Avanço do mercado de acrílicos no Brasil impulsiona demanda

O mercado de acrílicos no Brasil tem registrado crescimento consistente, sustentado pela combinação entre tradição industrial, inovação tecnológica e ampliação das aplicações do material. Segundo dados do Instituto Latino-Americano do Acrílico (Ilac), o consumo de chapas acrílicas no país alcançou 12.101 toneladas em 2022, um aumento de 13,8% em relação ao ano anterior. O desempenho é atribuído à diversificação das demandas em setores como comunicação visual, arquitetura, iluminação e turismo, que vêm adotando o acrílico como insumo estratégico.

Entre as iniciativas, está o desenvolvimento de uma embarcação totalmente construída em acrílico, voltada ao turismo náutico em Cabo Frio (RJ). O projeto, inédito no país, foi conduzido pela empresa Leo Acrílicos ao longo de aproximadamente um ano e meio, com homologação da Marinha do Brasil e acompanhamento de engenheiros navais. O resultado foi um barco de sete metros de comprimento, com capacidade para 18 passageiros, que demonstra o potencial técnico e estético do acrílico em aplicações de alta complexidade e exigência regulatória.

De acordo com Leonardo Vigolo, diretor da Leo Acrílicos, o projeto evidencia a versatilidade e a capacidade técnica do acrílico como material estratégico no Brasil, especialmente quando aplicado a soluções personalizadas que atendem a demandas específicas e normas rigorosas.

"Esse tipo de iniciativa contribui para a expansão do uso do acrílico além de suas aplicações tradicionais, ampliando sua presença em projetos especiais e em soluções de alto valor agregado", explica Leonardo. Hospitais, escritórios, residências e espaços comerciais são alguns dos ambientes em que o material vem se consolidando, devido à sua durabilidade, leveza, resistência e flexibilidade de aplicação.

O avanço no setor da arquitetura corporativa está associado à consolidação do modelo de trabalho híbrido e à valorização de espaços funcionais, adaptáveis e personalizados, que demandam materiais versáteis e tecnicamente eficientes. "A evolução do setor no Brasil está diretamente ligada à capacidade de integrar design, inovação e sustentabilidade. Projetos que articulam esses três pilares têm impulsionado o uso do acrílico em soluções de alto desempenho, fortalecendo a presença do material no mercado interno e internacional.", complementa o diretor da empresa.

O tamanho do mercado de chapas acrílicas foi avaliado em US$ 3,1 bilhões em 2020 e está projetado para atingir US$ 4,91 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 5,25% de 2022 a 2029. A expansão global acompanha a tendência por soluções sustentáveis, técnicas e adaptáveis a diferentes exigências industriais e arquitetônicas.

Nesse contexto, empresas especializadas vêm desempenhando papel relevante ao fortalecer a cadeia produtiva, estimular o desenvolvimento tecnológico e elevar os padrões de qualidade. Ao investir em soluções inovadoras, esses players ampliam a competitividade da indústria nacional de acrílicos e consolidam o posicionamento estratégico do material na nova economia de materiais técnicos e sustentáveis.