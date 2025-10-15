Gaby Spanic vive fase inédita no Brasil com novos projetos

A atriz e cantora Gaby Spanic vive um momento inédito de sua carreira no Brasil. Reconhecida internacionalmente por papéis marcantes em produções televisivas, a artista tem ampliado sua atuação com a produção de novos conteúdos e a participação em programas de televisão nacionais.

Sua presença no país ganhou força com a reprise de A Usurpadora, exibida pelo SBT, e a atual participação em A Fazenda, reality show da Record TV. Esta é a primeira vez que Spanic integra um programa do gênero no Brasil, ampliando seu alcance junto ao público e à mídia local.

O novo momento consolida o Brasil como uma das principais bases da carreira da artista, que nos últimos meses realizou uma turnê nacional e agora planeja uma agenda de eventos e projetos inéditos.

Gestão e expansão artística

A nova fase profissional de Gaby Spanic tem sido acompanhada pelo produtor André Kostta, responsável por coordenar ações estratégicas, turnês e parcerias de conteúdo no país e no exterior. O trabalho inclui negociações com emissoras, marcas e produtores independentes voltados à música e ao audiovisual.

De acordo com Kostta, a intenção é fortalecer a presença de artistas latino-americanos em produções brasileiras e promover trocas culturais entre os mercados da América Latina e da Europa.

Mercado em crescimento e novos rumos

Segundo dados divulgados pela GlobeNewswire, o mercado global de música e eventos ao vivo deve crescer 8,78% ao ano até 2034, alcançando aproximadamente US$ 62,59 bilhões.

No Brasil, uma pesquisa da Serasa em parceria com a Opinion Box indica que 62% dos brasileiros vão ao menos a um show de artista nacional por ano, sinalizando a força do mercado de eventos ao vivo no país.

Esses números refletem o potencial do país como um dos principais polos culturais da América Latina, cenário que favorece a atuação de artistas estrangeiros no mercado local. Após o reality, Gaby Spanic deve retomar compromissos internacionais, com turnês previstas para a América do Sul, Europa e Estados Unidos, mantendo o Brasil como base de produção e divulgação de novos projetos.