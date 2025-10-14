SS&C Technologies conclui aquisição da Calastone

A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) anunciou hoje que concluiu a aquisição da Calastone, anteriormente pertencenteàempresa global de investimentos Carlyle. A Calastone é a maior rede internacional de fundos e líder em soluções tecnológicas para os setores de gestão de patrimônio e de investimentos. O valor da transação é de aproximadamente £766 milhões (cerca de US$ 1,03 bilhão), sujeito a determinados ajustes.

A SS&C financiou a aquisição por meio de uma combinação de dívida e caixa. Como parte da transação, a empresa ampliou sua linha de crédito do tipo Term Loan B em US$ 1,05 bilhão, com taxa de juros de SOFR+200 e vencimento em 2031. A operação deverá ser acretiva ao resultado ao longo dos próximos 12 meses.

Com efeito imediato, a equipe da Calastone, composta por 250 colaboradores, passará a integrar a SS&C Global Investor & Distribution Solutions, sob a liderança do diretor-geral Nick Wright. A Calastone possui uma ampla presença internacional, com escritórios em Londres, Luxemburgo, Hong Kong, Taipei, Singapura, Nova York e Sydney.

As soluções tecnológicas da Calastone complementam as ofertas da SS&C nas áreas de administração de fundos, agente de transferência, inteligência artificial (IA) e automação inteligente. A equipe combinada oferecerá uma plataforma operacional unificada e em tempo real, com o objetivo de reduzir custos, complexidade e riscos operacionais para participantes da indústria de fundos em todo o mundo. Os clientes se beneficiarão de distribuição aprimorada, atendimento a investidores mais eficiente e maior escalabilidade operacional.

“A rede e a tecnologia da Calastone fortalecem ainda mais a liderança da SS&C nas operações globais de fundos”, declarou Bill Stone, presidente e CEO da SS&C Technologies. “Juntas, as empresas irão acelerar a inovação para os clientes, ampliar sua presença global e continuar simplificando a forma como o setor opera.”

“Este é um novo e empolgante capítulo para a Calastone”, afirmou Julien Hammerson, CEO da Calastone. “Ingressar na SS&C oferece aos nossos clientes e colaboradores acesso a maior escala, investimentos e oportunidades. Temos orgulho do que construímos e esperamos contribuir para o crescimento contínuo e o sucesso global da SS&C.”

A SS&C contou com assessoria jurídica do escritório Davis Polk & Wardwell LLP.

Sobre a Calastone

A Calastone é a maior rede global de fundos, conectando as principais organizações financeiras do mundo.

A missão da Calastone é reduzir a complexidade, o risco e os custos, permitindo que o setor ofereça maior valor aos investidores. A empresa atende 4.500 clientes em 58 países e territórios, que se beneficiam de seus serviços e processam mais de £250 bilhões em investimentos a cada mês.

A sede da Calastone está em Londres, com escritórios em Luxemburgo, Hong Kong, Taipé, Singapura, Nova York e Sydney.

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma fornecedora global de soluções em serviços e software voltados para os setores financeiro e de saúde. Fundada em 1986, tem sede em Windsor, Connecticut, e presença internacional com escritórios espalhados pelo mundo. Mais de 22.000 organizações – de grandes corporações a pequenas e médias empresas – confiam na SS&C por sua experiência, capacidade de escala e tecnologia de ponta.

Mais informações sobre a SS&C (Nasdaq:SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com. Siga a SS&C no X, LinkedIn e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251013407075/pt/

Para mais informações

Brian Schell

Diretor financeiro (CFO)

SS&C Technologies

Tel: +1-816-642-0915

Email: InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone

Relações com os investidores

SS&C Technologies

Tel: +1-212-367-4705

E-mail: InvestorRelations@sscinc.com

Contatos com a mídia

Sam Gentile

Tel: +1-646-818-9195

Email : pro-SSC@prosek.com