‘Warmer Together’: Moncler celebra o calor e o amor com os lendários amigos Al Pacino e Robert De Niro

Ao longo de sete décadas extraordinárias de evolução e inovação, a Moncler tornou-se sinônimo de calor, abraçando os elementos e o desempenho e estilo durante todo o ano. É verdade que a marca nasceu nos Alpes em 1952 com a missão de proteger os alpinistas e trabalhadores da montanha do frio extremo, mas para a Moncler, o calor nunca foi apenas uma questão externa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251015635857/pt/

Al Pacino and Robert De Niro star in Moncler’s Warmer Together campaign. Courtesy of Moncler.

Para manifestar essa essência, a Moncler revela hoje a nova declaração global, Warmer Together, reunindo Al Pacino e Robert De Niro para sua primeira campanha conjunta.

Warmer Together vai além das palavras, é o coração do propósito da Moncler. Desde o início, a marca sabe que o verdadeiro calor nunca está apenas nas jaquetas que vestimos, ele vem de dentro. É o calor de estar presente, de cuidar uns dos outros, de permanecer próximo mesmo nos lugares mais frios. A Moncler representa mais do que proteção contra os elementos; representa conexão. Warmer Together está presente em cada ponto, uma promessa silenciosa de aproximar as pessoas, construir laços e nos lembrar que o calor vai além do isolamento. O calor verdadeiro nunca é solitário, ele é real quando é compartilhado.

“Durante décadas, a Moncler tem sido associada ao inverno e aos casacos acolchoados, mas sempre senti que a Moncler representa algo mais profundo: amor e um senso de união.

Esses valores moldaram tudo o que fazemos há mais de 70 anos. Em cada produto e em cada campanha, há um fio condutor constante de emoção e conexão humana.

Por meio de sua história de amizade, Al Pacino e Robert De Niro personificam tudo o que a Moncler realmente representa: afeto, calor e a crença de que todos somos melhores — e mais aquecidos — quando estamos juntos.” Remo Ruffini, presidente e CEO da Moncler

Filmada em Nova York pelo renomado fotógrafo de retratos Platon, a história de Al Pacino e Robert De Niro se desenrola em imagens marcantes em preto e branco e uma série de curtas-metragens divididos em cinco temas — Amizade, Respeito, Conexão, Confiança, Calor — acompanhados de momentos dos bastidores e da silhueta da cidade como um motivo recorrente. O vínculo mútuo entre eles como amigos é evidente. Ao se sentarem juntos e conversarem, a energia de cada um eleva a presença do outro.

“O calor nunca teve a ver com o lado de fora. Sempre teve a ver com o que acontecia por dentro.” — diz Robert De Niro em um teaser divulgado antes do lançamento para apresentar o manifesto *Warmer Together*.

“A amizade é a melhor coisa que se pode ter. Amigos, pessoas com quem você compartilha o mesmo mundo. Existe apenas uma confiança inata. E a compreensão da vida.” — Al Pacino

A Moncler tem orgulho de se conectar com esses dois grandes amigos e dois grandes nomes do cinema para compartilhar sua crença duradoura no calor humano. A partir de hoje, a Moncler dá vida ao Warmer Together globalmente em outdoors, imprensa, web e redes sociais, seguido por uma segunda leva de filmes e momentos de bastidores nos dias seguintes.

Para acompanhar Warmer Together, o artista e embaixador da Moncler, Tobe Nwigwe, juntamente com sua esposa Fat, gravou uma nova versão da faixa clássica Lean on Me, de Bill Withers. Este hino atemporal de amizade, apoio e solidariedade em tempos desafiadores, a letra da música ecoa a mensagem da campanha de conforto encontrada no companheirismo. O filme que a acompanha reflete o espírito cinematográfico da campanha e o cenário nova-iorquino.

O calor nunca teve a ver com o lado de fora.

Sempre teve a ver com o que acontecia por dentro.

O calor vem das caminhadas e das conversas.

De puxar uma cadeira e bater um papo. Das conversas afetuosas.

Mais do que o clima,

o calor é — e sempre será — sobre estarmos juntos,

aconteça o que acontecer.

Warmer Together

Manifesto da campanha Warmer Together

Mais aquecidos com as jaquetas Moncler Maya 70 e Bretagne

Incorporando um calor atemporal, Robert De Niro veste a jaqueta Maya 70 na campanha Warmer Together, uma versão moderna da jaqueta hero original acolchoada com plumas e um dos designs mais icónicos e duradouros da marca. Seja usada há décadas ou recém-descoberta, a Maya continua a ser uma peça essencial e intemporal do guarda-roupa, profundamente enraizada no DNA montanhês da Moncler. Confeccionada no nylon reciclado longue saison assinatura da marca, as características distintivas do modelo incluem um bolso com o logotipo característico na manga esquerda e um capuz removível.

Exibindo a constante evolução da marca, ao mesmo tempo em que permanece fiel às suas raízes, a temporada destaca a jaqueta Bretagne. Nova para o outono/inverno 2025, o puffer curto com capuz oferece proteção excepcional contra os elementos sem sacrificar conforto ou liberdade de movimento. Projetada para fornecer calor sem peso, em uma silhueta envolvente, a Bretagne é uma peça versátil, perfeitamente adequada para cenas ao ar livre na cidade.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251015635857/pt/

Videos:

monclerpress@moncler.com