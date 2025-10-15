Assine
Mundo Corporativo

Atletas de Minas Gerais se destacam na Regional Leste de Paralímpica 2025

Evento foi realizado entre os dias 11 e 14 de setembro, no Rio de Janeiro, e contou com a participação de jovens atletas formados pela AM Paradesporto

15/10/2025 10:48

Atletas de Minas Gerais se destacam na Regional Leste de Paralímpica 2025 crédito: DINO

O Campeonato Regional Leste de Bocha Paralímpica 2025 aconteceu entre os dias 11 e 14 de setembro, na Arena Carioca 3, localizada no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. A competição reuniu atletas de diferentes estados do país, promovendo a modalidade e proporcionando oportunidades de desenvolvimento esportivo para pessoas com deficiência (PcD).

A AM Paradesporto conquistou um marco histórico: pela primeira vez, garantiu uma vaga para o Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica. A conquista veio com a performance da atleta Fernanda Chaves Gomes da Rocha, que ficou em 2º lugar na categoria BC2 Feminino, assegurando a classificação nacional por meio do Regional Leste. Uma grande vitória para Minas Gerais e para o esporte paralímpico educacional.

Também participaram da competição:

  • Izabella da Silva Soares (4º lugar – BC3 feminino)

  • Esther Guilherme Rodrigues (5º lugar – BC3 feminino)

  • Ana Carolina Moreira da Silva (5º lugar – BC2 feminino)

  • Natanael Filipe da Silva de Moura (8º lugar – BC1 masculino)

  • Kauã José Lucca da Silva (12º lugar – BC2 masculino)

  • Miguel de Brito Ferreira (13º lugar – BC2 masculino)

Esses jovens atletas fazem parte do projeto Bocha Paralímpica nas Escolas, realizado em Belo Horizonte e Nova Lima (MG) com patrocínio da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. As aulas oferecidas pelo projeto proporcionam capacitação esportiva gratuita e contínua, contribuindo para o desenvolvimento técnico e pessoal dos participantes.

Segundo Mariana Amaro, coordenadora de projetos da AM Paradesporto, “os treinos desenvolvem não apenas o desempenho esportivo, mas também o senso de pertencimento, autonomia e socialização dos alunos. O projeto representa uma porta de entrada para que atletas com deficiência tenham acesso ao esporte com qualidade, ampliando suas possibilidades de participação em campeonatos oficiais”.

A AM Paradesporto agradece o apoio institucional do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), que tem sido um parceiro fundamental na estruturação e desenvolvimento da bocha paralímpica em Minas Gerais, por meio do apoio a projetos que transformam vidas por meio do esporte.

A AM Paradesporto é uma organização social sem fins lucrativos que atua na promoção do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento humano para pessoas com deficiência. Por meio de projetos educacionais, esportivos e culturais, a instituição busca ampliar o acesso à prática esportiva qualificada, oferecendo oportunidades reais de transformação social.



Website: https://www.instagram.com/amparadesporto/

