do IBKR Desktop, uma plataforma de negociação de última geração que equilibra simplicidade com funcionalidade avançada. A versão aprimorada oferece novos recursos e ferramentas, incluindo transmissão instantânea de ordens com um clique, um recurso muito solicitado e procurado pelos traders ativos e sofisticados da Interactive Brokers.

Com o IBKR Desktop, os clientes podem negociar produtos de mais de 160 bolsas globais, incluindo ações, opções, futuros, moedas, títulos e fundos, a partir de uma única plataforma unificada, e acessar ferramentas populares e exclusivas que priorizam a personalização e a flexibilidade. O IBKR Desktop oferece execução superior de ordens, preços competitivos e um amplo conjunto de produtos de investimento globais projetados para otimizar as negociações e aprimorar as estratégias de investimento.

Os principais recursos e atualizações incluem:

Entrada de ordens aprimorada: botões “QuickTrade” configuráveis para menos cliques para colocar uma ordem

Negociação intuitiva de moedas: converta facilmente saldos de conta em diferentes moedas e visualize uma exibição unificada dos valores de P&L em uma única moeda

Colocação rápida de ordens: agora, as ações do teclado e do mouse permitem o envio instantâneo de ordens

Fechamento de lotes específicos: escolha quais lotes fiscais fechar com base nos lucros ou perdas de longo/curto prazo.

Ask IBKR: ferramenta alimentada por IA que fornece insights instantâneos sobre o portfólio por meio de consultas em linguagem natural.

“O IBKR Desktop foi desenvolvido para ser a plataforma principal de traders e investidores autônomos. A cada atualização, adicionamos os recursos que nossos clientes mais valorizam”, disse Milan Galik, diretor-executivo da Interactive Brokers. “A versão 1.2 traz novas funcionalidades intuitivas. O IBKR Desktop permite que traders e investidores de todos os níveis de experiência descubram, analisem, negociem e gerenciem portfólios de forma integrada e intuitiva em uma única plataforma.”

O IBKR Desktop faz parte do pacote de plataformas mais amplo da Interactive Brokers, que inclui o IBKR Mobile para negociação em qualquer lugar, o Portal do Cliente para acesso simplificado pela web, a Trader Workstation (TWS) para usuários avançados e profissionais, como também o IBKR ForecastTrader para previsões de negociação sobre tópicos como indicadores não econômicos, governamentais, financeiros ou climáticos. Cada plataforma é construída na mesma infraestrutura robusta, dando aos clientes a flexibilidade de negociar como, quando e onde quiserem.

A disponibilidade dos produtos pode variar dependendo do país de residência e da afiliada da Interactive Brokers.

Os investidores mais bem informados escolhem a Interactive Brokers

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

O Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é membro do S&P 500. Suas afiliadas fornecem execução automatizada de operações e custódia de valores mobiliários, commodities, câmbio e contratos futuros 24 horas por dia, em mais de 160 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes de todas as partes do mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de trading proprietário, consultores financeiros e introducing brokers (corretores intermediários). Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma singularmente sofisticada para gerenciar seus portfólios de investimento. Buscamos fornecer aos clientes preços de execução vantajosos, ferramentas de negociação, gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, todos com custos baixos ou nulos, posicionando-os para alcançar retornos superiores sobre seus investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma das principais corretoras, recebendo múltiplos prêmios e reconhecimentos de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

