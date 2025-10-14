Iron Mountain torna-se parceira oficial da equipe McLaren de Fórmula 1

Iron Mountain, líder global de gestão da informação, e McLaren Racing anunciaram hoje uma parceria global com a equipe McLaren de Fórmula 1.

Iron Mountain becomes an Official Partner of the McLaren Formula 1 Team.

A Iron Mountain desempenhará um papel fundamental na jornada de transformação do patrimônio digital da McLaren Racing. A plataforma digital habilitada por IA da empresa ajudará a ativar os lendários arquivos da McLaren – transformando ativos históricos valiosos, como projetos inovadores, filmes e fotografias de época, em conteúdo inteligente e dinâmico.

Ao preservar, digitalizar e desbloquear o valor desses ricos ativos, a McLaren poderá conectar seus fãs e parceiros do mundo todo às memórias e momentos que definem a incrível jornada da equipe, e contar histórias novas e inspiradoras que os aproximarão da ação como nunca.

A McLaren Racing também se beneficiará da liderança global da Iron Mountain na gestão segura e eficiente de ativos de TI em fim de vida útil.

A parceria terá início a partir do Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2025, quando a marca Iron Mountain será exibida em ambos os carros de corrida da Equipe McLaren de Fórmula 1, com visibilidade de marca adicionais ao longo da temporada de 2025 e nos anos seguintes.

Nick Martin, Co-Diretor Comercial da McLaren Racing, disse: “Nossosfãs estão no centro do que fazemos e somos apaixonados por compartilhar nosso passado com eles. Com a integração da Iron Mountain, daremos vida a mais na história da equipe para nossos fãs e parceiros,àmedida que procuramos destacar a marca McLaren Racing”.

Greg McIntosh, Vice-Presidente Executivo e Diretor Comercial da Iron Mountain, disse: “Estamos orgulhosos da parceria com a equipe McLaren de Fórmula 1, uma equipe que compartilha o espírito de inovação e alto desempenho com a Iron Mountain. Nossa plataforma digital habilitada por IA ajudará a impulsionar novas oportunidades de sucesso e a transformar o icônico patrimônio de mídia da McLaren Racing – protegendo seus ativos atemporais para as gerações futuras, conectando-os a fãs e parceiros, e ativando-os para liberar valor como nunca antes”.

Sobre a McLaren Racing

A McLaren Racing foi fundada pelo piloto de corrida Bruce McLaren em 1963. A equipe entrou em sua primeira corrida de Fórmula 1 em 1966. Desde então, a McLaren venceu 22 campeonatos mundiais de Fórmula 1, mais de 200 Grandes Prêmios, as 500 milhas de Indianápolis três vezes e as 24 Horas de Le Mans em sua primeira tentativa.

A McLaren Racing compete em quatro séries de corrida. A equipe compete no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA com os pilotos da McLaren Lando Norris e Oscar Piastri, na NTT INDYCAR SERIES com pilotos da Arrow McLaren Pato O’Ward, Nolan Siegel e Christian Lundgaard, e na F1 Academy com Ella Lloyd, membro do programa de desenvolvimento de pilotos. A equipe também compete no Campeonato F1 Sim Racing como McLaren Shadow.

A McLaren é uma defensora da sustentabilidade no esporte e signatária do Compromisso Esportes pela Ação Climática da ONU. A equipe está comprometida em alcançar o net zero até 2040 e fomentar uma cultura diversa e inclusiva na indústria do automobilismo.

Website Oficial da McLaren Racing

Sobre a Iron Mountain

A Iron Mountain (NYSE: IRM) é a empresa de confiança de mais de 240.000 clientes em 61 países, incluindo aproximadamente 95% das empresas da Fortune 1000, para ajudar a extrair valor e inteligência de seus ativos por meio de serviços que transcendem os mundos físico e digital. Nossa ampla gama de soluções atende às necessidades de gestão da informação, transformação digital, segurança da informação, data centers e gestão do ciclo de vida de ativos. Nosso compromisso de longa data com a segurança, sustentabilidade e inovação, em apoio aos nossos clientes, é a base de tudo o que fazemos.

Para saber mais sobre a Iron Mountain, visite o site oficial.

