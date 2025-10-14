A The Estée Lauder Companies inaugura o Atelier Global de Fragrâncias em Paris, acelerando a inovação de última geração na arte da perfumaria

A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL), sob o alto patrocínio do Sr. Emmanuel Macron, presidente da República Francesa, anunciou hoje a inauguração de seu Atelier de Fragrâncias dentro da nova La Maison des Parfums, na Rue Volney, em Paris. Este centro de inovação global recém-criado é totalmente dedicadoàexpertise em fragrâncias de classe mundial, tecnologias avançadas e recursos de ponta, e irá acelerar as ambições estratégicas da empresa em fragrâncias de luxo e prestígio. Com raízes no legado da visão pioneira da Sra. Estée Lauder e sua paixão pela perfumaria, a inauguração do Atelier marca um marco significativo no compromisso de longa data da empresa com a excelência e o artesanato em perfumes.

“É com grande orgulho e entusiasmo que inauguramos nosso Atelier de Fragrâncias em Paris”, disse Stéphane de La Faverie, presidente e diretor-executivo da The Estée Lauder Companies. “Com base em nossa incrível herança de criatividade e inovação, o Atelier impulsionará nosso crescimento futuro nesta categoria dinâmica — unindo expertise de classe mundial, tecnologia de ponta e a arte da perfumaria para acelerar a inovação em todo o nosso portfólio. Localizadas no berço da perfumaria, nossas equipes combinarão tecnologia de última geração, inteligência orientada por dados e expertise olfativa para criar a próxima geração de fragrâncias extraordinárias para nossos consumidores de todo o globo.”

“O Atelier de Fragrâncias é um novo e empolgante modelo de criação — um espaço que une criatividade e ciência para moldar o futuro da perfumaria”, disse René Lammers, diretor de Pesquisa e Inovação da The Estée Lauder Companies. “Este centro reúne especialistas de todas as nossas marcas de fragrâncias e parceiros em um ambiente criado especialmente para a experimentação. Juntos, eles acelerarão a jornada que vai da inspiraçãoàformulação e, por fim,àexperiência final do consumidor.”

Uma adição ousadaàrede de inovação da The Estée Lauder Companies

O Atelier aprimora ainda mais a rede global de pesquisa e inovação da The Estée Lauder Companies nos Estados Unidos (Nova York e Minnesota), China (Xangai), Europa (Bélgica) e Canadá (Toronto). Juntos, esses locais integram perfeitamente os pontos fortes específicos de cada categoria e região para impulsionar descobertas revolucionárias em todo o espectro da beleza. O Atelier introduz um processo de criação completo, habilitado por IA, que combina modelagem olfativa e neurocientífica com monitoramento em tempo real de patentes, pesquisas e regulamentações. Esses recursos irão acelerar descobertas, desenvolver novas tecnologias, estimular experimentações e permitir uma resposta mais rápida às tendências de consumo em evolução, reduzindo o tempo de desenvolvimento de fragrâncias em até 30 a 50% nos próximos anos.

Um espaço transformador feito sob medida para a inovação em fragrâncias

Dentro do Atelier, espaços especializados de cocriação e inovação dão vidaàarte eàciência. Na Sala de Música, perfumistas das principais casas de fragrâncias e equipes de marcas colaboram para compor acordes exclusivos e explorar novos territórios olfativos. Nos laboratórios adjacentes, especialistas usam extração supercrítica de CO?, análise de moléculas GCMS e medição de rastro impulsionada por IA para entender a estrutura e a longevidade da fragrância em nível molecular. A modelagem proprietária do consumidor baseada em neurociência transforma dados sensoriais em insights, ajudando os criadores a projetar fragrâncias que despertam emoções e inspiram desejos.

Servindo como um motor de inovação compartilhado para todas as marcas de fragrâncias do portfólio da empresa, o Atelier acelera a colaboração e a descoberta entre Jo Malone London, TOM FORD, Le Labo, KILIAN PARIS e Editions de Parfums Frédéric Malle, como também entre as fragrâncias Estée Lauder, Clinique, AERIN Beauty, Aramis e BALMAIN Beauty. Cada marca mantém sua voz distinta, ao mesmo tempo em que aproveita o acesso compartilhadoàtecnologia de última geração, ingredientes exclusivos e conhecimento científico.

Localizada no coração de Paris, a La Maison des Parfums reúne as equipes de fragrâncias, criação e inovação da empresa em um espaço de cinco andares e 2.000 metros quadrados que combina o artesanato francês com o design moderno. Sua arquitetura evoca a composição de uma fragrância — travertino como base, detalhes artesanais como coração e acabamentos infundidos de luz como nota de cabeça — criando um ambiente imersivo onde tradição e inovação coexistem em harmonia.

Aprofundando o compromisso da The Estée Lauder Companies com a França

A inauguração do Atelier reforça o duradouro compromisso da The Estée Lauder Companies com a França, um país cuja forte cultura de inovação e investimento continua a torná-lo um mercado estratégico vital e um centro criativo para a empresa. A presença da companhia na França já dura quase seis décadas, começando com seu primeiro escritório francês em 1966. Atualmente, Paris abriga a sede regional da EUKEM, um novo agrupamento geográfico que engloba a Europa, o Reino Unido e a Irlanda, além de mercados emergentes na Ásia, África e Oriente Médio, como também a sede da filial comercial francesa da empresa.

A The Estée Lauder Companies emprega mais de 1.200 pessoas na França e tem orgulho de sediar ali as sedes globais de várias de suas marcas, incluindo KILIAN PARIS, Editions de Parfums Frédéric Malle, Darphin Paris e Lab Series. A criação da La Maison des Parfums e do Atelier de Fragrâncias se apoia nessa base, fortalecendo ainda mais a conexão da empresa com o ecossistema francês mundialmente reconhecido de perfumistas, fornecedores e talentos criativos.

“Estamos extremamente orgulhosos por a The Estée Lauder Companies ter escolhido a França como sede de seu novo Atelier de Fragrâncias — um projeto inovador anunciado na mais recente cúpula Choose France”, disse Pascal Cagni, embaixador francês para Investimentos Internacionais e presidente do conselho da Business France. “Essa escolha demonstra a confiança que líderes internacionais depositam na excelência francesa, impulsionada por um ecossistema único de talentos criativos, inovação e expertise reconhecida mundialmente. A indústria francesa de perfumes e cosméticos, com mais de 30 bilhões de euros em receita, é um dos principais motores de crescimento e atratividade. O Atelier de Fragrâncias da The Estée Lauder Companies é uma demonstração perfeita da capacidade da França de oferecer às empresas um ambiente propício ao desenvolvimento de seus projetos mais ambiciosos. Felicito o trabalho notável das equipes da Business France, que permiteàFrança permanecer na vanguarda da indústria global de perfumes.”

Aviso sobre declarações prospectivas

As declarações contidas neste comunicadoàimprensa podem constituir declarações prospectivas, na acepção da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Tais declarações incluem aquelas contidas nas diversas cotações. Embora a Empresa acredite que suas expectativas sejam baseadas em suposições razoáveis, dentro dos limites de seu conhecimento de seus negócios e operações, os resultados reais podem diferir materialmente das expectativas da Empresa. Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes das expectativas incluem a capacidade de implementar com sucesso a estratégia da Empresa, incluindo a Beauty Reimagined e o plano de recuperação e crescimento dos lucros; a transição bem-sucedida de sua liderança; e outros fatores descritos nos registros da Companhia juntoàComissão de Valores Mobiliários (SEC), incluindo seus registros mais recentes juntoàSEC. A Empresa não assume nenhuma responsabilidade por atualizar as declarações prospectivas aqui contidas ou de outra forma.

Sobre The Estée Lauder Companies

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comerciantes e vendedores mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, e é uma administradora de marcas de luxo e prestígio globalmente. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

