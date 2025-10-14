Assine
Manpower abre 102 vagas para auxiliar de loja em SP

O Manpower está contratando diversos profissionais para atuarem como operador(a) de loja em diversas cidades do estado de São Paulo. A candidatura irá até o dia 16 de outubro

A consultoria de soluções em Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, que atua em todo o território nacional, está realizando o recrutamento de 102 posições para o cargo de operador(a) de loja. As vagas são temporárias, para atuação presencial nas seguintes cidades de São Paulo:

Tatuapé; Jandira; Itapevi; Pinheiros; Santana; Marilia; Moema; Jabaquara; Lapa; Catarina; Santo Amaro; Shopping Mais; Morumbi Town; Top Center e Marilia Shopping.

As atribuições e responsabilidades do operador(a) de loja incluem:

  • Realizar a venda de mercadorias em estabelecimentos;
  • Auxiliar os clientes na escolha dos produtos;
  • Fornecer informações sobre as mercadorias;
  • Operar caixa;
  • Utilizar estratégias de vendas;
  • Abastecer balcões, gôndolas e prateleiras;
  • Atualizar inventário para reposição;
  • Examinar condições das mercadorias, como validade e estado físico;
  • Reportar problemas nos produtos;
  • Cumprir procedimentos de segurança do trabalho e meio ambiente, bem como de boas práticas de fabricação, por meio das normas estabelecidas.

 
Os requisitos necessários para a candidatura são: possuir ensino médio completo, experiência anterior em atendimento ao cliente ou vendas no varejo e disponibilidade de horário.

Os profissionais interessados podem realizar o cadastro até 16 de outubro por meio do formulário: https://forms.office.com/r/HVGg80911R

Para outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/



Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/

