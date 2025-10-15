Estão abertas inscrições para imersão literária no Sesc Copacabana

A criação poética como ferramenta de expressão e transformação ganha destaque na oficina de escrita A Palavra Que Está, uma imersão literária presencial e gratuita que incentiva os participantes a desenvolver e aprimorar a escrita poética.

A oficina acontece no Sesc Copacabana (Rio de Janeiro), de 28 a 31 de outubro de 2025, das 18h30 às 21h30.

Durante a imersão, os participantes são convidados a explorar a imaginação, experimentar a palavra e refletir sobre os desdobramentos da poesia no cenário da literatura brasileira contemporânea.

Os encontros da oficina serão conduzidos pelas poetas Luci Collin e Jéssica Iancoski, cujas produções integram o cenário da poesia contemporânea brasileira.

A produtora do projeto, Mabelly Venson, reforça a importância de iniciativas literárias e culturais: "Investir em projetos de literatura, como este apoiado pelo edital SESC Pulsar, garante que recursos sejam aplicados na cultura e permite que a população tenha acesso e direito à literatura. Oficinas de poesia como A Palavra Que Está fortalecem a educação, a criação e a participação cultural da comunidade".

Os poemas produzidos durante a oficina serão reunidos e publicados em um e-book, garantindo aos participantes o direito de ter suas produções publicadas e para que seus poemas encontrem o público leitor.

Sobre as facilitadoras

Luci Collin: poeta, ficcionista, tradutora e musicista, com mais de 20 obras publicadas e reconhecida em premiações como Prêmio Oceanos e Prêmio Jabuti.

Jéssica Iancoski: poeta, artista visual e editora, fundadora da TAUP, com destaque por projetos de publicação acessível e gratuita na literatura contemporânea brasileira.

Mabelly Venson: escritora, editora e agente de cultura com atuação em curadoria literária e projetos de fomento à literatura e poesia brasileira.

Serviço:



Oficina de escrita A Palavra Que Está



Data: 28 a 31 de outubro de 2025

Local: SESC Copacabana – Rua Domingos Ferreira, 160, Rio de Janeiro

Horário: 18h30 às 21h30

Evento gratuito

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas em: https://taup.top/a-palavra-que-esta

Este projeto é realizado através do Edital de Cultura Sesc RJ Pulsar, iniciativa do @sescrio que incentiva a produção artística e cultural em suas diversas manifestações.