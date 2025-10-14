Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

MAIA lança solução digital para ensino inclusivo

A MAIA é uma plataforma digital que combina tecnologia e práticas pedagógicas para auxiliar escolas no processo de inclusão de estudantes com deficiência intelectual e transtornos de aprendizagem. O sistema recomenda conteúdos conforme o perfil pedagógico de cada aluno

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
14/10/2025 17:51

compartilhe

SIGA
x
MAIA lança solução digital para ensino inclusivo
MAIA lança solução digital para ensino inclusivo crédito: DINO

A MAIA – Método Acessível para Inclusão e Aprendizagem – é uma plataforma digital desenvolvida para auxiliar escolas na implementação de práticas inclusivas voltadas a estudantes com deficiência intelectual, transtornos de aprendizagem e outras neurodivergências. O sistema foi desenvolvido a partir das experiências acumuladas pelo Espaço Mosaico, organização que atua com educação inclusiva desde 2013.

A tecnologia utiliza inteligência artificial (IA) para identificar o perfil de aprendizagem de cada estudante, com base em informações preenchidas por professores e responsáveis. A partir dessa análise, a plataforma recomenda conteúdos pedagógicos adaptados e alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), utilizando linguagem simples e recursos visuais e sonoros.

Além do conteúdo voltado aos alunos, a MAIA disponibiliza ferramentas de apoio aos docentes, como painéis de acompanhamento pedagógico, formação em educação inclusiva e recursos para elaboração de planos de ensino individualizados (PEI). O ambiente reúne materiais nas áreas de português, matemática, biologia, física, química, história e geografia, com foco inicial no Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Desenvolvida por Edna Maia, pedagoga e psicopedagoga, e Leide Maia, historiadora e especialista em diversidade e acessibilidade, a iniciativa busca integrar escola, família e equipe multidisciplinar em um único ambiente digital. A versão beta está em uso em dez escolas nos estados de São Paulo, Paraná e Rondônia.

A plataforma contempla estudantes com deficiência intelectual, transtornos de aprendizagem e condições como o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Transtorno Opositivo Desafiador (TOD).



Website: https://www.instagram.com/joribescomunicacao/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay