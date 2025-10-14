ANALOC Rental Show 2026 acontece em julho, em São Paulo

O mercado brasileiro de locação de máquinas e equipamentos atravessa um período de amadurecimento, marcado pela busca crescente por profissionalização, gestão eficiente e segmentação de serviços. A fase é propícia para a realização da 4?ª edição da ANALOC Rental Show, que acontecerá de 6 a 8 de julho de 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Embora o setor deva registrar em 2025 uma leve retração, com faturamento entre 5% e 10% inferior ao de 2024, segundo Paulo Esteves, presidente da Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes dos Locadores de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas (ANALOC), as perspectivas a médio e longo prazo seguem positivas.

De acordo com ele, esse mercado tem apresentado um crescimento contínuo, segmentos como agronegócio, mineração, energia, saneamento e infraestrutura estão mantendo a demanda aquecida no Brasil. Além disso, um estudo elaborado pela Mordor Intelligence aponta uma tendência de alta: o faturamento global da locação de máquinas alcançou US$136,12 bilhões em 2024, superando os US$122,74 bilhões registrados em 2024.

“Hoje, o país conta com cerca de 50 mil empresas de locação, que movimentam R$ 70 bilhões anuais. A maior parte, no entanto, ainda opera em modelos familiares, o que reforça a necessidade de maior profissionalização”, observa Esteves. “O rental exige capital intensivo e governança profissional. Estamos conduzindo, em parceria com a Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração (Sobratema) e a KPMG, um mapeamento inédito do setor que trará subsídios fundamentais para este avanço”, explana.

Vendas para locadoras

O segmento de guindastes e plataformas de trabalho aéreo no Brasil passou por uma mudança significativa nos últimos anos. Anteriormente, as construtoras eram as principais compradoras desses equipamentos, especialmente de guindastes, mas atualmente as locadoras especializadas assumiram esse papel. Dados levantados pela Sobratema em parceria com a ANALOC apontam que entre 90% e 95% das vendas de guindastes, gruas e plataformas de trabalho aéreo são destinadas a empresas de locação.

Essa mudança no perfil de compradores está alinhada com uma tendência global de terceirização de ativos pesados. Em mercados maduros como Estados Unidos, Europa e Japão, cerca de 60% das vendas de equipamentos de construção são para locadoras. Além disso, fatores como a alta nos preços de aquisição, prazos de entrega prolongados e dificuldades na manutenção de equipamentos têm incentivado a opção pela locação. Segundo a Sobratema, o mercado de locação de equipamentos no Brasil cresceu de 15% para 30% do total de máquinas vendidas na última década.

Reforma tributária

Outro tema central para o futuro do setor é a reforma tributária, prevista para 2026. A mudança deve elevar a carga tributária das locadoras de 10% para algo entre 12% e 14% da receita bruta. “A maior parte das locadoras é enquadrada no Simples Nacional, mas devem migrar para o sistema de Lucro Real, porque o novo sistema tributário utilizará o conceito de Imposto Sobre o Valor Agregado (IVA), que gera créditos nas aquisições e tributos nas vendas. Será um desafio, mas também uma oportunidade para reorganização e ganhos de eficiência”, calcula Esteves.

Na perspectiva de Leônidas Ferreira, conhecido como Leo Sisloc, diretor da Sisloc Softwares e presidente do Ecossistema LocadoresBR, a reforma não deve estimular a compra das máquinas, em detrimento da locação. “O rental gera possibilidades como disponibilidade de máquina, manutenção e acesso a novas tecnologias, que continuarão em expansão”. De acordo com Leo, as empresas vão permanecer focadas no próprio negócio e buscando na locação as melhores alternativas em máquinas.

ANALOC Rental Show debaterá as tendências do setor

Em meio a esse cenário, a ANALOC Rental Show será o ponto de encontro para os locadores debaterem os rumos e tendências do mercado. O evento será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), onde reunirá fabricantes, fornecedores, especialistas e empresários de todo o Brasil.

“Estamos diante de um mercado que precisa dar um passo além para sustentar sua competitividade. A ANALOC Rental Show será a oportunidade de discutir esses rumos e apresentar soluções em tecnologia, gestão e inovação que podem transformar a realidade dos locadores”, afirma Reynaldo Fraiha, diretor da feira.

Com foco em pequenos e médios locadores, o evento terá uma programação direcionada para conteúdo, networking e negócios.

A feira é fruto de uma parceria entre a Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes dos Locadores de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas (ANALOC) e o Ecossistema LocadoresBR.