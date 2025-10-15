NetApp é a primeira a incorporar detecção de violação de dados ao armazenamento corporativo

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, anunciou hoje novas capacidades de resiliência cibernética líderes do setor, reforçando ainda mais o armazenamento mais seguro do planeta. O serviço NetApp Ransomware Resilience, agora aprimorado e renomeado, permite que os clientes tornem sua infraestrutura de dados uma parte central de sua estratégia de segurança, com detecção de ransomware com IA integrada e duas novas funcionalidades: capacidade pioneira de detecção de violação de dados em armazenamento corporativo e ambientes de recuperação isolados para permitir a restauração segura e limpa de dados críticos.

À medida que as empresas enfrentam seus desafios mais urgentes, como inovação em IA, modernização de dados, resiliência cibernética e transformação para a nuvem, elas precisam de uma infraestrutura de dados segura, confiável e eficiente. Embora os investimentos em IA criem oportunidades sem precedentes, eles também ampliam as superfícies de ataque. A NetApp transforma a infraestrutura de dados em um componente essencial da estratégia de segurança corporativa, utilizando IA para proteger os dados e evitar interrupções operacionais.

"Para proteger seus dados de um ciberataque de maneira eficaz, é preciso saber que ele ocorreu o quanto antes para poder agir", afirmou Gagan Gulati, vice-presidente sênior e diretor geral de serviços de dados da NetApp. "Com novas capacidades baseadas em IA para detectar sinais iniciais de tentativas de exfiltração de dados, somadas às nossas ferramentas líderes de detecção de ataques de ransomware em dados estruturados e não estruturados, tornamos os dados empresariais ainda mais seguros. O armazenamento é a última linha de defesa para proteger o ativo mais valioso de nossos clientes: os dados. E estamos constantemente inovando com o armazenamento mais seguro do planeta".

As principais novidades em resiliência cibernética da NetApp incluem:

NetApp Ransomware Resilience: antes chamado de serviço NetApp Ransomware Protection, o NetApp Ransomware Resilience torna mais fácil, rápido e eficaz proteger e recuperar cargas de trabalho ONTAP de ataques de ransomware, sem necessidade de expertise profunda em segurança ou treinamento. A versão aprimorada do serviço Ransomware Resilience ajuda a implementar uma defesa abrangente e orquestrada, centrada em cargas de trabalho, abrangendo armazenamento de arquivos e blocos, tudo por meio de um único plano de controle.

antes chamado de serviço NetApp Ransomware Protection, o NetApp Ransomware Resilience torna mais fácil, rápido e eficaz proteger e recuperar cargas de trabalho ONTAP de ataques de ransomware, sem necessidade de expertise profunda em segurança ou treinamento. A versão aprimorada do serviço Ransomware Resilience ajuda a implementar uma defesa abrangente e orquestrada, centrada em cargas de trabalho, abrangendo armazenamento de arquivos e blocos, tudo por meio de um único plano de controle. Detecção de violação de dados : o NetApp Ransomware Resilience agora inclui detecção de violação de dados, uma funcionalidade baseada em IA que identifica comportamentos anômalos de usuários e do sistema de arquivos, sinais iniciais de possível exfiltração de dados e tentativa de violação. Ao detectar uma anomalia, o Ransomware Resilience envia alertas automaticamente ao cliente por meio de sua solução de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM), fornecendo dados forenses para ações rápidas e decisivas. Com a identificação proativa de violações, os clientes da NetApp podem bloquear a transferência não autorizada de dados sensíveis, prevenindo que ameaças cibernéticas causem exposição significativa de informações não autorizadas.

: o NetApp Ransomware Resilience agora inclui detecção de violação de dados, uma funcionalidade baseada em IA que identifica comportamentos anômalos de usuários e do sistema de arquivos, sinais iniciais de possível exfiltração de dados e tentativa de violação. Ao detectar uma anomalia, o Ransomware Resilience envia alertas automaticamente ao cliente por meio de sua solução de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM), fornecendo dados forenses para ações rápidas e decisivas. Com a identificação proativa de violações, os clientes da NetApp podem bloquear a transferência não autorizada de dados sensíveis, prevenindo que ameaças cibernéticas causem exposição significativa de informações não autorizadas. Ambientes de recuperação isolados: o NetApp Ransomware Resilience também introduz ambientes de recuperação isolados para garantir a restauração de cargas de trabalho de forma segura e livre de malwares. Um ambiente de recuperação isolado utiliza varredura profunda e proprietária baseada em IA para identificar com precisão os dados afetados por ações maliciosas e o momento exato de sua modificação. Em seguida, o Ransomware Resilience orienta o cliente durante o processo de restauração da carga de trabalho, permitindo uma recuperação rápida e simples dos dados mais recentes e seguros, prevenindo reinfecções.

Essas melhorias ampliam a liderança da NetApp em resiliência cibernética, complementando os recursos já existentes, como a detecção baseada em IA integrada diretamente ao ONTAP. O premiado NetApp ONTAP Autonomous Ransomware Protection with Artificial Intelligence (ARP/AI), que agora suporta totalmente dados armazenados em protocolos de arquivos e blocos, demonstrou 99% de detecção em ataques de ransomware avançados com criptografia total de arquivos durante testes externos, sem falsos positivos, evidenciando sua forte capacidade de operação no ambiente corporativo sem gerar alertas excessivos.

"A NetApp adota uma abordagem de segurança desde o design, posicionando suas soluções de armazenamento não apenas como a última linha de defesa contra ameaças cibernéticas, mas também como uma linha de defesa inicial", disse Philip Bues, gerente sênior de pesquisa em segurança na nuvem e computação confidencial da IDC. "À medida que os agentes maliciosos evoluem seus ataques de ransomware com novas técnicas como a extorsão dupla, os anúncios de hoje mostram que a NetApp acompanha essas mudanças, reforçando sua reputação como uma das plataformas de armazenamento mais seguras do setor. A nova funcionalidade de detecção de violação de dados oferece às empresas um alerta, permitindo que interrompam e respondam a ameaças cibernéticas antes que elas afetem os negócios. Isso demonstra que a NetApp vai além de ser uma empresa de armazenamento: é uma parceira confiável e engajada, atendendo às prioridades mais urgentes de seus clientes".

A NetApp anunciou hoje outras atualizações em seu portfólio, incluindo recursos de IA aprimorados que materializam a visão de IA da empresa ao unificar armazenamento de alto desempenho e serviços de dados inteligentes em uma solução segura e escalável.

Para saber mais sobre essas e outras novidades no portfólio da NetApp, acesse: https://www.netapp.com/product-updates

Na NetApp INSIGHT 2025 em Las Vegas, de 14 a 16 de outubro, a NetApp apresentará sessões e demonstrações, mostrando como está impulsionando a transformação em diversos setores. Acompanhe as sessões em: https://www.netapp.com/insight/

Nenhum sistema de detecção ou prevenção de ransomware pode garantir a proteção total contra ataques. Embora seja possível que um ataque passe despercebido, a tecnologia da NetApp atua como uma camada adicional de defesa, e nossas pesquisas indicam que ela apresenta alto índice de detecção para determinados ataques de ransomware baseados em criptografia de arquivos.

Recursos adicionais

Sobre a NetApp

Por mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a lidar com mudanças, desde a ascensão do armazenamento corporativo até a era inteligente marcada por dados e IA. Hoje, a NetApp é a empresa líder em Infraestrutura de Dados Inteligente, auxiliando clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No coração dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp: uma base unificada, inteligente e de nível empresarial que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Baseada na eficácia comprovada do NetApp ONTAP, nosso principal software e sistema operacional de gestão de dados, e potencializada pela automação do AI Data Engine e AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em grande escala.

Com design desagregado, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas se modernizem mais rapidamente, escalem de maneira eficiente e inovem sem amarras. Sendo a única plataforma de armazenamento corporativo nativamente integrada às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho em qualquer lugar, mantendo desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos: prontos para se defender de ameaças, prontos para alimentar a IA e prontos para impulsionar a próxima grande inovação. É por isso que as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem.

