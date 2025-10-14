Superar os cinco anos iniciais é um dos grandes desafios das empresas no Brasil

De acordo com o levantamento Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 60% das empresas não sobrevivem depois cinco anos no Brasil. Ainda assim, algumas conseguem vencer esse ciclo e se manter por longos períodos no mercado, sustentadas por estratégias de gestão eficientes, capacidade de adaptação às mudanças econômicas e tecnológicas, investimento em inovação e uma cultura organizacional sólida, que valoriza pessoas e processos.

Na área do direito, o Barbosa Castro & Mendonça Advogados Associados (BCM) vai completar 30 anos de atuação e possui uma trajetória marcada por crescimento sustentável. Fundado em 1995, o BCM ampliou estrutura física, carteira de clientes e faturamento de forma contínua nos últimos anos e fortaleceu a atuação nacionalmente.

Há uma década, o escritório, que ampliou a área de atuação e expandiu para outras regiões do país, inaugurou filial própria em São Paulo, na avenida Paulista, focada no Direito da Saúde, com o objetivo de atuar na defesa profissional médica e em ações que envolvem planos de saúde. “Nosso crescimento foi sempre pautado pela proporcionalidade e pelo compromisso com a qualidade dos serviços prestados. É isso que nos permite chegar a este marco de 30 anos”, afirma um dos sócios do BCM, Juscelino Filho.

O quadro societário atual — composto pelos advogados, Alexandre Junqueira de Castro, Ivan Almeida Carvalho, Juscelino Teixeira Barbosa Filho, Leticia Madureira Horta Canabrava, Rafael de Souza Oliveira Penido e Tristão Tavares Santos — reflete a política de valorização de talentos internos. Dos seis sócios, quatro iniciaram carreira no escritório como estagiários e boa parte dos líderes do corpo jurídico e administrativo tem mais de 10 ou 15 anos de casa. De acordo com a sócia do escritório, Letícia Canabrava, essa cultura fortalece a identidade e o relacionamento com os clientes. “Construímos uma equipe engajada, com profissionais de diferentes gerações e experiências. Essa troca constante nos permite manter a tradição e, ao mesmo tempo, incorporar novas práticas e tecnologias”, comenta.

O BCM conta atualmente com um quadro de cerca de 70 colaboradores com perfis etários diversificados, desde jovens universitários ingressando no mercado até profissionais de 50 e 60 anos. Essa composição multigeracional busca fortalecer a cultura organizacional do escritório e promove uma troca de experiências: enquanto os colaboradores mais experientes transmitem os valores e práticas já consolidados ao longo da trajetória do escritório, os mais jovens trazem novas perspectivas, atualizações culturais e tecnológicas. “Esse equilíbrio entre tradição e inovação contribui para um ambiente colaborativo e dinâmico, essencial para sustentar o crescimento e a capacidade de adaptação do BCM às demandas do mercado jurídico atual”, complementa Letícia.

Nos últimos anos, o escritório implementou iniciativas, como a criação de uma controladoria interna, uso de inteligência artificial para análise de jurisprudência e acompanhamento processual automatizado. Ferramentas como Power BI, para gestão de custos, e Advwin, para controle de processos, complementam esse movimento. “Buscamos tecnologias que efetivamente tragam eficiência sem comprometer a segurança e qualidade do serviço. Acreditamos que a estratégia jurídica continua dependendo da expertise humana, e esse equilíbrio é um dos nossos diferenciais”, avalia o sócio Rafael Penido.

Para celebrar os 30 anos, o escritório programou dois eventos: um encontro dedicado ao mercado imobiliário no dia 4 de novembro, em parceria com especialistas e autoridades do setor, e uma festa comemorativa no dia 1º de novembro para colaboradores, familiares e amigos.

Para o futuro, o BCM pretende manter o ritmo de crescimento sustentável e preservar a qualidade dos serviços e o atendimento personalizado aos clientes. “Estamos bem estruturados para continuar avançando, sem perder a essência que nos trouxe até aqui. Nosso objetivo é chegar ao meio século de existência com a mesma energia e confiança que marcaram as três primeiras décadas”, afirma o sócio Tristão Santos. Um exemplo desse avanço é a recente criação da área de Direito Ambiental, liderada por uma advogada com experiência na iniciativa privada e no setor público.