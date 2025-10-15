IA foi destaque nas discussões do CONARH 2025

A inteligência artificial (IA) foi tema central no CONARH 2025, evento latino-americano para profissionais de RH, Departamento Pessoal e Gestão de Pessoas. Segundo debates promovidos nos painéis, a IA chega para redefinir o futuro do trabalho, os papéis das lideranças e as competências exigidas dos profissionais.

Segundo Sankar Venkatraman, evangelista global do LinkedIn, empresas devem estruturar conselhos de IA, definir políticas claras e focar em projetos práticos, enquanto os RHs precisam “liderar a mudança na redefinição do que é ‘trabalho’”. E, para indivíduos, destacam-se quatro habilidades importantes: cognitivas, autoliderança, interpessoais e fluência digital.

A saúde mental e as relações sociais também foram levantadas como dimensões críticas na nova era do trabalho durante o evento. Sarita Vollnhofer, CHRO da Alice, destacou que “quando pensamos no futuro do trabalho, não podemos perder de vista a saúde integral das pessoas. Relações de confiança, momentos de escuta ativa e a criação de espaços genuínos de troca são fundamentais para que os times se mantenham conectados e engajados, mesmo em ambientes digitais ou híbridos”.

Outra característica ressaltada nos painéis é a valorização da curiosidade. Espaços que estimulem o erro, perguntas e inovação contínua foram citados como diferenciais para criação de uma cultura organizacional adaptativa.

Para RHs, o desafio agora é: não basta incorporar tecnologia, é preciso liderar mudanças culturais, promover fluência digital, abraçar vulnerabilidade e criar ambientes em que pessoas se sintam conectadas, mesmo em estruturas híbridas ou digitais.

A Alice tem participado desses debates e reflexões, mostrando como a transformação do mundo do trabalho também envolve novas formas de cuidado com colaboradores. A empresa atua no setor de plano de saúde empresarial, oferecendo uma abordagem de atenção integral à saúde.