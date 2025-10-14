MAIA lança solução digital para ensino inclusivo

A MAIA – Método Acessível para Inclusão e Aprendizagem – é uma plataforma digital desenvolvida para auxiliar escolas na implementação de práticas inclusivas voltadas a estudantes com deficiência intelectual, transtornos de aprendizagem e outras neurodivergências. O sistema foi desenvolvido a partir das experiências acumuladas pelo Espaço Mosaico, organização que atua com educação inclusiva desde 2013.

A tecnologia utiliza inteligência artificial (IA) para identificar o perfil de aprendizagem de cada estudante, com base em informações preenchidas por professores e responsáveis. A partir dessa análise, a plataforma recomenda conteúdos pedagógicos adaptados e alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), utilizando linguagem simples e recursos visuais e sonoros.

Além do conteúdo voltado aos alunos, a MAIA disponibiliza ferramentas de apoio aos docentes, como painéis de acompanhamento pedagógico, formação em educação inclusiva e recursos para elaboração de planos de ensino individualizados (PEI). O ambiente reúne materiais nas áreas de português, matemática, biologia, física, química, história e geografia, com foco inicial no Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Desenvolvida por Edna Maia, pedagoga e psicopedagoga, e Leide Maia, historiadora e especialista em diversidade e acessibilidade, a iniciativa busca integrar escola, família e equipe multidisciplinar em um único ambiente digital. A versão beta está em uso em dez escolas nos estados de São Paulo, Paraná e Rondônia.

A plataforma contempla estudantes com deficiência intelectual, transtornos de aprendizagem e condições como o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Transtorno Opositivo Desafiador (TOD).