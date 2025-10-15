Energia, proteção e personalização: Belkin lança novos acessórios para iPhone 17 e iPhone Air

A Belkin, marca líder em eletrônicos de consumo há mais de 40 anos, tem o prazer de apresentar uma nova linha de acessórios criados para elevar, proteger e potencializar o novo iPhone. A coleção inclui capas sob medida, películas de proteção avançada contra quedas, impactos e arranhões, além de carregadores sem fio elegantes para todo o ecossistema de dispositivos da Apple: iPhone, AirPods e Apple Watch.

Linha de produtos

iPhone mais estiloso

Série SheerForce™ Clear

A capa SheerForce Clear é compatível com carregamento sem fio para iPhone 17 e iPhone Air. Ela protege contra quedas de até 13 pés (4 metros)* e possui materiais anti-amarelamento** que ajudam a evitar a descoloração da capa. Bordas levemente elevadas mantêm a câmera e a tela do iPhone protegidas, enquanto os botões polidos preservam o controle da câmera e suas funções, mantendo a sensibilidade ao toque.

Série SheerForce™ Grip

Fina. Segura. Estilosa. A série SheerForce Grip oferece proteção elegante contra quedas, impactos e arranhões, sem adicionar volume. Detalhes laterais discretos anti-derrapantes melhoram a aderência, enquanto os botões polidos e responsivos mantêm todas as funções, incluindo o controle da câmera. Disponível em seis tons sofisticados: sage, sand, lavender, black, navy e soft pink.

Série SheerForce™ Protect

Proteção robusta com um design minimalista. A série SheerForce Protect possui um design de dupla camada que absorve impactos de quedas de até 13 pés (4 metros)*. Seu visual moderno e linhas limpas combinam com qualquer estilo. Botões táteis e polidos mantêm total funcionalidade do controle da câmera e outras funções. Disponível em seis cores clássicas: sage, sand, lavender, black, navy e soft pink.

Criado para resistir aos impactos do dia a dia

TemperedGlass

Proteja seu novo iPhone com o protetor de tela TemperedGlass reforçado, projetado para máxima durabilidade e clareza. Feito de vidro premium, ele absorve impactos e resiste a arranhões, oferecendo proteção contra quedas de até 6 pés******e comprovadamente até 15 vezes mais resistente que o vidro tradicional.*****

InvisiGlass

O protetor de tela InvisiGlass oferece resistência e durabilidade excepcionais em um design sustentável. Fabricado com vidro reciclado certificado GRS***, recuperado durante o processo de fabricação, ele une materiais responsáveis a qualidade superior. Reforçado com tecnologia de troca iônica, o InvisiGlass é até 18 vezes mais resistente que o vidro tradicional, protege contra quedas de até 6,5 pés**** e garante proteção premium sem comprometer a clareza, a finura ou a sensibilidade ao toque.

InvisiGlass Blue Light Filter: incorpora a tecnologia de redução de luz azul líder do setor da Eyesafe, desenvolvida com médicos para filtrar 60% da luz azul que mais prejudica o sono****. Ele foi projetado para proporcionar conforto ocular, tornando o uso de telas mais agradável e contribuindo para um sono melhor.

InvisiGlass Privacy: projetado com um filtro de privacidade adicional, é a solução ideal para manter e-mails, páginas da web, mensagens e fotos protegidos de olhares curiosos, seja ao trabalhar com documentos confidenciais, fazer transações bancárias on-line ou navegar na internet e nas redes sociais.

UltraGlass 2

O protetor de tela UltraGlass 2 da Belkin oferece proteção avançada contra impactos, até 25 vezes mais resistente que o vidro tradicional*****. Projetado para preservar e melhorar o vidro de smartphone mais resistente do mundo, ele mantém perfil fino de apenas 0,29 mm, garantindo uma experiência de toque impecável. É o vidro mais durável da Belkin já criado, oferecendo proteção contra quedas de até 7,2 pés******.

Carregamento rápido e elegante

No início deste mês, a Belkin também apresentou a nova coleção UltraCharge, a primeira linha da marca de carregadores sem fio certificados Qi2 de 25 W. Com energia mais rápida e eficiente em designs elegantes e prontos para viagem, a UltraCharge estabelece um novo padrão para carregar o iPhone 17 e o iPhone Air. A coleção inclui soluções para múltiplos dispositivos e formatos portáteis, permitindo que os usuários aproveitem a velocidade de 25 W com estilo.

Preços e disponibilidade

A série SheerForce Clear já está disponível para compra em belkin.com e em varejistas selecionados no mundo todo por US$ 29,99.

já está disponível para compra em belkin.com e em varejistas selecionados no mundo todo por US$ 29,99. A série SheerForce Grip já está disponível para compra em belkin.com e em varejistas selecionados no mundo todo por US$ 24,99.

já está disponível para compra em belkin.com e em varejistas selecionados no mundo todo por US$ 24,99. A série SheerForce Protect já está disponível para compra em belkin.com e em varejistas selecionados no mundo todo por US$ 29,99.

já está disponível para compra em belkin.com e em varejistas selecionados no mundo todo por US$ 29,99. O TemperedGlass já está disponível para compra em belkin.com e em varejistas selecionados no mundo todo por US$ 24,99.

já está disponível para compra em belkin.com e em varejistas selecionados no mundo todo por US$ 24,99. O InvisiGlass já está disponível para compra em belkin.com e em varejistas selecionados no mundo todo por US$ 29,99.

já está disponível para compra em belkin.com e em varejistas selecionados no mundo todo por US$ 29,99. O UltraGlass 2 já está disponível para compra em belkin.com e em varejistas selecionados no mundo todo por US$ 39,99.

*Dispositivos testados para resistir a quedas de até 4 m. Testes baseados nos padrões MIL-STD-810G, realizados por laboratórios terceirizados independentes.

**Com base em testes de terceiros, o produto não apresentou amarelamento em um período simulado de 2 anos de uso normal. Resultados reais podem variar conforme fatores ambientais.

***Vidro composto por no mínimo 60% de vidro reciclado pré-consumo com certificação GRS. Certificado pela Intertek TE-00114861.

****Pico de filtragem entre 480 e 500 nm, baseado no Sistema CIE para Metrologia de Radiação Óptica conforme a Norma Internacional CIE S 026/E:2018

*****Com base em testes realizados por terceiros, em comparação com vidro tradicional.

******Baseado em testes internos de queda utilizando mármore

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos inspirados para sempre pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

