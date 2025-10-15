Startups brasileiras mostram maturidade e consolidação

O Brasil possui mais de 19 mil startups. A maioria em estágio inicial, com 23,34% em ideação e 33,65% em validação. Cerca de 26,76% estão em tração, consolidando modelos de negócio, e 16,2% avançaram para fase de crescimento e escala, segundo dados do Observatório Sebrae Startups, divulgados pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).



A publicação também apresenta dados de outro levantamento, feito com 84 startups participantes do Web Summit Lisboa em 2022 e 2023, que mostram um faturamento superior a R$ 9 milhões, com R$ 1,4 milhão em receitas recorrentes, e destaca a participação em missões de internacionalização como um ponto de virada para o crescimento das startups brasileiras.

Ricardo Fiorillo, CMO da startup Baratão Combustíveis, observa que há uma combinação de fatores que impulsiona o crescimento no ecossistema de inovação no Brasil.

“A maturidade digital do consumidor, a democratização da tecnologia, a facilidade de acesso a meios de pagamento e a urgência de soluções práticas para problemas cotidianos proporcionam este momento único”, salienta.

O executivo pontua que a transformação das startups brasileiras de projetos embrionários em negócios sólidos, rentáveis e escaláveis indica o amadurecimento do setor: “Na prática, vemos mais foco em modelos sustentáveis de receita, métricas de performance claras e soluções que realmente resolvem dores reais do consumidor”.

Startups B2C

De acordo com o painel do Observatório Sebrae Startups — que reúne dados nacionais atualizados até 2025 a partir de filtros — entre os modelos de negócio identificados até outubro do mesmo ano, quase 4 mil operam no formato B2C. Nessa categoria, o modelo de receita mais recorrente é o de vendas diretas, adotado por 41% das empresas voltadas ao consumidor final.

Para Fiorillo, no segmento B2C, as tendências mais relevantes estão concentradas nos pilares personalização com uso de inteligência artificial (IA), economia compartilhada e gamificação da experiência do consumidor.

“O usuário não busca apenas preço, mas valor agregado, conveniência e engajamento. Startups que conseguem unir tecnologia a experiências humanas e interativas se destacam rapidamente”, destaca.

Segundo o CMO da Baratão Combustíveis, os resultados e indicadores de crescimento da empresa corroboram o amadurecimento do ecossistema de startups.

Ele destaca que em três anos, a empresa ultrapassou a marca de centenas de milhares de usuários ativos e cresce com um Custo de Aquisição de Cliente (CAC) competitivo.

“Além disso, alcançamos uma alta nota de satisfação da categoria. Nossa estratégia é investir continuamente em tecnologia, especialmente IA e experiência do usuário para manter o ritmo acelerado de expansão”, detalha o executivo.

O profissional ressalta que as mudanças no comportamento do consumidor influenciam diretamente o posicionamento e as estratégias da empresa. “O consumidor de hoje busca economia, conveniência e experiência. Ele quer resolver tudo pelo celular, em poucos cliques, e com benefícios claros. Foi exatamente nesse ponto que buscamos nos posicionar”.

A empresa tem como objetivo transformar o ato de abastecer em uma jornada digital, simples e vantajosa. O consumidor também busca se sentir parte da marca, o que levou a startup a investir em gamificação, entretenimento e recompensas, fortalecendo o vínculo emocional com o usuário.

Fiorillo afirma que a mentalidade de startup aplicada pela empresa contribuiu para transformações no setor de combustíveis, considerado pouco inovador. “A Baratão Combustíveis digitalizou a experiência de abastecer, criou interatividade com o consumidor e implementou recursos de gamificação, demonstrando que é possível transformar setores tradicionais em modelos escaláveis e tecnológicos”.

“Usamos IA em vários processos da empresa, criamos mais de dez novos recursos de interatividade que serão lançados em breve e seguimos com a visão de expandir nacionalmente, levando economia e engajamento para milhões de motoristas. O Brasil tem todas as condições para ser referência mundial em inovação aplicada ao consumo cotidiano — e buscamos provar isso na prática”, conclui o CMO da Baratão Combustíveis.

O Brasil ocupa a 27ª posição no ecossistema global de inovação pela avaliação do ranking Startup Ecosystem Index 2025. A publicação da StartupBlink, divulgada pela revista Exame, compara mais de cem países e reforça a liderança do país na América Latina.

