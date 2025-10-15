Abu Dhabi revela primeiro servidor público de IA do mundo na GITEX Global 2025

Abu Dhabi está revelando a primeira função AutoGov do mundo com a versão mais recente da TAMM hoje na GITEX Global 2025. A AutoGov gerencia automaticamente tarefas recorrentes, desde renovações de licenças e pagamentos de serviços públicos até agendamento de consultas médicas de rotina, em execução em segundo plano na vida diária, de modo que as pessoas tenham mais tempo para fazer as coisas que gostam e nunca precisem se preocupar com serviços de rotina.

His Excellency Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab, Chairman of the Department of Government Enablement – Abu Dhabi (DGE) (Photo: AETOSWire)

O lançamento da função TAMM AutoGov eleva a prestação de serviços a um novo patamar, definindo um marco crucial na jornada de Abu Dhabi para se tornar o primeiro governo nativo de IA do mundo, representando a próxima geração de prestação de serviços inteligentes integrados. A função possibilita gerenciar automaticamente serviços recorrentes, permitindo que os usuários definam preferências, personalizem a automação e tenham a confiança de que os serviços irão ocorrer de modo perfeito e seguro.

Isto complementa os recursos da TAMM AI Assistant, permitindo uma prestação intuitiva e integrada de mais de 1.100 serviços públicos e privados em uma única plataforma digital. A TAMM AI Assistant proporciona suporte inteligente, contextual e proativo, podendo realizar diversos serviços em nome do cliente, ao aperfeiçoar a personalização e a proatividade em cada jornada do usuário.

Sua Excelência, Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab, Presidente do Departamento de Capacitação Governamental de Abu Dhabi (DGE), disse: "O lançamento da TAMM AutoGov é verdadeiramente transformador, redefinindo o significado do governo na vida das pessoas. Aqui, o governo não é mais reativo. É um parceiro inteligente, centrado no ser humano e presente nos momentos mais importantes. Com o primeiro servidor público de IA transacional do mundo, Abu Dhabi mostra ao mundo como é um governo antecipatório."

Jornadas antecipatórias impulsionadas por IA

O público estará apto a experimentar a TAMM como um companheiro proativo com IA gerenciando todas as jornadas do usuário na plataforma, com diversas novas funções lançadas, além da TAMM AutoGov.

O AI Vision e o Smart Guide simplificam processos complexos com dicas visuais e de voz passo a passo, digitalização de documentos em tempo real e envios sem erros. Serviços de tradução e voz tornam as interações inclusivas, permitindo navegação sem as mãos em árabe e inglês. Mediante painéis personalizados, as pessoas são lembradas de futuras tarefas, prazos e perspectivas adaptadas às suas vidas. Juntos, transformam interações que antes levavam horas em experiências perfeitas, concluídas em instantes.

Sua Excelência, Dr. Mohamed Al Askar, Diretor Geral da TAMM, disse: "Estes novos recursos da TAMM redefinem o significado do governo na vida cotidiana. Estamos abandonando transações pontuais e migrando para jornadas inteligentes que se adaptam às necessidades de cada pessoa. As pessoas podem se concentrar em suas famílias, seu trabalho e suas ambições, sabendo que o governo trabalha em silêncio para elas. Esta é a verdadeira promessa de um servidor público de IA: devolver tempo e tranquilidade às pessoas."

Redefinindo as experiências do cliente

Além da automação, a TAMM está introduzindo novas formas para as pessoas se conectarem com o governo, que parecem mais humanas, acessíveis e participativas.

A TAMM Spaces foi expandida para incluir três novos centros: Família, Mobilidade e Saúde (Sahatna), cada um projetado em torno dos marcos da vida e das necessidades diárias. Desde a gestão de registros médicos e atualizações escolares até o planejamento de transporte e interação com as comunidades locais, estes centros organizam serviços essenciais em torno de experiências da vida real, em vez de estruturas governamentais.

A TAMM Hologram também será implementada em todo o emirado, reinventando a interação presencial mediante módulos móveis que irão permitir que cidadãos e residentes se conectem instantaneamente com um agente governamental em tempo real. Através da tecnologia de holograma, estes agentes poderão fornecer suporte personalizado presencial em árabe e inglês em tempo real. Isto preserva a segurança da interação humana, enquanto oferece a velocidade e a conveniência do acesso digital.

A TAMM by You também é um novo recurso colaborativo que será introduzido, permitindo que os moradores proponham, votem e moldem o futuro dos serviços em linha com o Ano da Comunidade de Abu Dhabi.

Sua Excelência, Saeed Al Mulla, Diretor Geral da DGE, disse: "Estas melhorias na TAMM visam aproximar o governo dos ritmos da vida cotidiana. Em essência, o que buscamos é um governo ágil, que simplifique a vida e esteja mais conectada às comunidades que atendemos. Trata-se de saber que o suporte está sempre ao alcance, que o governo ouve as necessidades diárias e que os serviços se adaptam aos momentos mais importantes."

Expandindo o ecossistema da TAMM

A TAMM continua expandindo seu ecossistema, ao integrar agora mais de 1.100 serviços de mais de 90 parceiros públicos e privados. Este ano, novas parcerias incluem ADX, Comera e Wio Bank, além de serviços inéditos com o Departamento Judicial de Abu Dhabi (ADJD) e o SAAED. Estas novas integrações irão permitir que os usuários finalizem transações de ponta a ponta com parceiros do setor privado diretamente no aplicativo.

A apresentação da TAMM AutoGov nesta atualização mais recente do superaplicativo do emirado na GITEX Global 2025 define um marco crucial como parte da Estratégia Digital do Governo de Abu Dhabi de 2025-2027. Com o primeiro servidor público de IA do mundo em seu eixo central, Abu Dhabi estabelece um novo padrão mundial em governo digital, capacitando as pessoas com a confiança de que cada interação será fluida, inclusiva e adaptadas às suas vidas.

Sobre o DGE

O Departamento de Capacitação Governamental (DGE) habilita entidades governamentais de Abu Dhabi a desenvolver seu potencial e moldar o governo do futuro. O DGE provê serviços governamentais de última geração mediante experiências simples para o cliente, formulando políticas e estruturas para viabilizar um governo ágil, resiliente e totalmente capacitado por tecnologia, capaz de melhor apoiar entidades governamentais, cidadãos e residentes com uma prestação de serviços integrada e centrada no cliente.

O DGE foi criado em 2023, reunindo diversas entidades governamentais sob uma única organização: o Departamento de Suporte Governamental, a Autoridade Digital de Abu Dhabi, a Autoridade de Recursos Humanos, a Escola de Governo de Abu Dhabi, a TAMM e a Mawaheb, com o Centro de Estatísticas de Abu Dhabi como entidade afiliada. O DGE lidera a transformação digital do Governo de Abu Dhabi.

