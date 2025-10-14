Tecnologia brasileira impulsiona a inovação no agronegócio

O agronegócio brasileiro é um dos pilares da economia nacional e desempenha papel estratégico no abastecimento global de alimentos e energia renovável. Segundo o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio referente ao primeiro trimestre de 2025, divulgado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), o setor registrou crescimento de 6,49%.

Dentro desse cenário, a tecnologia se consolida como importante parceira de inovação para o setor. As soluções da TOTVS, por exemplo, contam com presença em mais de 660 empresas do agronegócio brasileiro e atuação em mais de 200 usinas de bioenergia no país e no exterior. Isso quer dizer que: oito dos dez maiores grupos sucroenergéticos do Brasil utilizam soluções especializadas da TOTVS, o que representa mais de 63% de toda a cana cultivada no país e contribui diretamente para a produção de mais de 20,8 bilhões de litros de etanol por ano.

Além disso, duas em cada três empresas do agro brasileiro que faturam acima de R$ 100 bilhões contam com soluções TOTVS para gestão e operação. “Esses números refletem não apenas a força da tecnologia, mas também a confiança que os maiores grupos do setor depositam em uma empresa brasileira para apoiar sua competitividade global”, afirma Fabrício Orrigo, diretor de produtos agro da TOTVS.

De acordo com os Indicadores de Produtividade e Sustentabilidade do Setor Agropecuário Brasileiro, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o agronegócio brasileiro vive um momento de transformação acelerada, impulsionado pela necessidade de aumentar a produtividade, reduzir custos e atender às demandas de sustentabilidade. “A TOTVS atua como parceira estratégica para que empresas de todos os portes incorporem tecnologia e dados à sua rotina, para assim, garantir mais eficiência e competitividade”, explica Orrigo.

Tecnologia e inteligência artificial a serviço do campo

Hoje existem no mercado um ecossistema completo de soluções para o agronegócio, incluindo sistemas especialistas como o TOTVS Agro Bioenergia, que gerencia todas as etapas da cadeia produtiva — do plantio à colheita, passando pela logística e pelo processamento industrial de açúcar e etanol.

Recentemente, a companhia também anunciou que em breve lançará seu ecossistema de Agentes de IA TOTVS, que ampliará o uso inteligente de dados para apoiar a tomada de decisões estratégicas. São agentes que atuarão em diversas atividades e integrados aos sistema TOTVS. Entre os exemplos está o Agente de Supervisão Financeira, que será capaz de analisar relatórios, balancetes e indicadores contábeis para gerar insights e prever tendências, ajudando empresas a se anteciparem a desafios de mercado.

O Brasil ocupa a 52ª posição no Índice Global de Inovação (IGI). “Esse nível de inteligência e antecipação de mercado, fornecido por tecnologias desenvolvida nacionalmente, é fundamental para manter o país à frente dos competidores globais”, ressalta o diretor de produtos agro da TOTVS.

Impacto na cadeia do agronegócio

A TOTVS está presente do interior às grandes capitais, atendendo cooperativas, produtores e indústrias em todas as regiões do país e em subsegmentos do agronegócio. Entre seus clientes estão 47 das 100 maiores empresas de agro do Brasil, seis das 10 maiores cooperativas de insumos e milhares de produtores, cooperativas e indústrias espalhados por todas as regiões do país. Ao todo, mais de 19 mil usuários utilizam diariamente as soluções TOTVS para otimizar processos, integrar áreas e tomar decisões com base em dados.

“Nosso compromisso é ajudar o Brasil a se manter como potência agro mundial, investindo em inovação e entendendo as particularidades de cada segmento e região. Queremos que a tecnologia seja um aliado estratégico para que o setor continue crescendo de forma sustentável e competitiva”, reforça Orrigo.