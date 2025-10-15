Lepono e LPN levam inovações ao cenário do saneamento na Fenasan 2025

Pelo terceiro ano consecutivo, a Lepono marca presença na Fenasan 2025, uma das maiores feiras de saneamento e meio ambiente da América Latina, que acontece de 21 a 23 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Ao lado da LPN, ambas do Grupo Unità, a marca chega ao evento com o propósito de reforçar sua presença em um setor essencial para o desenvolvimento do país e apresentar ao público suas soluções industriais customizadas, capazes de atender desde pequenas aplicações até grandes obras de saneamento e prevenção de enchentes.

Com um estande localizado no L23, a Lepono pretende mostrar ao público que suas bombas industriais são projetadas para atender às demandas específicas de cada projeto. “Nos últimos anos, crescemos muito em projetos públicos e privados que exigem soluções sob medida. A customização é uma das nossas principais forças, e é isso que queremos destacar na Fenasan”, explica Ronaldo Gonçalves, Supervisor Comercial Industrial da Lepono.

“Esse é um mercado que exige soluções robustas, confiáveis e que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Estar na Fenasan é a nossa forma de mostrar que estamos preparados para colaborar com o poder público e empresas concessionárias na busca por cidades mais sustentáveis e com mais qualidade de vida”, afirma Ronaldo.

Entre os destaques do estande estão maquetes de bombas de grande porte, como as utilizadas no Projeto Santa Clara, além da bomba bipartida. A empresa também levará cases de sucesso, como o Projeto Sílvio Brum, que ganhou grande repercussão após ter sido firmado na edição anterior da feira.

Com a meta de ampliar parcerias com órgãos públicos e empresas de infraestrutura, a Lepono reforça sua vocação em contribuir para o desenvolvimento sustentável e para o bem-estar da população. “Nosso compromisso é oferecer soluções que vão muito além da parte técnica — queremos ser parceiros em projetos que levem saneamento, segurança e dignidade às pessoas. Cada bomba instalada representa um passo em direção a um Brasil com mais qualidade de vida”, finaliza Ronaldo.

Sobre o Grupo Unità



O Grupo Unità, com centro de distribuição em Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e Recife (PE) e sede administrativa na cidade catarinense e paulista, foi fundado em 2018, com o objetivo de suprir a necessidade de empresas chinesas em realizar um trabalho diferenciado no Brasil no segmento da construção civil. Desde então, vem crescendo exponencialmente e, atualmente, já conta com diversas marcas em seu portfólio.

Neste curto período de atuação, a empresa tem se notabilizado pelo crescimento exponencial em solo brasileiro, além de abrir novas unidades em outros locais do mundo, como Uruguai e Paraguai.

Mais informações em: http://www.grupounita.com.br ou pelo telefone (47) 3515-0880



Serviço:



Evento: Fenasan 2025 – Feira de Saneamento e Meio Ambiente da América Latina



Data: 21 a 23 de outubro de 2025



Local: Expo Center Norte – Rua José Bernardo Pinto 333 - São Paulo/SP



Horário da feira: 13h às 20h



Site: fenasan.com.br



