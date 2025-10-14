Manpower abre 102 vagas para auxiliar de loja em SP

A consultoria de soluções em Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, que atua em todo o território nacional, está realizando o recrutamento de 102 posições para o cargo de operador(a) de loja. As vagas são temporárias, para atuação presencial nas seguintes cidades de São Paulo:

Tatuapé; Jandira; Itapevi; Pinheiros; Santana; Marilia; Moema; Jabaquara; Lapa; Catarina; Santo Amaro; Shopping Mais; Morumbi Town; Top Center e Marilia Shopping.

As atribuições e responsabilidades do operador(a) de loja incluem:

Realizar a venda de mercadorias em estabelecimentos;

Auxiliar os clientes na escolha dos produtos;

Fornecer informações sobre as mercadorias;

Operar caixa;

Utilizar estratégias de vendas;

Abastecer balcões, gôndolas e prateleiras;

Atualizar inventário para reposição;

Examinar condições das mercadorias, como validade e estado físico;

Reportar problemas nos produtos;

Cumprir procedimentos de segurança do trabalho e meio ambiente, bem como de boas práticas de fabricação, por meio das normas estabelecidas.



Os requisitos necessários para a candidatura são: possuir ensino médio completo, experiência anterior em atendimento ao cliente ou vendas no varejo e disponibilidade de horário.

Os profissionais interessados podem realizar o cadastro até 16 de outubro por meio do formulário: https://forms.office.com/r/HVGg80911R

Para outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/