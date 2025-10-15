Oscar da Influência Digital revela finalistas da edição 2025

O Prêmio Influency.me, considerado “Oscar da Influência Digital” no Brasil, anuncia os criadores que avançam para a fase final da premiação. Em 16 categorias, foram classificados pelo público os três principais influenciadores, que agora seguem para votação popular.

A votação já está aberta. Os escolhidos pelo público serão divulgados em evento de premiação, que acontecerá em 13 de novembro, na capital paulista. Haverá transmissão pelo YouTube da Influency.me.

Além dos indicados que ocupam pela primeira vez essa cadeira, como Thiago Nigro | O Primo Rico (9.6 milhões de seguidores) e Mari Menezes (5.2 milhões de seguidores), outros nomes já são frequentes na premiação, como Erick Jacquin (3.8 milhões de seguidores) e Peter Jordan – Ei Nerd (3.4 milhões de seguidores).

“Essa pluralidade de perfis demonstra que o papel do influenciador vem crescendo e que a profissão pode ser de longo prazo para aqueles que buscam a profissionalização e a produção de conteúdo de qualidade. É uma honra para nós premiarmos os principais criadores do país, escolhidos com apoio do público, e esperamos que o evento seja uma ótima oportunidade para networking entre os influenciadores”, afirma Rodrigo Azevedo, CEO da Influency.me.

Os finalistas estão abaixo. Para votar, o site está disponível aqui.



Sobre a Influency.me

Lançada em 2018, a?Influency.me? é especializada em Marketing de Influência. Com foco em alta performance, oferece soluções para marcas que desejam impulsionar seus resultados por meio da contratação de influenciadores digitais, conforme abaixo.?

Influency.me Studio: plataforma para gestão de campanhas com influenciadores digitais. Com mais de?8 milhões de influenciadores registrados, auxilia marcas e agências a recrutarem influenciadores, executar e monitorar campanhas de forma a maximizar seus resultados;?

Influency.me House:?agência de influencer marketing, que conta com time especialista na gestão completa de campanhas para empresas de todos os portes e segmentos seguindo processos e metodologias que também apoiam marcas a maximizar seus resultados;

Influency.me Stars:?agência de talentos da Influency.me. Conta com casting exclusivo de influenciadores digitais, selecionados mediante entrega de resultados excepcionais às marcas.?



Nos últimos cinco anos, a empresa cresceu mais de 200%, finalizando 2024 com faturamento superior a?R$ 11 milhões.