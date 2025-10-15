Hospital e Maternidade Ipiranga Arujá celebra 55 anos

O Hospital e Maternidade Ipiranga Arujá completa, neste mês, 55 anos. Para marcar a data, a instituição realizou uma comemoração interna e reuniu colaboradores e profissionais que fazem parte dessa trajetória. Com atuação em maternidade, a unidade hospitalar realiza partos humanizados e cuidados especializados, com papel central na saúde da mulher e da criança, no município e no Alto Tietê.

“Celebramos os 55 anos com o trabalho da equipe multidisciplinar, seguindo as práticas assistenciais com foco no cuidado do paciente”, destaca Graciane Dias Figueiredo Mechenas, gerente médica da unidade.

Com uma média de 100 partos realizados por mês, a maternidade é considerada um dos principais serviços da instituição, sendo responsável por cerca de 960 nascimentos por ano. Desde sua fundação, em 1970, o hospital tem sido importante para gestantes da cidade e de municípios vizinhos, pois oferece a estrutura hospitalar com UTI neonatal, alojamento conjunto e uma equipe multidisciplinar, que realiza capacitação e treinamento constantes pela Rede Total Care.

“A maternidade do Ipiranga Arujá não apenas acompanha o crescimento da cidade, mas também contribui diretamente para o serviço da assistência materno-infantil na região do Alto Tietê, sendo um pilar na rede de saúde local”, finaliza Graciane Dias Figueiredo Mechenas.

Sobre o Hospital e Maternidade Ipiranga Arujá

Há mais de 50 anos presente na comunidade de Arujá, o Hospital e Maternidade Ipiranga Arujá realiza atendimento materno-infantil de alto risco e urgência/emergência na região do Alto Tietê. O hospital possui estrutura com UTIs adultas e neonatais, centro de diagnóstico, além de internação clínica e cirúrgica. Com 60 leitos — sendo dez UTI adulto e dez UTI neonatal —, além de uma equipe com foco em humanização, o Ipiranga Arujá atende não apenas Arujá, mas cidades vizinhas, reforçando seu compromisso com a segurança e a saúde dos pacientes.