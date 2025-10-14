Assine
Mundo Corporativo

Futuro da logística passa pelo transporte aéreo

O crescimento do e-commerce e a busca por rapidez e segurança impulsionam o transporte aéreo de cargas no Brasil. Esse modal vem se consolidando como alternativa estratégica para empresas que lidam com prazos curtos, mercadorias de alto valor ou operações sensíveis

14/10/2025 17:03

Futuro da logística passa pelo transporte aéreo

A demanda por entregas rápidas tem impulsionado o crescimento do transporte aéreo de cargas no Brasil e no mundo. Esse modal vem ganhando espaço nas cadeias de suprimentos, principalmente em setores que exigem maior velocidade e controle logístico.

O setor de cargas aéreas está em expansão no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL). No cenário global, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) aponta que mais de US$ 6 trilhões em mercadorias circulam por via aérea anualmente, representando aproximadamente 35% do valor total do comércio mundial.

Quando o transporte aéreo é a melhor escolha

O transporte aéreo, embora apresente custos mais elevados em comparação com outros modais, é frequentemente utilizado em operações que demandam velocidade, segurança e maior previsibilidade.

A modalidade urgente, com entregas no mesmo dia ou em até 48 horas, pode possibilitar o cumprimento de prazos que seriam inviáveis por meio do transporte rodoviário.

“As empresas buscam eficiência, rastreabilidade e confiabilidade. O transporte aéreo atende diretamente essas demandas”, afirma Michael Boff, gerente da Cargocenter.

De acordo com o especialista, o transporte aéreo pode ser considerado estratégico em diversas situações, como:

  • Reposição de peças industriais: em setores como o automotivo, petroquímico e de maquinários, onde paradas inesperadas podem gerar prejuízos financeiros, o modal aéreo permite reposição rápida, conectando plantas produtivas em diferentes regiões.

  • Medicamentos e vacinas: produtos farmacêuticos, que exigem rapidez e condições específicas de armazenamento, podem ser transportados de maneira eficiente por aeronaves adaptadas e embalagens térmicas, garantindo a preservação da integridade desses itens essenciais para hospitais e laboratórios.

  • Documentos sigilosos: bancos, órgãos públicos e escritórios jurídicos frequentemente utilizam o transporte aéreo para movimentar documentos estratégicos, pois ele oferece redução dos riscos de extravio, graças aos protocolos de segurança e rastreamento contínuo.

“Enquanto o transporte rodoviário enfrenta desafios como barreiras físicas e atrasos, o transporte aéreo conecta centros de distribuição a aeroportos estratégicos, possibilitando o acesso a regiões de difícil alcance”, acrescenta Michael Boff. Em operações internacionais, esse modal também pode facilitar o fluxo de mercadorias entre hubs logísticos, proporcionando maior agilidade nos processos aduaneiros.

Transporte de cargas de alto valor agregado

Produtos como eletrônicos, insumos médicos, peças industriais e joias costumam ser transportados por via aérea em função de características logísticas específicas. Para o gerente da Cargocenter, alguns fatores contribuem para essa escolha, tais como:

  • Redução de riscos: o modal aéreo oferece inspeções e sistemas de monitoramento avançados, o que pode diminuir a probabilidade de roubo ou extravio.

  • Controle no armazenamento e manuseio: a estrutura disponível nos terminais de carga permite condições mais precisas para preservar a integridade dos produtos.

  • Previsibilidade nas entregas: o rastreamento detalhado e os prazos mais definidos contribuem para uma maior confiabilidade nas operações logísticas.

Segurança e rastreamento

A segurança no transporte aéreo é reforçada por protocolos rígidos que incluem triagem tecnológica, monitoramento em tempo real e atuação de equipes especializadas em cargas críticas.

Além disso, o uso do Air Waybill (AWB) permite o rastreamento da carga desde o embarque até a entrega final. Esse sistema garante:

  • Localização em tempo real.

  • Previsão precisa de chegada.

  • Controle detalhado de todas as etapas logísticas.

Tendência de crescimento

Demanda de transporte aéreo de cargas deve crescer 6% em 2025 como estratégia competitiva para reduzir atrasos e otimizar cadeias de suprimentos. Esse movimento está alinhado ao avanço do comércio eletrônico e à digitalização da logística, reforçando a perspectiva de crescimento contínuo do modal.

Para mais informações, basta acessar o Instagram da Cargocenter.



