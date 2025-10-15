Chem-Trend lança Ultra Purge™ 3627 para limpeza em extrusora de cast film

A Chem-Trend, empresa do Grupo Freudenberg, que desenvolve agentes desmoldantes, agentes de purga e outros aditivos e químicos para processos industriais, anunciou o lançamento do Ultra Purge™ 3627. O produto é um agente de purga química desenvolvido para otimizar a limpeza do flat die (cabeçote da extrusora) na extrusão de cast film.

No processo de produção de filmes plásticos, o cabeçote da extrusora apresenta regiões de difícil acesso, especialmente nas laterais, onde ocorre acúmulo de resíduos de cor e carbonização. Esses contaminantes podem comprometer a qualidade do filme e dificultar a troca de cor. Soluções de purga convencionais apresentam limitações para atingir essas áreas críticas.

O Ultra Purge™ 3627 foi desenvolvido para atender às indústrias transformadoras de plásticos, com foco em embalagens flexíveis e rígidas. Trata-se de uma tecnologia formulada para alcançar pontos críticos do flat die, auxiliando na remoção de resíduos tanto em trocas de cor quanto em processos de descarbonização. Sua composição foi projetada para facilitar a remoção do cabeçote e contribuir para a otimização do tempo de purga.

"O mercado de cast film demanda soluções que integrem eficiência operacional e qualidade na produção. O Ultra Purge™ 3627 foi desenvolvido para atender a essas necessidades, com foco em processos de limpeza e manutenção em linhas de extrusão. Com esse lançamento, a Chem-Trend reforça seu compromisso em desenvolver tecnologias voltadas à melhoria contínua e à sustentabilidade na indústria de plásticos", afirma Andressa Prado das Chagas, gerente de atendimento e responsável pela indústria de termoplásticos.