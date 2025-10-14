Marsh McLennan e suas empresas passarão a operar sob a marca Marsh

A Marsh McLennan (NYSE: MMC) anunciou hoje que a partir de janeiro de 2026 adotará a marca Marsh e que criou uma nova unidade, Business and Client Services (BCS), para acelerar a inovação e centralizar investimentos em excelência operacional, dados, IA e análise avançada.

Marsh McLennan and its businesses will brand as Marsh. The new Marsh brand comes to life with a new logo – a bold design that represents the unique perspectives the Company offers.

“Em um ambiente cada vez mais complexo, os clientes buscam conselhos, soluções e insights que aproveitem a expertise de toda a nossa empresa”, afirmou John Doyle, presidente e CEO da Marsh McLennan. “As mudanças anunciadas hoje refletem a forma como seguimos unindo nossas áreas para ajudar nossos clientes a superar desafios e identificar oportunidades.”

A nova marca Marsh

A nova marca Marsh representará as capacidades especializadas e de liderança da empresa em gestão de riscos, resseguros e capital, pessoas e investimentos, e consultoria de gestão, refletindo sua evolução contínua em busca de maior impacto para os clientes. As quatro divisões do grupo adotarão a marca Marsh a partir de 2027, após um período de transição.

“Hoje, a marca Marsh é sinônimo de excelência em consultoria de riscos e corretagem de seguros. A nova identidade também simbolizará tudo o que nossa empresa oferece: uma combinação única de serviços profissionais, escala e especialização, apoiada por IA e análises de ponta”, disse Doyle.

“Unificar-nos sob uma única marca ampliará o impacto que geramos no mercado e dará aos clientes ainda mais confiança para prosperar com base em nossa perspectiva”, comentou John Jones, diretor de Marketing e Comunicação da Marsh McLennan.

“A nova marca Marsh ganha vida com um novo logotipo – um design arrojado que representa o impacto ampliado que podemos gerar junto aos clientes e as perspectivas únicas que oferecemos”, acrescentou Jones.

Após o período de transição, Marsh e Mercer atuarão sob a nova marca Marsh. Guy Carpenter passará a se chamar Marsh Re. Oliver Wyman manterá seu nome, mas será apresentada como uma empresa Marsh. A unidade operacional Oliver Wyman Group será renomeada Marsh Management Consulting.

O código de negociação (ticker) da empresa na Bolsa passará a ser “MRSH” em janeiro de 2026.

Business and Client Services (BCS)

A nova unidade BCS reúne as equipes de tecnologia, dados e operações sob a liderança de Paul Beswick, diretor de Informação e Operações da Marsh McLennan. Por meio da BCS, a empresa criará um ecossistema de dados e tecnologia que utilizará IA e outras soluções para melhorar os resultados dos clientes e aumentar a eficiência operacional em todas as áreas de negócio.

“O rápido avanço da IA – e os insights que ela pode gerar a partir de nossos dados – ajudará a desbloquear novas oportunidades para nossos clientes e colaboradores”, afirmou Beswick. “Ao aplicar essa ferramenta poderosa para otimizar operações e elevar a qualidade do serviço, impulsionaremos a inovação e geraremos eficiências que serão reinvestidas em valor e crescimento para o cliente.”

“Com as mudanças anunciadas hoje, nossa marca passará a refletir o valor ampliado que podemos gerar para todos os nossos públicos, enquanto a BCS impulsionará um serviço ao cliente ainda melhor. Ambas as iniciativas reafirmam nosso compromisso em oferecer resultados significativos e experiências excepcionais a clientes e colaboradores”, concluiu Doyle.

Sobre a Marsh McLennan

A Marsh McLennan (NYSE: MMC) é líder mundial em gestão de riscos, estratégia e pessoas, atendendo clientes em 130 países por meio de quatro empresas: Marsh, Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman. Com receita anual superior a US$ 24 bilhões e mais de 90 mil colaboradores, a Marsh McLennan ajuda organizações a prosperar com confiança por meio do poder da perspectiva. Mais informações em marshmclennan.com ou nos perfis oficiais da empresa no LinkedIn e X.

