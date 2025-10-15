PLEX Logistics fecha parceria para expansão ao mercado dos EUA

Durante o ComexTech Forum 2025, realizado em 17 de setembro, a PLEX Logistics e a Tramontina Logistics apresentaram os avanços de sua aliança estratégica, voltada à internacionalização de empresas brasileiras. O evento, realizado em São Paulo, reuniu os principais players do comércio exterior para discutir soluções tecnológicas e operacionais para o setor.

Segundo Luciano Zucki, Co-Founder & Director da PLEX Logistics, a parceria é baseada na complementaridade das duas empresas. “A PLEX contribui com o agenciamento de cargas e o desembaraço aduaneiro de todos os embarques, garantindo a entrega até a Tramontina. Já a Tramontina cuida da distribuição e da abertura de canais de venda nos Estados Unidos. Estamos muito contentes com o potencial que podemos desenvolver juntos”, afirmou.

Modelo de internacionalização completo

Com mais de 40 anos de atuação nos Estados Unidos, a Tramontina se consolidou na internacionalização de marcas brasileiras. Agora, em colaboração com a PLEX, a empresa pretende apoiar outras indústrias nacionais a ingressarem no mercado americano com estrutura de armazenagem, distribuição e representação comercial.

Diego Santos, Business Development Director da Tramontina Logistics nos EUA, destacou a proposta da solução integrada. “A ideia é mostrar como alcançar sucesso no mercado americano exige mais do que exportar. É preciso presença local, marca forte e uma rede estruturada. A PLEX entra nesse contexto como elo essencial da logística internacional”.

Apoio completo, do Brasil à prateleira

Atualmente, cerca de 90% das operações internacionais da Tramontina já contam com o suporte logístico da PLEX. A operação combina a infraestrutura da Tramontina nos EUA — com 24 centros de distribuição, 34 mil metros quadrados de armazéns e atendimento a empresas como Walmart, Sam’s Club e Costco — com a experiência da PLEX em logística internacional, armazenagem e desembaraço aduaneiro a partir de sua base em Doral (Flórida).

Durante o painel, Marcelo Borges, CEO da Tramontina Logistics nos EUA, reforçou os desafios atuais da logística global, como concentração de cadeias na Ásia, entraves geopolíticos e deficiências infraestruturais no Brasil. “Com a PLEX, conseguimos oferecer um ecossistema completo para empresas brasileiras que desejam se estabelecer nos EUA, envolvendo não só logística, mas também marketing, vendas e suporte regulatório”.