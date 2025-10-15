Toshiba acelera inovação da nuvem com a aquisição da Youmebee, Ltd.

Toshiba America Business Solutions fortalece o seu portfólio de nuvem com a aquisição da Youmebee, Ltd., criadores do directprint.io, e uma provedora líder de soluções de gerenciamento de impressão nativas em nuvem. A mudança reforça o compromisso da Toshiba em disponibilizar uma infraestrutura de impressão que seja aberta, flexível e segura, adequada aos ambientes de trabalho híbridos atuais.

Além de atuar como um componente central da plataforma Elevate Sky® Print Management da Toshiba, o directprint.io oferece uma solução autônoma e robusta em formato SaaS para empresas que operam em frotas de múltiplos fornecedores. A aquisição garante um investimento contínuo no desenvolvimento da plataforma de nuvem, preservando sua autonomia e abordagem imparcial em relação a fornecedores.

Para apoiar essa visão, a Youmebee continuará a ser uma empresa independente, com foco no desenvolvimento de soluções de impressão, documentos e fluxo de trabalho baseadas na nuvem e em IA, sob a marca Coreza a partir de agora. O produto directprint.io será renomeado para Coreza Print nos próximos meses.

"A Youmebee é uma inovadora e aceleradora comprovada da nossa estratégia de nuvem", declara Larry White, presidente e diretor-executivo da Toshiba America Business Solutions. “Integrá-losàToshiba como uma entidade autônoma reforça o nosso compromisso com ecossistemas abertos e a escolha do cliente, ao mesmo tempo que nos consolidamos como líderes em infraestrutura de impressão e documentos com prioridade na nuvem.”

A aquisição está em consonância com a estratégia bem-sucedida de impressão gerenciada como serviço (MPaaS) da Toshiba, que reconhece as realidades dos ambientes de múltiplos fornecedores em empresas de grande e pequeno porte. A plataforma directprint.io demonstra excepcional habilidade em dar suporte a este cenário ao disponibilizar:

Suporte verdadeiramente independente de fornecedor em todas as principais marcas de impressão

em todas as principais marcas de impressão Arquitetura nativa da nuvem que elimina os servidores de impressão e reduz a complexidade de TI

que elimina os servidores de impressão e reduz a complexidade de TI Integração perfeita com provedores de identidade, suítes de produtividade e estruturas de segurança

com provedores de identidade, suítes de produtividade e estruturas de segurança Análise em tempo real para insights de uso, custo e sustentabilidade

“Estamos empolgados em unir forças com a Toshiba e continuar operando de forma independente”, afirma David Jenkins, presidente da Youmebee, Ltd. “Nossa missão permanece inalterada: oferecer a plataforma de impressão em nuvem mais flexível, segura e fácil de usar do mercado — independentemente da marca do hardware.”

Como parte da Toshiba, a Youmebee, que em breve se chamará Coreza, continuará atendendo sua base global de clientes e parceiros com a mesma agilidade e receptividade que definiram o seu êxito. Esta aquisição garante que a plataforma crescerá mais rapidamente, trazendo as inovações mais recentes para o mercado, enquanto mantém sua neutralidade em relação aos fornecedores.

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions é líder em inovação com soluções que capacitam as pessoas a terem um desempenho eficiente e eficaz em seu ambiente de trabalho. Atendendo profissionais nos Estados Unidos, México e América Central e América do Sul, a Toshiba oferece sistemas, serviços e assinaturas seguros e sustentáveis para melhor impressão, gestão e exibição de informações. A Toshiba tem foco contínuo em seus clientes e comunidades, está comprometida com a sustentabilidade e é reconhecida como uma empresa sustentável Wall Street Journal Top 100 . Para saber mais, acesse business.toshiba.com. Siga a Toshiba no LinkedIn, X (Twitter) e YouTube.

Sobre o directprint.io

directprint.io é uma oferta SaaS transparente e rica em recursos que possibilita aos usuários implantar, proteger, controlar e rastrear o gerenciamento de impressão de forma rápida e eficaz. A plataforma é zero-touch (sem toque) e, após instalada, não requer configuração para novos dispositivos ou usuários finais; a segurança é integrada e a impressão em rede local garante que os trabalhos de impressão nunca deixem a rede do cliente. Directprint.io oferece análises de impressão completas e em tempo real, além de preços competitivos por estação para ambientes Chromebooks, Windows e macOS.

