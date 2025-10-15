Projeto Menina, Moça – Mulher promove ação especial do Outubro Rosa

Em alusão ao Outubro Rosa, o Instituto Carlos Chagas (ICC) realiza, nesta quarta-feira, 16 de outubro, a partir das 10h, uma programação especial dedicada à saúde e ao bem-estar feminino por meio do Projeto Menina, Moça – Mulher, iniciativa voltada ao atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade social.

O evento acontece na Av. Mem de Sá, 254, Centro do Rio de Janeiro, com uma série de rodas de conversa, atividades de autocuidado e bazar de produtos desenvolvidos nas oficinas do projeto. A proposta é ampliar o acesso à informação, à prevenção e aos cuidados com a saúde da mulher.

Entre os temas abordados nas rodas de conversa estão a importância da educação em saúde no câncer de mama, mitos e verdades sobre osteoporose e artrose, além de ações relevantes e políticas no combate à violência contra a mulher. Também serão discutidos os impactos psicológicos da violência e a defesa pessoal como ação educativa e preventiva.

Durante o evento, as participantes poderão desfrutar de atividades de embelezamento feminino, terapias complementares e auriculoterapia, em um ambiente acolhedor e de troca de experiências.

Coordenado pelo professor e médico Ricardo Cavalcanti, o projeto Menina, Moça – Mulher é um braço social do Instituto Carlos Chagas, que ao longo de sua trajetória já beneficiou cerca de 4 mil mulheres com oficinas de capacitação, consultas médicas e ações voltadas à promoção da saúde integral da mulher.

“O Outubro Rosa é um momento de reforçar a importância da prevenção e do cuidado com a saúde feminina. Nosso projeto nasceu justamente com esse propósito: acolher, orientar e fortalecer mulheres que precisam de apoio e oportunidades”, afirma o Dr. Ricardo Cavalcanti.

Para acessar a programação completa, basta clicar aqui.

Serviço

16 de outubro

Endereço: Av. Mem de Sá, 254 – Centro, Rio de Janeiro

Horário: a partir das 10h

Evento gratuito – aberto ao público



Sobre

O Instituto Carlos Chagas (ICC) atua há 66 anos na promoção da saúde, educação e bem-estar social, com mais de 30 cursos, 29 hospitais, 25 professores titulares e cerca de 380 alunos. Presidido pelo Prof. Dr. Ricardo Cavalcanti Ribeiro, é uma instituição privada sem fins lucrativos, que também funciona como faculdade, voltada ao ensino médico, pesquisa e atividades de relevância pública.