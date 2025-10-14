HCLTech apresenta desempenho robusto no segundo trimestre do ano fiscal de 2026 com crescimento de receita de 4,6%

HCLTech, empresa líder mundial em tecnologia, relatou um crescimento de 4,6% na receita anual em moeda constante (CC) no trimestre finalizado em 30 de setembro de 2025. A receita foi de US$ 3,6 bilhões, um aumento de 5,8% em relação ao ano anterior. A empresa revisou sua prognóstico de crescimento da Receita de Serviços (CC) para 4%-5%, mantendo a projeção geral de receita e margem para o ano fiscal de 2026.

"Tivemos um trimestre excepcional em todos os aspectos, marcado por uma execução sólida, demanda crescente por nossas soluções baseadas em IA e receita de IA avançada superior a US$ 100 milhões neste trimestre. Nossa estratégia de IA não é mais apenas uma visão; agora é um impulsionador mensurável de crescimento, diferenciação e inovação. Estamos em transição para uma fase de monetização da IA. Pela primeira vez, nossas novas reservas ultrapassaram US$ 2,5 bilhões, sem depender de nenhum grande acordo", disse C Vijayakumar, Diretor Executivo e Diretor Geral da HCLTech.

A receita de serviços da HCLTech cresceu 5,5% em relação ao ano anterior (CC). A receita digital cresceu 15% em relação ao ano anterior (CC) e agora representa 42% da receita de serviços. A receita recorrente anual da HCLSoftware, de US$ 1,06 bilhão, continua crescendo.

O crescimento vertical do setor foi liderado por Tecnologia e Serviços, com crescimento anual de 13,9% (CC), seguido por Telecomunicações, Mídia, Publicação e Entretenimento, com 11,7% (CC) e Serviços Financeiros, com 11,4% (CC). Em termos geográficos, a Europa cresceu 7,6% (CC), enquanto o restante do mundo cresceu com mais rapidez, em 17,9% (CC). Os EUA cresceram 2,4%.

A empresa anunciou um dividendo de ? 12 por ação no trimestre, marcando o 91º trimestre consecutivo de pagamentos de dividendos.

"A HCLTech apresentou intenso crescimento da receita em INR, de 5,2% em relação ao trimestre anterior e 10,7% em relação ao ano anterior, no segundo trimestre do ano fiscal de 2026. Este crescimento superior da receita é acompanhado por maior lucratividade e sólida geração de caixa, com o índice FCF/NI dos últimos doze meses (LTM) em 125%. Continuamos comprometidos em aprimorar nossa eficiência de capital e temos o prazer de informar que o ROIC dos últimos doze meses da empresa é de 38,6%, um aumento de 290 bps em relação ao ano anterior, sendo o ROIC dos serviços de 45,3%, um aumento de 180 bps em relação ao ano anterior", acrescentou Shiv Walia, Diretor Financeiro da HCLTech.

A empresa adicionou 5.196 novos funcionários durante o trimestre, elevando o total de calouros no primeiro semestre para 7.180. A rotatividade dos últimos 12 meses diminuiu para 12,6%, uma das mais baixas do setor.

Principais ganhos do acordo:

Uma empresa líder em propriedade de férias e gestão de resorts com sede nos EUA expandiu sua parceria com a HCLTech para modernizar e transformar suas operações financeiras, contábeis e hipotecárias com soluções digitais baseadas em IA.

Uma grande empresa multinacional de bens de consumo com sede nos EUA selecionou a HCLTech como sua parceira estratégica para gerenciar um grande portfólio de aplicativos e infraestrutura empresarial em funções comerciais, de cadeia de fornecimento e corporativas.

Uma grande empresa multinacional de varejo com sede na Europa selecionou a HCLTech para modernizar seu cenário de aplicações multicanal. A solução da HCLTech irá utilizar a AI Force para oferecer uma plataforma digital e preparada para o futuro, que irá permitir experiências perfeitas aos clientes em canais online e presenciais.

Principais ganhos do acordo em IA:

Uma grande empresa de serviços financeiros com sede no Reino Unido selecionou a HCLTech para modernizar suas plataformas bancárias digitais e aumentar a produtividade. A solução utiliza a AI Force para automatizar e aumentar o ciclo de vida de desenvolvimento de software, que proporciona um tempo de colocação no mercado mais rápido, maior resiliência da plataforma e experiências digitais superiores para seus usuários.

para automatizar e aumentar o ciclo de vida de desenvolvimento de software, que proporciona um tempo de colocação no mercado mais rápido, maior resiliência da plataforma e experiências digitais superiores para seus usuários. Uma autoridade de transporte do setor público na Austrália selecionou a HCLTech para aprimorar a segurança e a conformidade em hidrovias usando uma solução de IA física baseada em visão computacional. Desenvolvida com base na HCLTech AI Foundry , a solução permite a detecção em tempo real de congestionamentos, comportamentos inseguros e perigos em rampas de barcos, ao reduzir tempos de resposta e prevenir acidentes.

, a solução permite a detecção em tempo real de congestionamentos, comportamentos inseguros e perigos em rampas de barcos, ao reduzir tempos de resposta e prevenir acidentes. Um fabricante internacional com sede nos EUA selecionou os serviços de AI Advisory da HCLTech para construir uma estrutura de IA e governança empresarial, a fim de dimensionar iniciativas de IA com ROI mensurável, conformidade regulatória e princípios de IA responsável.

da HCLTech para construir uma estrutura de IA e governança empresarial, a fim de dimensionar iniciativas de IA com ROI mensurável, conformidade regulatória e princípios de IA responsável. Uma empresa líder em telecomunicações com sede nos EUA selecionou a HCLTech para lançar um Laboratório de IA de Tecnologias Emergentes com tecnologia NVIDIA. A HCLTech vem provendo Serviços Avançados de Infraestrutura Cognitiva, ao configurar um cluster de IA de alto desempenho e implementar modelos de última geração, como Llama 405B, Maverick e Scout. Esta plataforma escalável e preparada para o futuro permite a rápida experimentação de IA e a adoção de IA em toda a empresa, que reduz o tempo de lançamento no mercado e impulsiona a transformação.

A HCLTech recebeu duplo reconhecimento da revista TIME: a empresa de tecnologia com sede na Índia mais bem classificada pelo segundo ano consecutivo na lista das Melhores Empresas do Mundo de 2025 e classificada entre as 15 melhores em Serviços Profissionais na lista das Empresas Mais Sustentáveis ??do Mundo de 2025.

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa multinacional de tecnologia, com mais de 226.600 funcionários em 60 países, que oferece recursos líderes do setor, centrados em IA, tecnologia digital, engenharia, nuvem e software, impulsionados por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Trabalhamos com clientes em todos os principais setores, oferecendo soluções aos setores de Serviços Financeiros, Manufatura, Ciências Biológicas e Saúde, Alta Tecnologia, Semicondutores, Telecomunicações e Mídia, Varejo e Bens de Consumo, Mobilidade e Serviços Públicos. A receita consolidada nos 12 meses finalizados em setembro de 2025 totalizou US$ 14,2 bilhões. Para saber como podemos dar impulso a seu progresso, acesse hcltech.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251013718497/pt/

Para mais detalhes, entre em contato com:

Meredith Bucaro, Américas

meredith-bucaro@hcltech.com

Elka Ghudial, EMEA

elka.ghudial@hcltech.com

James Galvin, APAC

james.galvin@hcltech.com

Nitin Shukla, Índia

nitin-shukla@hcltech.com