Manpower abre 102 vagas para auxiliar de loja em SP
O Manpower está contratando diversos profissionais para atuarem como operador(a) de loja em diversas cidades do estado de São Paulo. A candidatura irá até o dia 16 de outubro
A consultoria de soluções em Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, que atua em todo o território nacional, está realizando o recrutamento de 102 posições para o cargo de operador(a) de loja. As vagas são temporárias, para atuação presencial nas seguintes cidades de São Paulo:
Tatuapé; Jandira; Itapevi; Pinheiros; Santana; Marilia; Moema; Jabaquara; Lapa; Catarina; Santo Amaro; Shopping Mais; Morumbi Town; Top Center e Marilia Shopping.
As atribuições e responsabilidades do operador(a) de loja incluem:
- Realizar a venda de mercadorias em estabelecimentos;
- Auxiliar os clientes na escolha dos produtos;
- Fornecer informações sobre as mercadorias;
- Operar caixa;
- Utilizar estratégias de vendas;
- Abastecer balcões, gôndolas e prateleiras;
- Atualizar inventário para reposição;
- Examinar condições das mercadorias, como validade e estado físico;
- Reportar problemas nos produtos;
- Cumprir procedimentos de segurança do trabalho e meio ambiente, bem como de boas práticas de fabricação, por meio das normas estabelecidas.
Os requisitos necessários para a candidatura são: possuir ensino médio completo, experiência anterior em atendimento ao cliente ou vendas no varejo e disponibilidade de horário.
Os profissionais interessados podem realizar o cadastro até 16 de outubro por meio do formulário: https://forms.office.com/r/HVGg80911R
Para outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/
