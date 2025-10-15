Bobbi Brown Cosmetics anuncia Sara Foster como embaixadora global da marca

A Bobbi Brown Cosmetics tem a satisfação de anunciar a atriz, empresária e apresentadora de podcast Sara Foster como sua mais nova Embaixadora Global, iniciando uma colaboração de longo prazo que evidenciará a campanha "Effortlessly Put-Together" da marca e celebrará sua filosofia atemporal de confiança por meio da simplicidade.

Sara, famosa por seu senso de humor ácido, sinceridade cativante e visão moderna da beleza, se tornou uma referência para mulheres que procuram equilíbrio em meio a vidas agitadas e multifacetadas. Como cofundadora da marca de moda Favorite Daughter, coapresentadora do podcast de sucesso The World’s First Podcast, produtora executiva de Nobody Wants This, da Netflix, e mãe dedicada, ela personifica o espírito de Bobbi Brown: uma beleza autêntica que funciona na vida real.

“Bobbi Brown sempre celebrou mulheres autênticas e a verdadeira beleza, e foi exatamente isso que me atraiu para esta colaboração”, disse Sara Foster. “Os produtos são fáceis de usar, confiáveis ??e fazem com que você se sinta confiante em sua própria pele.”

Lançamento global em outubro de 2025, a campanha de estreia de Sara — Effortlessly Put-Together — destaca três dos produtos mais amados por Bobbi Brown: a sombra em bastão cremosa de longa duração, o corretor de pele em bastão e o sérum labial extra volumoso. Elaborada para mulheres que querem ficar elegantes em poucos minutos, a campanha retrata a abordagem direta e descomplicada de Sara em relaçãoàbeleza.

“Sara personifica a descontração, o humor e a autenticidade que caracterizam Bobbi Brown. Ela é reconhecida há muito tempo por sua sagacidade e por seu estilo elegante e autêntico”, afirmou Lahnie Strange, vice-presidente sênior e gerente geral da Bobbi Brown Cosmetics. “Ela obteve diversas conquistas; no entanto, aborda tudo com irreverência e autoconsciência, e esse equilíbrio reflete perfeitamente a forma como percebemos a beleza na Bobbi Brown: confiante, contemporânea e sempre despretensiosa.”

A parceria se estenderá por canais sociais, digitais e de varejo, oferecendo conteúdos exclusivos dos bastidores, histórias narradas por Sara e ênfase contínua em produtos que capacitam as mulheres a se sentirem confiantes e organizadas, sem esforço.

Sobre Sara Foster

Sara Foster é uma reconhecida atriz cômica, produtora e empresária. Ela é uma das cofundadoras da marca de moda contemporânea Favorite Daughter, coapresentadora do premiado podcast The World’s First Podcast e produtora executiva da aclamada série Nobody Wants This, da plataforma Netflix. O programa recebeu indicações para o Globo de Ouro, Emmy, Critics Choice Awards e foi homenageado pelo AFI Awards. Após o sucesso da primeira temporada, Foster e sua irmã Erin assinaram um contrato geral com a 20th Television, que agora faz parte da Disney, para desenvolver novos projetos. Além de atuar no setor de entretenimento e moda, Foster foi cofundadora da Oversubscribed Ventures, um fundo que investe recursos em marcas líderes de consumo e tecnologia. Em outubro de 2025, ela foi nomeada Embaixadora Global da Bobbi Brown Cosmetics.

Sobre a Bobbi Brown

EFFORTLESS MAKEUP. NATURAL BEAUTY.

Fundada por uma maquiadora de Nova York em 1991, contribuímos para transformar a imagem da beleza com uma abordagem naturalàmaquiagem, motivando a todos a não só serem quem são, mas também a assumirem a sua própria aparência.

E, embora nossas raízes estejam na arte, nosso objetivo sempre foi a simplicidade. Produtosàprova de vida, tons perfeitos e rotinas fáceis que realçam sua beleza. Porque combinar alguns produtos é tudo o que você precisa para se sentir bem.

