Microsoft e Dataside promovem evento sobre o futuro de dados

A Dataside, em parceria com a Microsoft, realiza no dia 23 de outubro, às 10h, o webinar “Revolução Fabric: Microsoft & Dataside liderando o futuro”, evento online e gratuito voltado aos profissionais de tecnologia e negócios interessados em compreender o impacto do Microsoft Fabric na transformação da arquitetura de dados e na aplicação de Inteligência Artificial nas empresas.

A proposta do encontro é apresentar como o Microsoft Fabric vem redefinindo a forma como organizações integram, governam e escalam dados, tornando os processos mais eficientes e orientados por inteligência.

O que será abordado na palestra

Durante o webinar, serão discutidos temas como a consolidação de todo o ciclo de dados em uma plataforma unificada e o alinhamento entre inteligência artificial, governança e performance como elementos que podem acelerar resultados.

Os participantes também terão acesso a casos práticos e insights de especialistas que demonstram como o Microsoft Fabric está moldando o futuro do modelo data-driven nas empresas. O evento ainda deve destacar de que forma a tecnologia está redefinindo o papel da IA e da arquitetura de dados na geração de valor e no crescimento organizacional.

Palestrante

O webinar contará com a participação de Jones de Souza Santos, arquiteto de dados da Dataside. Com mais de 10 anos de experiência na área, o profissional é especializado em arquitetura de dados, migração para nuvem e modernização de plataformas.

Na Dataside, atua com foco em eficiência, governança e redução de custos, desenhando soluções escaláveis e de alto desempenho. Entusiasta de Microsoft Fabric e Databricks, dedica-se à construção de Lakehouses e pipelines de dados voltados à simplicidade, sustentabilidade e performance.

Serviço

Evento: Revolução Fabric: Microsoft & Dataside liderando o futuro

Data: quinta-feira, 23 de outubro de 2025

Horário: 10h às 12h30

Formato: Online e gratuito

Inscrições: para fazer a inscrição, basta clicar aqui