Com saldo positivo, Grupo Bancorbrás encerra presença na 52ª edição da ABAV Expo

A 52ª edição da ABAV Expo Internacional de Turismo, considerada uma das principais feiras do setor na América Latina, reuniu os principais players do trade nacional entre os dias 8 e 10 de outubro, no Rio de Janeiro. Presente pela 11ª vez, o Grupo Bancorbrás participou do evento com representantes das principais empresas do seu ecossistema de turismo: Operadora Bancorbrás, Bancorbrás Corporativo, Clube Bancorbrás e Zarpo. Durante os três dias de evento, a equipe de 30 especialistas em turismo atendeu cerca de 2 mil pessoas, entre agentes de viagens, companhias aéreas, receptivos, locadoras e meios de hospedagem.

Carlos Eduardo Pereira, Diretor Executivo da Operadora Bancorbrás, destaca que o evento é um espaço valioso para estreitar relacionamentos, fortalecer parcerias com agências, agentes de viagens e empresas do setor. “Foram três dias de muito trabalho e oportunidades para trocar experiências, alinhar estratégias e identificar novas possibilidades de atuação conjunta que beneficiem tanto os nossos parceiros quanto os nossos clientes”, comenta Pereira.

Para apresentar seus produtos e serviços, o Grupo Bancorbrás apostou em um estande moderno e interativo, localizado em uma área estratégica da feira. A estrutura contou com pontos fixos de atendimento, lounge, carrinho de pipoca e uma cabine de prêmios exclusiva para os agentes de viagem. “Estar na ABAV Expo com o posicionamento integrado de Grupo reforça a amplitude da nossa atuação no turismo e a relevância do nosso ecossistema de marcas. Ficamos muito satisfeitos com a visibilidade e a repercussão da Bancorbrás nesta edição, que reafirma nossa presença sólida e estratégica no setor. Seguimos comprometidos em fortalecer conexões e já nos preparamos para estar na próxima edição, em São Paulo, com ainda mais novidades”, afirma Bruno Casanova, Head de marketing do Grupo Bancorbrás. Além disso, diversas reuniões foram realizadas na sala exclusiva que a empresa preparou aonde os profissionais do Grupo puderam receber parceiros com privacidade.

A participação na ABAV Expo reforça o posicionamento do Grupo Bancorbrás em eventos relevantes da cadeia turística nacional. “Com uma atuação diversificada, seguimos buscando caminhos para fortalecer conexões e contribuir com o desenvolvimento sustentável do turismo no Brasil”, comenta Carlos Eduardo. “Os resultados positivos que temos acumulado em todas as empresas do Grupo, são frutos de um trabalho estratégico que vem sendo desenvolvido e consolidado ao longo dos anos”.